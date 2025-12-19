Nobu Manchester ouvre ses portes et Robert De Niro visite Manchester avec Salboy

La cérémonie a été organisée par les fondateurs de Nobu Hospitality (Robert De Niro, Chef Nobu Matsuhisa et Meir Teper) et les cofondateurs de Salboy (Fred Done et Simon Ismail).

La cérémonie marque la première étape symbolique de la construction d'une tour de 246 mètres, qui devrait être l'immeuble le plus haut du Royaume-Uni en dehors de Londres.

La tour comprendra un restaurant Nobu, un hôtel de 160 chambres et 452 résidences de marque.

Régénération d'une friche industrielle de 40 500 m² dans un site industriel historique du centre-ville

Les fondateurs de Nobu Hospitality ont rejoint Salboy, la société de développement et de financement immobilier Manchester et le principal promoteur de Manchester, pour célébrer la cérémonie de pose de la première pierre de Nobu Manchester sur le site du tout nouveau gratte-ciel de Manchester. Le projet représente un moment important pour l'immobilier britannique, en apportant à Manchester une hospitalité mondiale et des résidences de marque.

D'une hauteur de 246 mètres lorsqu'elle devrait être achevée en 2031, la tour transformera la ligne d'horizon de Manchester, qui évolue rapidement, et apportera une nouvelle approche de la vie sophistiquée et de la restauration de première classe aux habitants de la ville et aux visiteurs.

Développée dans le cadre d'un partenariat entre Nobu Hospitality, Salboy et l'entreprise de construction Domis, la tour abritera un restaurant Nobu ( Nobu Manchester ), un hôtel de luxe de 160 chambres (Nobu Hotel Manchester) et 452 résidences de marque ( Nobu Residences Manchester ). Ensemble, ces actifs s'adresseront aux acheteurs de biens immobiliers, aux habitants et aux visiteurs à la recherche d'expériences de vie et d'accueil sophistiquées dans la ville à la croissance la plus rapide du Royaume-Uni.

Les partenaires ont annoncé que le restaurant Nobu, qui proposera une cuisine japonaise innovante de classe mondiale, sera situé au rez-de-chaussée de la tour, parmi les arches du viaduc victorien du site, classées Grade 2. Les vastes arches de briques imprégneront l'espace d'un fort sentiment d'héritage industriel de la ville, mariant une architecture séculaire à des cuisines modernes.

Le chef Nobu Matsuhisa a ouvert son premier restaurant, Matsuhisa, à Los Angeles en 1987. Après s'être associé à l'acteur Robert De Niro, il a ouvert le premier restaurant Nobu à New York en 1994 et, depuis, il a mis en œuvre son approche inimitable pour créer des expériences gastronomiques mémorables dans plus de 50 restaurants à travers le monde. En 2013, le premier hôtel Nobu a ouvert ses portes à Las Vegas, ouvrant la voie au chef Nobu, à Robert De Niro et à Meir Teper pour apporter la célèbre attention aux détails, l'innovation et le flair du chef Nobu aux hôtels de luxe et aux résidences de marque.

Les Nobu Residences Manchester, une collection de résidences de marque, marquent l'entrée de Nobu sur le marché de l'immobilier de luxe au Royaume-Uni. Non seulement les résidences des niveaux supérieurs seront parmi les plus hauts appartements et penthouses d'Europe occidentale, mais chaque propriété sera conçue avec des intérieurs raffinés d'inspiration japonaise, et les résidences bénéficieront d'équipements haut de gamme, notamment une piscine exclusive, un jardin sur le podium offrant des vues panoramiques sur la ville, une salle de sport, et l'accès au restaurant Nobu.

Les équipes de Salboy et de Nobu Hospitality collaborent avec des designers primés, Bowley James Brindley, pour développer des intérieurs qui marient de manière unique l'engagement de Nobu à offrir des expériences de vie de haut niveau avec un sens aigu de l'héritage industriel et culturel de Manchester ainsi que sa position sur la scène mondiale contemporaine.

Le chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, actionnaires de Nobu Hospitality, ont commenté : « La pose de la première pierre à Manchester est un moment décisif pour Nobu au Royaume-Uni - notre première aventure au-delà de Londres, et l'introduction des Nobu Residences sur ce marché. Ce projet emblématique, qui comprend un hôtel, un restaurant et des résidences, marque les débuts des Nobu Residences au Royaume-Uni. Les perspectives mondiales et l'esprit dynamique de Manchester s'accordent parfaitement avec la marque Nobu. Nous sommes fiers d'apporter à la ville notre signature en matière d'hospitalité, de restauration et de design, et nous sommes ravis d'offrir aux clients et aux résidents une expérience authentique de Nobu ».

Fred Done, cofondateur de Salboy, a déclaré : « Il y a dix ans, Simon Ismail et moi-même avons fondé Salboy avec une vision claire : pour changer la ligne d'horizon de Manchester. Je crois que c'est exactement ce que nous faisons. J'ai eu la chance de découvrir une cuisine et une hospitalité exceptionnelles dans le monde entier, et c'est pourquoi nous avons choisi Nobu comme partenaire pour nous aider à concrétiser cette vision. Le meilleur de la classe, le meilleur de la créativité, le meilleur des meilleurs. C'est notre pièce de résistance, exactement ce que nous voulions apporter à Manchester, la ville des premières. C'est pourquoi il est fantastique d'accueillir Nobu dans notre merveilleuse ville ».

Simon Ismail, cofondateur et directeur général de Salboy, a ajouté : « L'influence que le chef Nobu exerce depuis 30 ans sur nos goûts culinaires ne peut être sous-estimée et j'attends avec impatience de voir l'impact que lui et son équipe auront sur la scène gastronomique établie et ambitieuse de Manchester. En tant que fière Salfordienne, je suis impatiente de voir comment le chef Nobu et son équipe mélangent les produits locaux et les influences de l'héritage culinaire du Nord-Ouest pour créer les plats et les saveurs qui font leur renommée. Au-delà du restaurant emblématique, qui sera magnifique sous les arches victoriennes, c'est un honneur de participer à l'aventure de Nobu, qui vise à étendre sa position de leader sur les marchés mondiaux de l'hôtellerie de luxe et de l'immobilier. Manchester mérite un hébergement de luxe à la hauteur de sa position croissante sur la scène internationale et l'équipe de Nobu a l'imagination et l'expérience nécessaires pour y parvenir ».

Cet événement intervient alors que Domis, partenaire du projet, a entamé les travaux d'habilitation sur le site, avec l'intention de commencer la construction l'année prochaine. Salboy prévoit de lancer les ventes des Nobu Residences Manchester en 2026.

À propos de Salboy

Salboy est une société immobilière primée qui développe et finance des logements de haute qualité et des projets à usage mixte dans tout le Royaume-Uni. Qu'il s'agisse de gratte-ciel en centre-ville ou de communautés paysagères de maisons familiales, Salboy libère le potentiel des sites régénérés pour créer des lieux réfléchis et inspirants qui prospéreront pendant des générations.

Fondé en 2014 par Fred Done (fondateur de Betfred) et Simon Ismail, Salboy a livré plus de 4 000 logements neufs dans des villes recherchées. L'entreprise dispose de 2 milliards de livres sterling de biens immobiliers en cours de développement, de 76 sites actifs dans tout le pays et d'une réserve de projets d'une valeur de plus de 2 milliards de livres sterling.

Salboy est les promoteurs les plus connus et les plus prolifiques de Manchester et de Salford, avec 14 sites actifs en centre-ville dans les deux villes. La société a déjà lancé les premières résidences de marque et le premier hôtel cinq étoiles de Manchester, le W Hotel Manchester et le W Residences Manchester, en partenariat avec Gary Neville, légende de Manchester United. Qu'il s'agisse de résidences de marque, d'hôtels de luxe, d'espaces commerciaux ou de logements abordables, Salboy est à l'avant-garde de la régénération du Nord-Ouest, créant des lieux de vie et de travail pour les personnes qui choisissent Manchester et Salford pour étudier, faire carrière et s'enraciner.

