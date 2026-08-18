Nueve expertos de Ocean Tomo, incluidos en la lista IAM Strategy 300 de 2026: los principales estrategas mundiales en propiedad intelectual

Este reconocimiento abarca todos los ámbitos de la actividad de Ocean Tomo, lo que refleja el enfoque integrado de la empresa en el ámbito de la propiedad intelectual y los activos emergentes relacionados con la inteligencia artificial.

NUEVA YORK, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Ocean Tomo, a part of J.S. Held, cuenta con nueve expertos incluidos en la lista IAM Strategy 300 de 2026, la guía del sector que recoge a los principales estrategas en propiedad intelectual (PI) del mundo. Los galardonados son Gregory Campanella, John A. Hudson, David Kennedy, Brian W. Napper, Larry Tedesco, Ozer Teitelbaum, Marek Wernik, Sam Wiley y Ryan Zurek. En conjunto, representan los cuatro ámbitos de los servicios de Ocean Tomo: opinión de expertos; valoración y estrategia; asesoramiento; análisis de patentes e ingeniería inversa, con experiencia combinada en valoración de propiedad intelectual, concesión de licencias, daños económicos, transacciones de patentes, análisis FRAND/SEP y asesoramiento estratégico a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos intangibles.

Como parte del grupo de consultoría en propiedad intelectual más completo del sector a nivel mundial, nueve expertos de Ocean Tomo, a part of J.S. Held, han sido reconocidos por IAM como "los principales estrategas mundiales en propiedad intelectual".

La guía IAM Strategy 300 reconoce a aquellas personas que crean y aplican de forma innovadora estrategias que respaldan la propiedad intelectual como un activo empresarial fundamental. Al referirse a este reconocimiento, James E. Malackowski, director de Propiedad Intelectual de J.S. Held y cofundador de Ocean Tomo, afirmó: "Ver cómo se reconoce a nuestros colegas en todos los ámbitos de nuestra actividad me confirma que nuestro enfoque integrado está dando resultados para los clientes. Este reconocimiento refleja la gran calidad del talento que hemos desarrollado en Ocean Tomo y reafirma nuestro papel como asesores de confianza especializados en el ámbito de la propiedad intelectual, en su sentido más amplio".

Conozca a los principales estrategas en propiedad intelectual de todo el mundo de Ocean Tomo

En sus perfiles de Strategy 300 de 2026, IAM describe a cada uno de los galardonados por Ocean Tomo:

Gregory Campanella, CLP, director general sénior de Valoración y Estrategia

"Gregory Campanella ayuda a las organizaciones a tomar decisiones más acertadas en relación con sus activos más valiosos. Su experiencia en valoración de la propiedad intelectual, monetización y operaciones estratégicas permite a los clientes abordar con confianza las adquisiciones, reestructuraciones, empresas conjuntas y oportunidades de concesión de licencias". -- IAM Strategy 300

John A. Hudson, director general sénior, Oficina del Director de Propiedad Intelectual

"Para John Hudson, la propiedad intelectual es más que un activo jurídico: es un catalizador de la transformación empresarial. Gracias a sus décadas de experiencia en operaciones, comercialización y asesoramiento estratégico, ayuda a las organizaciones a reestructurar sus negocios en torno al valor de la innovación". -- IAM Strategy 300

David Kennedy, CPA, director general sénior de Opinión Experta

"David Kennedy lleva décadas ofreciendo asesoramiento sobre los aspectos económicos y comerciales de la propiedad intelectual, ayudando a los clientes a estructurar acuerdos de licencia de gran valor, transacciones de patentes y marcos de regalías. Su amplia experiencia en valoración, FRAND y peritaje lo convierte en una figura de confianza en disputas y negociaciones complejas relacionadas con la propiedad intelectual". -- IAM Strategy 300

Brian W. Napper, director general sénior de Opinión Experta

"Cuando los litigios giran en torno a los aspectos económicos de la propiedad intelectual, a menudo se recurre a Brian W. Napper para que ofrezca una respuesta. Su labor en materia de licencias FRAND, indemnizaciones por daños y perjuicios relacionados con patentes y valoración ha influido en casos que han sentado precedente y ha marcado la forma en que se evalúan los litigios complejos en materia de propiedad intelectual". -- IAM Strategy 300

Larry Tedesco, CVA, CLP, MAFF, director general sénior de Opinión Experta

"Larry Tedesco ha desarrollado su carrera profesional sacando partido comercial a la propiedad intelectual. Con igual experiencia en valoración, concesión de licencias, análisis FRAND e indemnizaciones por daños y perjuicios, aporta una perspectiva empresarial poco habitual a las transacciones complejas relacionadas con patentes y a los litigios de importancia crítica para las empresas en sectores impulsados por la tecnología". -- IAM Strategy 300

Ozer Teitelbaum, JD, director general de Asesoramiento

"Pocos profesionales han abordado la propiedad intelectual desde tantos ángulos como Ozer Teitelbaum. Su trayectoria, que abarca el liderazgo en empresas, el derecho de patentes, la estrategia empresarial y la inversión, le permite estructurar operaciones sofisticadas en materia de propiedad intelectual que generan un valor comercial duradero". -- IAM Strategy 300

Marek Wernik, director sénior de Análisis de Patentes e Ingeniería Inversa

"Marek Wernik lleva más de tres décadas a la vanguardia de las telecomunicaciones y la estrategia de propiedad intelectual. Su excepcional combinación de conocimientos técnicos, experiencia en licencias y liderazgo ejecutivo permite a los clientes afrontar los complejos retos que plantean la innovación y la comercialización en los mercados tecnológicos mundiales". -- IAM Strategy 300

Sam Wiley, director general de Análisis de Patentes e Ingeniería Inversa

"La inteligencia en materia de patentes constituye el núcleo del trabajo de Sam Wiley. Gracias a su experiencia en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), en el sector privado y en el ámbito del asesoramiento estratégico, ayuda a las organizaciones a obtener información útil que refuerza las decisiones sobre carteras de propiedad intelectual, respalda las transacciones y permite aprovechar al máximo el valor empresarial de la propiedad intelectual". -- IAM Strategy 300

Ryan Zurek, director general sénior de Asesoramiento

"Desde estrategias de concesión de licencias hasta inversiones respaldadas por propiedad intelectual y transacciones complejas, Ryan Zurek ayuda a los clientes a gestionar los aspectos comerciales de la propiedad intelectual. Su experiencia en valoración y asesoramiento en operaciones le permite identificar oportunidades que maximizan la rentabilidad financiera de la innovación". -- IAM Strategy 300

Los expertos de Ocean Tomo han sido reconocidos tanto en la edición de 2026 de IAM Patent 1000 como en la guía IAM Strategy 300

Este reconocimiento viene a coronar un año muy positivo para Ocean Tomo. En junio de 2026, los expertos de la firma fueron incluidos en la lista World's Leading Patent Professionals en IAM Patent 1000, donde IAM señaló: "Ocean Tomo, a part of J.S. Held, sigue siendo una figura destacada en el ámbito mundial del asesoramiento en propiedad intelectual y la indemnización por daños y perjuicios, ya que combina unos profundos conocimientos financieros, técnicos y en materia de licencias con décadas de experiencia en la gestión de algunos de los litigios de propiedad intelectual más trascendentales del mundo". En conjunto, estos reconocimientos consecutivos ponen de relieve la profundidad y la amplitud del talento del equipo integrado de Ocean Tomo.

Obtenga más información sobre los principales estrategas en propiedad intelectual del mundo, de la mano de Ocean Tomo

Para obtener más información sobre las empresas galardonadas con el premio IAM Strategy 300 de Ocean Tomo y sobre cómo ayudan a generar y proteger valor a lo largo de todo el ciclo de vida de su propiedad intelectual, visite: https://oceantomo.com/insights/nine-ocean-tomo-experts-named-to-the-2026-iam-strategy-300. Para ponerse en contacto con uno de los expertos, envíe un correo electrónico a [email protected].

Ocean Tomo's 360 Degree Intellectual Property Expertise

Estos expertos forman parte del grupo de consultoría en propiedad intelectual más completo del sector a nivel mundial. La 360 Degree Intellectual Property Expertise (experiencia integral en materia de propiedad intelectual) de Ocean Tomo proporciona una retroalimentación continua que mejora la capacidad del equipo para ofrecer análisis fiables y prácticos en todos los asuntos relacionados con los activos intangibles.

Los clientes se benefician del conocimiento único que tiene Ocean Tomo sobre el valor de la propiedad intelectual, fruto de la participación de la empresa en todo tipo de asuntos relacionados con los activos intangibles, que abarcan desde la planificación estratégica hasta las inversiones, pasando por los litigios y las transacciones. Los resultados de los litigios permiten perfeccionar las metodologías de valoración, mientras que los servicios de asesoramiento se basan en conocimientos prácticos extraídos tanto de las salas de juntas como de los mercados públicos. Los resultados de nuestras operaciones —compra, venta y concesión de licencias de propiedad intelectual— avalan las decisiones estratégicas y sirven de referencia para determinar cómo se valora la propiedad intelectual en la práctica. Las valoraciones de Ocean Tomo que utilizan los titulares de propiedad intelectual para acceder a capital ofrecen una perspectiva sobre cómo las entidades financieras reconocen la propiedad intelectual como un activo financiable.

Como parte de J.S. Held, Ocean Tomo cuenta con más de 1500 profesionales en todo el mundo y presta asesoramiento en cuestiones técnicas, científicas y financieras complejas relacionadas con todo tipo de activos y el valor en riesgo. El equipo de expertos cuenta con una amplia experiencia en activos tangibles e intangibles protegidos por la propiedad intelectual.

Acerca de J.S. Held

J.S. Held es una consultora internacional que combina conocimientos técnicos, científicos, financieros y estratégicos para asesorar a los clientes que desean generar valor y mitigar riesgos. Nuestros profesionales se desempeñan como asesores de confianza para organizaciones que enfrentan situaciones donde hay mucho en juego y que demandan atención urgente, y aportan una integridad inquebrantable, una experiencia comprobada, un análisis claro y una comprensión de activos tangibles e intangibles. La firma ofrece un conjunto integral de servicios, productos y datos para que los clientes puedan navegar situaciones complejas, contenciosas y a menudo catastróficas.

Más de 1500 profesionales prestan servicio a organizaciones de seis continentes, entre las que se incluyen el 84 % de los bufetes de abogados del Global 200, el 75 % de las 20 principales compañías de seguros de Forbes (el 90 % de las 50 principales aseguradoras de daños y accidentes de la NAIC) y el 71 % de las empresas de la lista Fortune 100.

J.S. Held, sus filiales y subsidiarias no son firmas contables públicas certificadas ni ofrecen servicios de auditoría, escribanía ni ningún otro servicio de contabilidad pública. J.S. Held no es un bufete jurídico y no ofrece asesoramiento legal. Valores ofrecidos a través de PM Securities, LLC, que opera bajo el nombre comercial de Phoenix IB, u Ocean Tomo Investments, a part of J.S. Held, miembro de la FINRA y la SIPC. Todos los derechos reservados.

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Kristi L. Stathis | Relaciones Públicas Globales | +1 786 833 4864 | [email protected]

FUENTE J.S. Held