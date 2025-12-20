노부 맨체스터 착공… 로버트 드 니로, 개발사 살보이와 맨체스터 방문

이번 착공식은 노부 호스피탈리티 공동 창립자인 로버트 드 니로, 셰프 마츠히사 노부, 메이어 테퍼와 살보이 공동 창립자인 프레드 던(Fred Done), 사이먼 이스메일(Simon Ismail)이 공동 주최했다.

해당 행사는 런던 외 지역에서는 영국 최고 높이가 될 것으로 예상되는 246미터 규모 초고층 타워 건설의 상징적인 첫걸음으로 평가된다.

완공 시 이 타워에는 노부 시그니처 레스토랑과 160개 객실 규모의 호텔, 그리고 452실의 브랜드 레지던스가 들어설 예정이다.

이번 개발은 맨체스터 도심 내 산업 유산을 간직한 지역에 위치한 약 4만 500제곱피트 규모의 브라운필드 부지를 재생하는 프로젝트로, 도시 재생과 글로벌 럭셔리 라이프스타일을 결합한 새로운 랜드마크로 주목받고 있다.

노부 호스피탈리티의 공동 설립자들은 맨체스터의 대표적인 부동산 개발•투자사인 살보이와 함께 맨체스터에 들어설 새로운 초고층 빌딩 부지에서 노부 맨체스터 착공식을 진행했다. 이번 프로젝트는 글로벌 호스피탈리티 브랜드와 브랜디드 레지던스를 맨체스터에 본격적으로 도입하는 사례로, 영국 부동산 시장에서도 의미 있는 이정표로 평가된다.

2031년 완공을 목표로 하는 노부 맨체스터 타워는 높이 246미터에 달하는 초고층 건물로, 빠르게 변화하는 맨체스터의 스카이라인을 새롭게 정의하는 동시에 도시의 주민과 방문객에게 한 차원 높은 주거와 미식 경험을 선사할 예정이다.

노부 호스피탈리티, 살보이, 그리고 시공사 도미스(Domis)가 공동 개발하는 이 프로젝트에는 시그니처 노부 레스토랑(Nobu Manchester), 160객실 규모의 럭셔리 호텔 노부 호텔 맨체스터(Nobu Hotel Manchester), 그리고 452세대의 브랜디드 레지던스 노부 레지던스 맨체스터(Nobu Residences Manchester)가 들어설 예정이다. 해당 시설들은 영국에서 가장 빠르게 성장하는 도시로 꼽히는 맨체스터에서 수준 높은 주거와 호스피탈리티 경험을 찾는 부동산 구매자와 현지인, 방문객을 모두 만족시킬 것으로 기대된다.

노부 레스토랑은 세계적인 수준의 창의적인 일본 요리를 선보이는 공간으로, 타워 1층에 들어설 예정이다. 이 레스토랑은 2급 문화재로 지정된 빅토리아 시대의 고가교 아치 구조물 안에 조성되며, 웅장한 벽돌 아치가 맨체스터 고유의 산업 유산을 생생하게 드러낸다. 수 세기에 걸쳐 이어진 역사적 건축미와 현대적인 미식 문화가 조화를 이루는 점이 특징이다.

마츠히사 노부 셰프는 1987년 로스앤젤레스에서 첫 레스토랑 마츠히사(Matsuhisa)를 연 뒤, 배우 로버트 드 니로와의 협업을 통해 1994년 뉴욕에서 첫 노부 레스토랑을 선보였다. 이후 전 세계 50여 개 레스토랑을 통해 독보적인 미식 경험을 선사해왔다. 2013년 라스베이거스에서 첫 노부 호텔 개장을 계기로, 로버트 드 니로와 메이어 테퍼와 함께 노부 특유의 디테일과 혁신, 감각을 럭셔리 호텔과 브랜디드 레지던스 분야로까지 넓혀가고 있다.

노부 레지던스 맨체스터는 노부 브랜드가 영국 럭셔리 부동산 시장에 처음 진출하는 프로젝트다. 상층부에 조성되는 레지던스는 서유럽에서도 손꼽히는 고층 아파트와 펜트하우스로 구성되며, 모든 주거 공간에는 일본 미학에서 영감을 받은 세련된 인테리어가 적용된다. 입주민들은 전용 수영장과 도시 전경을 한눈에 조망할 수 있는 포디움 가든, 피트니스 센터는 물론 노부 다이닝 서비스까지 다양한 프리미엄 편의시설을 이용할 수 있다.

살보이와 노부 호스피탈리티는 수상 경력을 보유한 디자인 스튜디오 보울리 제임스 브린들리(Bowley James Brindley)와 협업해 인테리어 개발을 진행 중이다. 이번 프로젝트는 노부가 추구하는 정제된 라이프스타일 경험에 맨체스터의 산업적•문화적 정체성과 현대적인 글로벌 감각을 결합한 공간 구현을 목표로 한다.

노부 호스피탈리티의 마츠히사 노부 셰프, 로버트 드 니로, 메이어 테퍼는 다음과 같이 밝혔다: "맨체스터에서 진행된 착공으로 노부는 영국 시장에서 중요한 이정표를 세웠다. 런던을 넘어서는 첫 프로젝트이자, 영국 시장에 노부 레지던스를 처음 선보이는 계기이기 때문이다. 호텔, 레스토랑, 레지던스를 아우르는 이번 랜드마크 프로젝트는 노부 레지던스의 영국 공식 데뷔를 의미한다. 글로벌한 감각과 역동적인 에너지를 지닌 맨체스터는 노부 브랜드와 완벽하게 부합하는 도시다. 이 도시에 노부만의 호스피탈리티, 미식, 디자인을 선보이게 되어 매우 자랑스럽게 생각하며, 방문객과 입주민 모두에게 진정한 노부 경험을 제공하게 되기를 기대한다."

프레드 던(Fred Done) 살보이 공동 창립자는 다음과 같이 말했다: "10년 전 사이먼 이스메일과 함께 살보이를 설립할 당시, 우리의 비전은 분명했다. 바로 맨체스터의 스카이라인을 바꾸는 것이었다. 그리고 지금 우리는 그 비전을 실현하고 있다고 믿는다. 그동안 전 세계에서 뛰어난 미식과 호스피탈리티를 경험해왔기에, 이 비전을 함께 구현할 파트너로 노부를 선택했다. 최고의 수준, 최고의 창의성, 그야말로 최고 중의 최고다. 이번 프로젝트는 우리가 맨체스터에 선보이고자 했던 결정판이며, 최초의 도시 맨체스터에 노부를 맞이하게 되어 매우 기쁘게 생각한다."

사이먼 이스메일, 살보이 공동 창립자 겸 매니징 디렉터는 다음과 같이 덧붙였다: "마츠히사 노부 셰프가 지난 30년간 미식 문화에 끼친 영향은 과소평가할 수 없다. 맨체스터의 견고하고 활기찬 미식 환경에 노부 팀이 가져올 변화를 큰 기대를 가지고 지켜보고 있다. 솔퍼드 출신으로서, 노부 팀이 북서부 지역의 식재료와 미식 유산을 어떻게 노부 특유의 요리와 풍미로 재해석할지 매우 기대된다. 빅토리아 시대 아치 아래 들어설 시그니처 레스토랑을 포함해, 글로벌 럭셔리 호스피탈리티와 부동산 시장에서 노부의 리더십 확장 여정에 함께하게 된 것을 영광으로 생각한다. 맨체스터에는 국제적 위상에 걸맞은 럭셔리 숙박 시설이 필요하며, 노부 팀은 이를 실현할 상상력과 실적을 갖추고 있다."

이번 착공식은 프로젝트 파트너인 도미스(Domis)가 현장에서 사전 공사를 진행 중인 가운데 열렸다. 본격적인 건설은 내년 시작될 예정이며, 살보이는 2026년 노부 레지던스 맨체스터 분양을 개시할 계획이다.

살보이 소개

살보이는 영국 전역에서 고급 주거 및 복합 개발 프로젝트를 기획•개발하고, 자금 조달까지 담당하는 다수의 수상 경력을 가진 부동산 개발사다. 도심 초고층 빌딩부터 가족 단위 주거를 위한 조경형 커뮤니티까지, 재생 사업을 기반으로 한 부지를 발굴해 장기적으로 지속 가능한 공간을 만들어가고 있다.

2014년 베트프레드(Betfred) 창업자 프레드 던과 사이먼 이스메일이 설립한 살보이는, 현재까지 선호도가 높은 도심 지역을 중심으로 4000가구 이상의 신규 주택을 공급했으며, 약 20억 파운드 규모의 개발 자산을 보유하고 있다. 영국 전역에서 76개 프로젝트를 동시에 진행 중이며, 추가 개발 파이프라인 역시 20억 파운드를 웃돈다.

맨체스터와 솔퍼드에서 가장 인지도가 높고 활발한 개발사 중 하나로, 두 도시의 도심에만 14개의 개발 현장을 보유하고 있다. 과거에는 맨체스터 유나이티드의 전설적인 선수 개리 네빌(Gary Neville)과 협력해 맨체스터 최초의 브랜드 레지던스 및 5성급 호텔인 W 호텔 맨체스터(W Hotel Manchester)와 W 레지던스 맨체스터(W Residences Manchester)를 선보인 바 있다. 브랜디드 레지던스와 럭셔리 호텔부터 상업 공간, 합리적 가격대의 주거 시설에 이르기까지 살보이는 영국 북서부 지역 재생 사업의 최전선에서 활동하고 있다. 맨체스터와 솔퍼드를 선택한 사람들이 공부하고, 커리어를 쌓고, 삶의 터전을 마련할 수 있는 공간을 지속적으로 만들어가고 있다.

www.salboy.com

비디오 - https://mma.prnewswire.com/media/2848716/Salboy_1.mp4

비디오 - https://www.youtube.com/watch?v=bnx7k2BEdy0

비디오 - https://www.youtube.com/watch?v=-gK1eQGDmeE

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2848711/Salboy_4.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2848712/Salboy_5.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2848713/Salboy_6.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2848714/Salboy_7.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2848715/Salboy_8.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2848710/Salboy_Black_Logo.jpg

