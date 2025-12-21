Nobu Manchester 破土動工，Robert De Niro 與 Salboy 團隊造訪曼徹斯特

新聞提供者

Salboy

21 12月, 2025, 22:05 CST

英格蘭曼徹斯特2025年12月21日 /美通社/ -- Robert De Niro 與 Nobu Hospitality 創辦人主廚 Nobu Matsuhisa 和 Meir Teper 一起到曼徹斯特訪問曼徹斯特，並在現場加入 Salboy 團隊，標誌著 Nobu Hospitality 破土動工和項目交付的下一階段。

  • 典禮由 Nobu Hospitality 創辦人（Robert De Niro、主廚 Nobu Matsuhisa 和 Meir Teper）和 Salboy 的共同創辦人（Fred Done 和 Simon Ismail）主持。
  • 奠基儀式標誌著這座 246 公尺高塔的象徵性第一步，預計將成為英國境內倫敦以外最高的建築物
  • 該高塔將設有 Nobu 招牌餐廳、160 間客房的酒店及 452 間品牌公寓
  • 再開發一處 40,500 平方英尺的棕櫚樹場地，位於具工業歷史意義的市中心地段。
Nobu Manchester 破土動工活動亮點 ─ 羅Robert De Niro 偕同 Nobu Hospitality 共同創辦人主廚 Nobu Matsuhisa 與 Meir Teper 造訪曼徹斯特，親臨工地現場與 Salboy 團隊共同見證 Nobu Manchester 奠基儀式，標誌著該項目進入下一階段的實施階段。
請觀看 Nobu Manchester 官方奠基典禮完整精華片段，現場嘉賓包括我們的合作夥伴主廚 Nobu Matsuhisa、Robert De Niro 和 Meir Teper。
Nobu Manchester 破土動工預覽
曼徹斯特的新天際線
英國首座 Nobu 品牌公寓，同時也是倫敦之外最高的建築物
擁有著名的 Nobu 餐廳、160 間客房的酒店和 452 間品牌公寓
英國曼徹斯特 Nobu 創辦人
Simon Ismail 向 Nobu 創辦人 —— Robert De Nero、Chef Nobu 以及 Meir Teper —— 遞交曼徹斯特首間 Nobu Residence 的鑰匙
Nobu Hospitality 創辦人與曼徹斯特房地產開發及融資公司 Salboy —— 曼徹斯特頂尖開發商 —— 攜手慶祝 Nobu Manchester 項目於曼城最新摩天大樓地塊舉行奠基儀式。該項目對英國房地產而言實屬重要時刻，將全球酒店和品牌住宅帶到曼徹斯特。

這座塔樓高 246 米，預計於 2031 年完成，將改變快速發展的曼徹斯特天際線，為本地的居民與訪客帶來嶄新的生活方式與頂級餐飲體驗，展現精緻生活藝術的新面貌。

由 Nobu Hospitality、Salboy 與建築公司 Domis 合作開發的這座塔樓，將進駐 Nobu 招牌餐廳 (Nobu Manchester)、擁有 160 間客房的豪華酒店 (Nobu Hotel Manchester)，以及 452 間品牌住宅 (Nobu Residences Manchester)。這些綜合資產將共同服務於物業買家、本地居民及訪客，為大家在英國發展最迅速的城市提供精緻的生活與款待體驗。

合作夥伴宣佈，Nobu 餐廳將坐落於塔樓底層，坐擁原址二級保護維多利亞式高架橋拱門景觀，為客人呈現世界級且不斷創新的日式餐飲體驗。宏偉的磚拱結構將為空間注入濃厚的城市工業遺產氛圍，將數百年歷史的建築與現代美食共冶一爐。

主廚 Nobu Matsuhisa 於 1987 年在洛杉磯開設了他的首間餐廳「Matsuhisa,」。在與演員 Robert De Niro 合作後，他於 1994 年在紐約開設首間 Nobu 餐廳；自此之後，他以獨樹一幟的方式，在全球超過五十間餐廳中創造令人難忘的用餐體驗。2013 年，第一座 Nobu Hotel 在拉斯維加斯開業，為 Nobu 主廚、Robert De Niro 和 Meir Teper 鋪平道路，將主廚 Nobu 聞名遐邇的精益求精、創新精神與獨特風格，帶入頂級酒店與品牌住宅之中。

Nobu Residences Manchester 是一系列品牌住宅，標誌著 Nobu 進入英國豪華房地產市場。高層的住宅不僅是西歐最高的公寓和閣樓，而且每間住宿都將採用精緻的日本風格的室內設計；住宅區將享有頂級設施，包括專屬游泳池、可俯瞰城市全景的基座花園、健身房，以及 Nobu 餐廳的用餐體驗。

Salboy 和 Nobu Hospitality 團隊與屢獲殊榮的設計師 Bowley James Brindley 合作，打造獨具匠心的室內空間，將 Nobu 對精緻生活體驗的堅持，與曼徹斯特深厚的工業文化底蘊以及當代世界舞台地位完美融合。

Nobu 酒店股東主廚 Nobu Matsuhisa、Robert De Niro 和 Meir Teper 表示：「在曼徹斯特破土動工，是 Nobu 在英國發展史上的里程碑 —— 這是我們首次進軍倫敦以外的地區，並將 Nobu Residences 引入此市場。這個地標性項目 —─ 包括酒店、餐廳和住宅 —─ 標誌著 Nobu Residences 在英國的首次亮相。曼徹斯特的全球視野和充滿活力的精神，與 Nobu 品牌完美匹配。我們很榮幸能將我們的招牌款待、餐飲和設計帶給此城市，並且很高興為客人和居民提供真正的 Nobu 體驗。」

Salboy 共同創辦人 Fred Done 表示：「十年前，Simon Ismail 和我以清晰的願景創立了 Salboy：改變曼徹斯特的天際線。我相信我們正在這樣做。我很幸運在世界各地體驗過出色的美食和款待，正因如此，我們選擇 Nobu 作為合作夥伴，協助實現這項願景。創意之冠，臻於至善。這正是我們的壓軸之作 —— 正是我們渴望為曼徹斯特這座開創先河的城市帶來的精髓。這正是為何能迎來 Nobu 進駐我們這座精彩城市，如此令人振奮。」

Salboy 共同創辦人兼行政總裁 Simon Ismail 補充：「主廚 Nobu 對我們飲食品味三十年來的影響力不容小覷，我滿懷期待地期盼他與團隊將為曼徹斯特成熟且充滿野心的餐飲界帶來何等衝擊。作為一位驕傲的薩爾福德人，我很想看到主廚 Nobu 和他的團隊如何將當地產和西北地區的烹飪傳統的影響，融合到其著名的菜餚和口味中。除了在維多利亞時代的拱門下看起來華麗的招牌餐廳之外，能參與 Nobu 拓展其在全球奢華酒店及房地產市場領導地位的旅程，實屬榮幸。曼徹斯特理應擁有與其日益提升的國際地位相稱的奢華住宿，而 Nobu 團隊具備實現此願景的創意與實績。」

隨著該計劃的合作夥伴 Domis 已於現場展開前期工程，預計將於明年正式動工。Salboy 預計將於 2026 年啟動 Nobu Residences Manchester 的銷售。

Salboy 簡介

Salboy 是屢獲殊榮的房地產公司，在英國開發和資助高品質住宅和綜合用途發展項目。從市中心摩天大樓到家庭住宅的園景社區，Salboy 致力釋放再生型場地的潛力，打造深思熟慮、激發靈感、世代繁榮的空間。

Salboy 由 Betfred 創辦人 Fred Done 與 Simon Ismail 於 2014 年創立，已在熱門市區地段交付超過 4,000 套新住宅。該公司目前擁有價值 20 億英鎊的開發中物業，全國 76 處活躍工地，以及價值超過 20 億英鎊的項目儲備。

Salboy 是曼徹斯特和索爾福德最知名和豐富的開發商，在兩座城市共計擁有 14 處市中心活躍工地。該公司先前曾與曼聯傳奇球星 Gary Neville 合作，推出曼徹斯特首個品牌住宅及五星級酒店 —— W Hotel Manchester 與 W Residences Manchester。從品牌住宅和豪華酒店到商業空間和經濟實惠的住宅，Salboy 引領西北地區的再生浪潮，為選擇曼徹斯特與索爾福德求學、發展事業並在此扎根的人們，打造宜居宜業的理想之地。

www.salboy.com

SOURCE Salboy