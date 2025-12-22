Robert De NiroがSalboyと共にマンチェスターを訪問する中、Nobu Manchesterが着工式を実施

Nobu Hospitalityの創設者らは、マンチェスターの新たな超高層ビル建設予定地にて、マンチェスターの不動産開発・資金調達企業であり主要デベロッパーであるSalboyと共同で「Nobu Manchester」起工式を祝賀しました。本プロジェクトは英国不動産界にとって重要な節目となり、グローバルなホスピタリティとブランドレジデンスをマンチェスターにもたらします。

2031年の完成予定で高さ246メートルとなるこのタワーは、急速に進化するマンチェスターのスカイラインを一変させ、洗練された生活様式と一流のダイニング体験を市民と訪問者に提供する新たなアプローチをもたらします。

Nobu Hospitality、Salboy、建設会社Domisの共同開発により誕生するこのタワーには、Nobuの看板レストラン（Nobu Manchester）、160室のラグジュアリーホテル（Nobu Residences Manchester）、452戸のブランドレジデンス（Nobu Residences Manchester）が入居します。これらの資産は一体となり、英国で最も成長著しい都市において洗練された生活とホスピタリティ体験を求める不動産購入者、地元住民、訪問客に対応します。

パートナー各社は、世界最高峰かつ絶え間なく革新を続ける日本食体験を提供するNobuレストランが、敷地内の原形を留めるグレード2指定のヴィクトリア朝高架橋アーチ群に囲まれたタワー1階に位置すると発表しました。広大なレンガ造りのアーチが空間に都市の産業遺産を強く感じさせ、数世紀にわたる建築様式と現代料理を融合させます。

シェフのNobu Matsuhisaは1987年、ロサンゼルスに初のレストラン「Matsuhisa」を開業しました。俳優のRobert De Niroとの提携を経て、1994年にニューヨークに初の「Nobu」レストランをオープンし、以来、世界50か所以上のレストランで記憶に残る食体験を創出する独自のスタイルを確立しています。2013年にはラスベガスに初の「Nobu Hotel」がオープンし、シェフNobu、Robert De Niro、Meir Teperの3名が、シェフNobuの細部へのこだわり、革新性、そして独創性をラグジュアリーホテルとブランドレジデンスにもたらす道を開きました。

ブランドレジデンスコレクションである「Nobu Residences Manchester」は、Nobuの英国高級不動産市場への参入を象徴します。上層階のレジデンスは西ヨーロッパでも最高層クラスのアパートメントやペントハウスとなるだけでなく、全物件が洗練された和風インテリアでデザインされ、専用プール、市内を一望できるポディウムガーデン、ジム、Nobuダイニングへのアクセスなど、プレミアムなアメニティを享受できます。

SalboyとNobu Hospitalityのチームは、受賞歴のあるデザイン事務所Bowley James Brindleyと協力し、Nobuが追求する洗練された生活体験へのこだわりと、マンチェスターの産業・文化的遺産、そして現代世界の舞台における同市の位置付けを強く意識した、他に類を見ないインテリアを開発しています。

シェフのNobu Matsuhisa、Robert De Niro、Meir Teper（Nobu Hospitalityの株主）は次のようにコメントしています。「マンチェスターでの着工は、英国におけるNobuにとって決定的な瞬間です。ロンドン以外での初の進出であり、この市場へのNobu Residencesの導入となります。ホテル、レストラン、レジデンスを包含するこの画期的なプロジェクトは、英国におけるNobu Residencesのデビューを意味します。マンチェスターのグローバルな視野とダイナミックな精神は、Nobuブランドと完璧に調和しています。当ブランドならではのホスピタリティ、ダイニング、デザインをこの街にもたらすことを誇りに思うと同時に、ゲストと居住者の双方に本物のNobu体験を提供できることに興奮しています。」

Salboy共同創業者であるFred Doneは次のように述べています。「10年前、Simon Ismailと私は明確なビジョンを持ってSalboyを設立しました。マンチェスターのスカイラインを変えることでした。まさにそれを実現しつつあると確信しています。私は世界中で卓越した料理とホスピタリティを体験する幸運に恵まれました。だからこそ、このビジョンを実現するパートナーとしてNobuを選ばれたのです。最高峰の品質、最高の創造性、まさに最高の中の最高です。これこそが私たちの集大成であり、マンチェスターという「初の都市」にもたらしたかったものそのものです。だからこそ、この素晴らしい都市にNobuを迎えられることがこれほどまでに喜ばしいのです。」

Salboyの共同創業者兼マネージングディレクターであるSimon Ismailは次のように付け加えました。「シェフNobuが30年にわたり私たちの食文化に与えてきた影響は計り知れません。同氏とチームがマンチェスターの確立された野心的な飲食シーンに与える影響を、私は大きな期待を持って待ち望んでいます。また、サルフォード出身者として、シェフNobuとそのチームが、北西部の食文化遺産から得た影響と地元の食材を、彼らの名物料理と風味にどう融合させるかを見るのが楽しみです。ヴィクトリア朝のアーチの下で壮麗な姿を見せることになる看板レストランを超えて、 Nobuがグローバルなラグジュアリーホスピタリティおよび不動産市場におけるリーダーシップを拡大する旅の一端を担えることは光栄です。マンチェスターは国際舞台で高まる地位に見合うラグジュアリー宿泊施設に値し、ノブチームにはそれを実現する想像力と実績があります。」

本イベント開催に先立ち、プロジェクトパートナーであるDomisは現場で準備工事を開始し、来年着工を予定しています。Salboyは「Nobu Residences Manchester」の販売を2026年に開始する見込みです。

Salboyは、英国全土で高品質な住宅および複合用途開発の事業開発と資金調達を行う、受賞歴のある不動産会社です。都心部の超高層ビルから、景観に配慮したファミリー向け住宅コミュニティまで、Salboyは再生主導型サイトの可能性を引き出し、世代を超えて繁栄する、考え抜かれた刺激的な場所を創出します。

2014年にFred Done（Betfred創業者の一人）とSimon Ismailによって設立されたSalboyは、人気の都市部で4,000戸以上の新築住宅を供給してきました。現在、開発中の不動産は総額20億ポンド、全国で76の建設現場が稼働中、さらに20億ポンド以上のプロジェクトが計画段階にあります。

Salboyはマンチェスターとサルフォードで最も認知度が高く、最も多くの開発を手掛けるデベロッパーであり、両都市に14の都心部開発用地を保有しています。同社は以前、Manchester Unitedのレジェンド、Gary Nevilleとの提携により、マンチェスター初のブランドレジデンスおよび5つ星ホテル「W Hotel Manchester」と「W Residences Manchester」を立ち上げました。ブランドレジデンスや高級ホテルから商業施設、手頃な価格の住宅まで、Salboyは北西部の再開発の最前線に立ち、マンチェスターとサルフォードを学びの場、キャリア形成の場、そして根を下ろす場所として選ぶ人々のために、生活と仕事の場を創出しています。

