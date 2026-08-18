Nove especialistas da Ocean Tomo são nomeados para a lista IAM Strategy 300 de 2026 - os principais estrategistas de propriedade intelectual do mundo

O reconhecimento abrange todas as áreas de atuação da Ocean Tomo, refletindo a abordagem integrada da empresa aos negócios relacionados à propriedade intelectual e aos ativos emergentes de IA.

NOVA YORK, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Ocean Tomo, parte da J.S. Held, teve nove especialistas nomeados para a lista IAM Strategy 300 de 2026, guia do setor que reúne os principais estrategistas de propriedade intelectual (PI) do mundo. Os especialistas reconhecidos são Gregory Campanella, John A. Hudson, David Kennedy, Brian W. Napper, Larry Tedesco, Ozer Teitelbaum, Marek Wernik, Sam Wiley e Ryan Zurek. Juntos, eles representam as quatro áreas de serviços da Ocean Tomo: Pareceres de especialistas; Avaliação e estratégia; Consultoria; Análise de patentes e engenharia reversa, com experiência combinada em avaliação de propriedade intelectual, licenciamento, danos econômicos, transações de patentes, análise FRAND/SEP e consultoria estratégica ao longo de todo o ciclo de vida dos ativos intangíveis.

Nove especialistas da Ocean Tomo, que integra um dos mais abrangentes grupos de consultoria em propriedade intelectual do mundo e faz parte da J.S. Held, foram reconhecidos pela IAM como alguns dos principais estrategistas de propriedade intelectual do setor.

A IAM Strategy 300 reconhece profissionais que desenvolvem e implementam estratégias inovadoras para posicionar a propriedade intelectual como um ativo crítico para os negócios. Ao comentar sobre o reconhecimento, James E. Malackowski, diretor do Departamento de Propriedade Intelectual da J.S. Held e cofundador da Ocean Tomo, afirma: "Ver colegas sendo reconhecidos em todas as áreas de nossa atuação me mostra que nossa abordagem integrada está trazendo resultados para os clientes. Essa honra reflete a profundidade do talento que construímos na Ocean Tomo e reafirma nosso papel como consultores de confiança focados nos negócios relacionados à propriedade intelectual em seu sentido mais amplo."

Conheça os principais estrategistas de propriedade intelectual do mundo, que fazem parte da Ocean Tomo

Em seus perfis da lista Strategy 300 de 2026, a IAM descreve cada homenageado da Ocean Tomo:

Gregory Campanella, CLP — Diretor-executivo sênior de Avaliação e Estratégia

"Gregory Campanella ajuda organizações a tomarem decisões mais inteligentes sobre seus ativos mais valiosos. Sua experiência em avaliação de propriedade intelectual, monetização e transações estratégicas permite que os clientes conduzam com confiança processos de aquisição, reestruturação e formação de joint ventures, além de aproveitarem oportunidades de licenciamento." -- IAM Strategy 300

John A. Hudson -- Diretor-executivo sênior, Escritório do Diretor de Propriedade Intelectual

"Para John Hudson, a propriedade intelectual é mais do que um ativo legal – é um catalisador para a transformação dos negócios. Com base em décadas de experiência em transações, comercialização e consultoria estratégica, ele ajuda as organizações a reformular seus negócios com base no valor da inovação." -- IAM Strategy 300

David Kennedy, CPA — Diretor-gerente sênior, Avaliação Técnica Especializada

"David Kennedy passou décadas assessorando clientes sobre os aspectos econômicos da propriedade intelectual em contextos comerciais, ajudando-os a estruturar acordos de licenciamento de alto valor, transações de patentes e estruturas de royalties. Sua vasta experiência em avaliação, FRAND e depoimentos como perito o torna uma voz confiável em disputas e negociações complexas de propriedade intelectual." -- IAM Strategy 300

Brian W. Napper -- Diretor-executivo sênior, Avaliação Técnica Especializada

"Quando as disputas giram em torno da economia da propriedade intelectual, Brian W. Napper é frequentemente chamado para fornecer a resposta. Seu trabalho sobre licenciamento FRAND, indenizações por patentes e avaliação de propriedade intelectual influenciou casos que estabeleceram precedentes e moldou a maneira como disputas complexas de propriedade intelectual são avaliadas." -- IAM Strategy 300

Larry Tedesco, CVA, CLP, MAFF -- Diretor-executivo sênior, Avaliação Técnica Especializada

"Larry Tedesco construiu uma carreira extraindo valor comercial da propriedade intelectual. Com experiência diversificada em avaliação, licenciamento, análise FRAND e indenizações, ele traz uma perspectiva operacional rara para transações complexas de patentes e disputas críticas para os negócios em setores orientados pela tecnologia." -- IAM Strategy 300

Ozer Teitelbaum, JD -- Diretor administrativo, Consultoria

"Poucos profissionais viram a propriedade intelectual de tantos ângulos quanto Ozer Teitelbaum. Sua experiência, que abrange liderança interna, direito de patentes, estratégia de negócios e investimentos, permite-lhe estruturar transações de propriedade intelectual sofisticadas que geram valor comercial sustentável." -- IAM Strategy 300

Marek Wernik -- Diretor sênior de Análise de Patentes e Engenharia Reversa

"Marek Wernik passou mais de três décadas na vanguarda das telecomunicações e da estratégia de propriedade intelectual. Sua rara combinação de conhecimento técnico, experiência em licenciamento e liderança executiva permite que os clientes enfrentem desafios complexos relacionados à inovação e à comercialização nos mercados globais de tecnologia." -- IAM Strategy 300

Sam Wiley -- Diretor administrativo, Análise de Patentes e Engenharia Reversa

"A inteligência de patentes está no centro do trabalho de Sam Wiley . Com base em sua experiência no USPTO (Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos), na indústria e em consultoria estratégica, ele ajuda organizações a identificar insights acionáveis que aprimoram as decisões relacionadas ao portfólio, viabilizam transações e liberam todo o valor comercial da propriedade intelectual." -- IAM Strategy 300

Ryan Zurek — Diretor executivo sênior, Consultoria

"Desde estratégias de licenciamento até investimentos apoiados por propriedade intelectual e transações complexas, Ryan Zurek ajuda os clientes a navegar pelo ambiente comercial da propriedade intelectual. Sua experiência em avaliação e consultoria de negócios permite que ele identifique oportunidades que maximizem o retorno financeiro da inovação." -- IAM Strategy 300

Os especialistas da Ocean Tomo são reconhecidos nas listas IAM Patent 1000 e IAM Strategy 300 de 2026.

Esse reconhecimento se soma a um ano de grandes conquistas para a Ocean Tomo. Em junho de 2026, os especialistas da empresa foram reconhecidos entre os principais profissionais de patentes do mundo pelo IAM Patent 1000, no qual a publicação destacou: "A Ocean Tomo, parte da J.S. Held, continua sendo uma referência global em consultoria de propriedade intelectual e indenizações, combinando amplo conhecimento financeiro, técnico e de licenciamento com décadas de experiência na gestão de algumas das disputas de propriedade intelectual mais importantes do mundo." Juntos, esses reconhecimentos consecutivos ressaltam a profundidade e a solidez da excelência em toda a equipe integrada da Ocean Tomo.

Saiba mais sobre os principais estrategistas de propriedade intelectual da Ocean Tomo.

Saiba mais sobre os especialistas da Ocean Tomo reconhecidos pela IAM Strategy 300 e como eles ajudam a concretizar e proteger o valor ao longo de todo o ciclo de vida da sua propriedade intelectual. Visite: https://oceantomo.com/insights/nine-ocean-tomo-experts-named-to-the-2026-iam-strategy-300. Para contatar um dos especialistas, envie um e-mail para [email protected].

A experiência de 360 graus em propriedade intelectual da Ocean Tomo

Esses profissionais fazem parte do grupo de consultoria em propriedade intelectual mais abrangente do setor no mundo. A expertise de 360 graus em propriedade intelectual da Ocean Tomo proporciona feedback contínuo, aprimorando a capacidade da equipe de oferecer insights confiáveis e acionáveis sobre todas as questões relacionadas a ativos intangíveis.

Os clientes se beneficiam da compreensão singular da Ocean Tomo sobre o valor da propriedade intelectual. Tal compreensão é impulsionada pelo envolvimento da empresa em todas as questões relacionadas a ativos intangíveis, como planejamento estratégico, investimentos, disputas e transações. Enquanto os resultados dos litígios aprimoram as metodologias de avaliação, os trabalhos de consultoria são moldados por percepções do mundo real, tanto de salas de reunião quanto de mercados públicos. Nossos resultados em transações de compra, venda e licenciamento de propriedades intelectuais validam decisões estratégicas e orientam como elas são avaliadas na prática. As avaliações da Ocean Tomo são utilizadas por detentores de propriedade intelectual para acessar capital e oferecem informações sobre como as instituições financeiras reconhecem a propriedade intelectual como um ativo rentável.

Como parte da J.S. Held, a Ocean Tomo, sediada em Chicago, trabalha com mais de 1.500 profissionais ao redor do mundo, oferecendo suporte em questões técnicas, científicas e financeiras complexas relacionadas a todos os ativos e valores em risco. A equipe de especialistas possui ampla experiência em ativos tangíveis e intangíveis protegidos por propriedade intelectual.

Sobre a J.S. Held

A J.S. Held é uma empresa de consultoria global que combina conhecimentos técnicos, científicos, financeiros e estratégicos para assessorar clientes que buscam gerar valor, mitigar riscos e tomar decisões mais assertivas. Nossos profissionais atuam como consultores de confiança para organizações que enfrentam com questões de alto risco, exigindo atenção urgente, integridade firme, experiência comprovada, análise clara e compreensão dos ativos tangíveis e intangíveis. A empresa oferece um conjunto abrangente de serviços, produtos e dados que permitem aos clientes navegar por situações complexas, contenciosas e, muitas vezes, catastróficas.

São mais de 1.500 profissionais que atendem a organizações em seis continentes, incluindo 84% dos 200 maiores escritórios de advocacia do mundo, 75% das 20 maiores seguradoras da lista da Forbes (90% das 50 maiores seguradoras de propriedades e acidentes da NAIC) e 71% das empresas da lista Fortune 100.

A J.S. Held, suas afiliadas e subsidiárias não são empresas de contabilidade pública certificadas, nem prestam serviços de auditoria, atestado ou qualquer outro serviço de contabilidade pública. A J.S. Held não é um escritório de advocacia, nem fornece consultoria jurídica. Valores mobiliários oferecidos por meio da PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB ou Ocean Tomo Investments, uma empresa do grupo J.S. Held, membro da FINRA/SIPC. Todos os direitos reservados.

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FONTE J.S. Held