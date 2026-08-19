Negen experts van Ocean Tomo opgenomen in de IAM Strategy 300 van 2026 - 's werelds toonaangevende strategen op het gebied van intellectueel eigendom

De erkenning strekt zich uit over alle hoeken van de praktijk van Ocean Tomo en weerspiegelt de geïntegreerde benadering van het bedrijf op het gebied van intellectueel eigendom en opkomende AI-activa.

NEW YORK, 19 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Ocean Tomo, onderdeel van J.S. Held heeft negen experts die zijn benoemd voor de 2026 IAM Strategy 300, de industriegids voor de toonaangevende strategen op het gebied van intellectueel eigendom (IP) ter wereld. De genomineerden zijn Gregory Campanella, John A. Hudson, David Kennedy, Brian W. Napper, Larry Tedesco, Ozer Teitelbaum, Marek Wernik, Sam Wiley en Ryan Zurek. Samen vertegenwoordigen zij alle vier de corridors van de diensten van Ocean Tomo: Expert Opinion; Valuation and Strategy; Advisory; Patent Analysis and Reverse Engineering, met gecombineerde expertise in IP valuation, licensing, economic damages, patent transactions, FRAND/SEP analyse, en strategische advisory over de volledige levenscyclus van immateriële activa.

Part of the industry's most comprehensive global IP consulting group, nine experts from Ocean Tomo, a part of J.S. Held, have been recognized among the World's Leading Intellectual Property Strategists by IAM.

De IAM Strategy 300 erkent degenen die op innovatieve wijze strategieën creëren en implementeren die IP ondersteunen als een cruciaal bedrijfsactivum. James E. Malackowski, Chief Intellectual Property Officer bij J.S. Held en Ocean Tomo Co-founder, delen: "Het zien van collega's die in elk deel van onze praktijk worden erkend, vertelt me dat onze geïntegreerde benadering voor klanten werkt. Deze eer weerspiegelt de diepte van het talent dat we bij Ocean Tomo hebben opgebouwd en bevestigt onze rol als vertrouwde adviseurs die zich richten op het bedrijf van intellectueel eigendom, breed gedefinieerd."

Ontmoet 's werelds toonaangevende IP-strategen van Ocean Tomo

In zijn 2026 Strategy 300-profielen beschrijft IAM elke genomineerde van Ocean Tomo:

Gregory Campanella, CLP - Senior Managing Director, Valuation and Strategy

"Gregory Campanella helpt organisaties slimmere beslissingen te nemen rond hun meest waardevolle activa. Zijn expertise in IP-waardering, monetisering en strategische transacties stelt klanten in staat om overnames, herstructurering, joint ventures en licentiemogelijkheden met vertrouwen te navigeren." -- IAM-strategie 300

John A. Hudson - Senior Managing Director, Office of the Chief IP Officer

"Voor John Hudson is intellectueel eigendom meer dan een juridisch activum, het is een katalysator voor zakelijke transformatie. Gebaseerd op tientallen jaren ervaring in transacties, commercialisering en strategisch advies, helpt hij organisaties hun bedrijven te hervormen rond de waarde van innovatie." -- IAM-strategie 300

David Kennedy, CPA - Senior Managing Director, Expert Opinion

David Kennedy heeft tientallen jaren geadviseerd over de commerciële economie van intellectueel eigendom en klanten geholpen om hoogwaardige licentieovereenkomsten, patenttransacties en royalty-kaders te structureren. Zijn diepgaande ervaring in waardering, FRAND en deskundige getuigenissen maken hem tot een vertrouwde stem in complexe IP-geschillen en onderhandelingen." -- IAM-strategie 300

Brian W. Napper - Senior Managing Director, Expert Opinion

Wanneer geschillen afhangen van de economie van intellectueel eigendom, wordt Brian W. Napper vaak opgeroepen om het antwoord te geven. Zijn werk op het gebied van FRAND-licenties, schadevergoedingen voor octrooien en waardering heeft precedentvormende zaken beïnvloed en vorm gegeven aan de manier waarop complexe IP-geschillen worden beoordeeld." -- IAM-strategie 300

Larry Tedesco, CVA, CLP, MAFF - Senior Managing Director, Expert Opinion

"Larry Tedesco heeft een carrière opgebouwd door commerciële waarde uit intellectueel eigendom te halen. Even ervaren in waardering, licentieverlening, FRAND-analyse en schadevergoeding, brengt hij een zeldzaam praktijkgericht perspectief mee bij complexe patenttransacties en bedrijfskritische geschillen in technologiegedreven bedrijfssectoren." -- IAM-strategie 300

Ozer Teitelbaum, JD - Managing Director, Advisory

"Er zijn maar weinig specialistendie intellectueel eigendom vanuit zoveel verschillende invalshoeken hebben gezien als Ozer Teitelbaum. Zijn achtergrond, die zich uitstrekt over intern leiderschap, octrooirecht, bedrijfsstrategie en investeringen, stelt hem in staat om geavanceerde IP-transacties te structureren die blijvende commerciële waarde creëren." -- IAM-strategie 300

Marek Wernik - Senior Director, Patent Analysis and Reverse Engineering

"Marek Wernik heeft meer dan drie decennia in de voorhoede gestaan van de telecommunicatie- en IP-strategie. Dankzij zijn unieke combinatie van technische expertise, ervaring op het gebied van licenties en leidinggevende kwaliteiten kunnen klanten complexe uitdagingen op het gebied van innovatie en commercialisering op wereldwijde technologiemarkten aan." -- IAM-strategie 300

Sam Wiley - Managing Director, Patent Analysis and Reverse Engineering

Patentinformatie staat centraal in het werk van Sam Wiley. Gebaseerd op ervaring in de USPTO, de industrie en strategisch advies, helpt hij organisaties om bruikbare inzichten te ontdekken die portfoliobeslissingen versterken, transacties ondersteunen en de volledige bedrijfswaarde van intellectueel eigendom ontsluiten." -- IAM-strategie 300

Ryan Zurek - Senior Managing Director, Advisory

"Van licentiestrategieën tot IP-ondersteunde investeringen en complexe transacties, Ryan Zurek helpt klanten de commerciële kant van intellectueel eigendom te zien. Zijn achtergrond in waardering en dealadvies stelt hem in staat om kansen te identificeren die het financiële rendement op innovatie maximaliseren." -- IAM-strategie 300

Experts van Ocean Tomo erkend in zowel de 2026 IAM Patent 1000 als de IAM Strategy 300

Deze eer bouwt voort op een sterk jaar voor Ocean Tomo. In juni 2026 werden de experts van het bedrijf genoemd onder 's werelds toonaangevende patentprofessionals in het IAM Patent 1000, waar IAM meldde: "Ocean Tomo, een deel van J.S. Held, blijft een zwaargewicht in de wereldwijde IP-advies- en schadevergoedingsruimte en combineert diepgaande financiële, technische en licentie-expertise met tientallen jaren ervaring in het behandelen van enkele van 's werelds daaruit voortvloeiende IP-geschillen." Samen onderstrepen deze back-to-back erkenningen de diepte en breedte van talent in het geïntegreerde team van Ocean Tomo.

Meer informatie over 's werelds toonaangevende IP-strategen van Ocean Tomo

Ga naar https://oceantomo.com/insights/nine-ocean-tomo-experts-named-to-the-2026-iam-strategy-300 om meer te weten te komen over de Ocean Tomo IAM Strategy 300-genomineerden en hoe ze helpen om waarde te realiseren en te beschermen gedurende de volledige levenscyclus van uw intellectuele eigendom. Om contact op te nemen met een van de experts, stuur een e-mail naar [email protected].

Ocean Tomos 360 Degree Intellectual Property Expertise

Deze deskundigen maken deel uit van de meest uitgebreide wereldwijde IP-adviesgroep van de bedrijfstak. Ocean Tomo's 360 Degree Intellectual Property Expertise biedt voortdurende feedback die het vermogen van het team verbetert om geloofwaardige, bruikbare inzichten te bieden over alle zaken met betrekking tot immateriële activa.

Klanten profiteren van het unieke inzicht van Ocean Tomo in de waarde van intellectueel eigendom, dat voortkomt uit de betrokkenheid van het bedrijf bij alle aangelegenheden op het gebied van immateriële activa, variërend van strategische planning en investeringen tot geschillen en transacties. Procesuitkomsten verfijnen waarderingsmethodieken, terwijl adviestrajecten worden gevormd door inzichten uit zowel bestuurskamers als publieke markten. Onze transactieresultaten – het kopen, verkopen en in licentie geven van intellectueel eigendom – bevestigen de juistheid van strategische beslissingen en geven inzicht in hoe intellectueel eigendom in de praktijk wordt gewaardeerd. De taxaties van Ocean Tomo, die door eigenaren van intellectueel eigendom worden gebruikt om kapitaal aan te trekken, geven inzicht in de manier waarop financiële instellingen intellectueel eigendom als een financierbaar activum beschouwen.

Als onderdeel van J.S. Held, werkt Ocean Tomo samen met meer dan 1.500 professionals wereldwijd en helpt bij complexe technische, wetenschappelijke en financiële zaken over alle activa en risicovolle waarden. Het team van deskundigen heeft uitgebreide ervaring met materiële en immateriële activa die door intellectueel eigendom worden beschermd.

Over J.S. Held

J.S. Held is een wereldwijd consultancybedrijf dat technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise combineert om advies te verstrekken aan klanten die waarde willen realiseren en risico's willen beperken. Onze professionals zijn betrouwbare adviseurs voor organisaties die geconfronteerd worden met gebeurtenissen waarbij veel op het spel staat en die dringende aandacht, onwrikbare integriteit, aangetoonde ervaring, duidelijke analyses en inzicht in zowel materiële als immateriële activa vereisen. Het adviesbureau biedt een uitgebreid pakket diensten, producten en gegevens waarmee cliënten complexe, omstreden en vaak catastrofale situaties het hoofd kunnen bieden.

Meer dan 1.500 professionals ondersteunen organisaties op zes continenten, waaronder 84% van de Global 200-advocatenkantoren, 75% van de Forbes Top 20-verzekeringsmaatschappijen (90% van de NAIC Top 50 Property & Casualty-verzekeraars) en 71% van de Fortune 100-bedrijven.

J.S. Held, zijn filialen en dochterondernemingen zijn geen gecertificeerde accountantskantoren en verlenen geen audit-, attest- of andere openbare boekhouddiensten. J.S. Held is geen advocatenkantoor en geeft geen juridisch advies. Effecten worden aangeboden via PM Securities, LLC, handelend onder de naam Phoenix IB of Ocean Tomo Investments, onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/SIPC. Alle rechten voorbehouden.

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