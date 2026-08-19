Neuf experts d'Ocean Tomo figurent dans le classement IAM Strategy 300 de 2026 des plus grands stratèges mondiaux en propriété intellectuelle

Cette reconnaissance s'étend à tous les aspects de l'activité d'Ocean Tomo, reflétant l'approche intégrée de la société en matière de propriété intellectuelle et d'actifs IA émergents.

NEW YORK, 19 août 2026 /PRNewswire/ -- Ocean Tomo, filiale de J.S. Held, compte neuf experts figurant dans le classement IAM Strategy 300 de 2026, le guide de référence du secteur répertoriant les meilleurs stratèges mondiaux en matière de propriété intellectuelle (PI). Les lauréats sont Gregory Campanella, John A. Hudson, David Kennedy, Brian W. Napper, Larry Tedesco, Ozer Teitelbaum, Marek Wernik, Sam Wiley et Ryan Zurek. Ensemble, ils couvrent les quatre axes de services proposés par Ocean Tomo : avis d'experts ; évaluation et stratégie ; conseil ; analyse de brevets et rétro-ingénierie, avec une expertise combinée en matière d'évaluation de la propriété intellectuelle, d'octroi de licences, de préjudices économiques, de transactions liées aux brevets, d'analyse FRAND/SEP et de conseil stratégique tout au long du cycle de vie des actifs incorporels.

Part of the industry's most comprehensive global IP consulting group, nine experts from Ocean Tomo, a part of J.S. Held, have been recognized among the World's Leading Intellectual Property Strategists by IAM.

Le palmarès IAM Strategy 300 récompense les contributeurs qui élaborent et mettent en œuvre, de manière innovante, des stratégies visant à faire de la propriété intellectuelle un atout commercial essentiel. À propos de cette distinction, James E. Malackowski, directeur de la propriété intellectuelle chez J.S. Held, cofondateur d'Ocean Tomo, déclare : « Le fait de voir des collègues récompensés dans tous les domaines de notre activité me confirme que notre approche intégrée porte ses fruits pour nos clients. Cette distinction témoigne de la richesse des compétences que nous avons développées chez Ocean Tomo et confirme notre rôle de conseillers de confiance spécialisés dans le domaine de la propriété intellectuelle, au sens large du terme ».

Rencontrez les meilleurs stratèges mondiaux en propriété intellectuelle d'Ocean Tomo

Dans ses profils Strategy 300 de 2026, IAM présente chacun des lauréats d'Ocean Tomo :

Gregory Campanella, CLP — directeur général principal, évaluation et stratégie

« Gregory Campanella aide les entreprises à prendre des décisions plus éclairées concernant leurs actifs les plus précieux. Son expertise en matière d'évaluation de la propriété intellectuelle, de monétisation et d'opérations stratégiques permet à ses clients de mener à bien, en toute confiance, des acquisitions, des restructurations, des coentreprises et des opportunités de concession de licences. » -- IAM Strategy 300

John A. Hudson -- directeur général principal, bureau du directeur de la propriété intellectuelle

« Pour John Hudson, la propriété intellectuelle est bien plus qu'un actif juridique : c'est un catalyseur de la transformation de l'entreprise. Fort de plusieurs décennies d'expérience dans les opérations, la commercialisation et le conseil stratégique, il aide les entreprises à repenser leur modèle économique en s'appuyant sur la valeur de l'innovation. » -- IAM Strategy 300

David Kennedy, CPA — directeur général principal, avis d'experts

« David Kennedy a passé plusieurs décennies à fournir des conseils sur les aspects économiques commerciaux de la propriété intellectuelle, aidant ses clients à mettre en place des accords de licence de grande valeur, des opérations liées aux brevets et des dispositifs de redevances. Sa grande expérience en matière d'évaluation, de FRAND et de témoignage d'expert fait de lui une référence de choix dans les litiges et les négociations complexes liés à la propriété intellectuelle. » -- IAM Strategy 300

Brian W. Napper — directeur général principal, avis d'experts

« Lorsque des litiges portent sur les aspects économiques de la propriété intellectuelle, on fait souvent appel à Brian W. Napper pour apporter une réponse. Ses travaux sur les licences FRAND, les dommages-intérêts en matière de brevets et l'évaluation des brevets ont influencé des affaires qui ont fait jurisprudence et ont façonné la manière dont sont traités les litiges complexes en matière de propriété intellectuelle. » -- IAM Strategy 300

Larry Tedesco, CVA, CLP, MAFF — directeur général principal, avis d'experts

« Larry Tedesco a bâti sa carrière en tirant parti de la valeur commerciale de la propriété intellectuelle. Fort d'une expérience tout aussi solide en matière d'évaluation, d'octroi de licences, d'analyse FRAND et de dommages-intérêts, il apporte un point de vue d'opérateur aux transactions complexes liées aux brevets et aux litiges stratégiques pour les entreprises dans les secteurs axés sur la technologie. » -- IAM Strategy 300

Ozer Teitelbaum, JD — directeur général, conseil

« Peu de professionnels ont abordé la propriété intellectuelle sous autant d'angles différents qu'Ozer Teitelbaum. Son parcours, qui couvre à la fois la direction d'entreprise, le droit des brevets, la stratégie commerciale et l'investissement, lui permet de mettre en place des opérations complexes en matière de propriété intellectuelle qui génèrent une valeur commerciale durable. » -- IAM Strategy 300

Marek Wernik -- directeur principal, analyse des brevets et rétro-ingénierie

« Marek Wernik a passé plus de trois décennies à l'avant-garde des télécommunications et de la stratégie en matière de propriété intellectuelle. Sa combinaison rare d'expertise technique, d'expérience en matière de licences et de leadership de haut niveau permet aux clients de relever les défis complexes liés à l'innovation et à la commercialisation sur les marchés technologiques mondiaux. » -- IAM Strategy 300

Sam Wiley — directeur général, analyse des brevets et rétro-ingénierie

« L'analyse des brevets est au cœur du travail de Sam Wiley. Fort d'une expérience acquise au sein de l'USPTO, dans le secteur privé et dans le domaine du conseil stratégique, il aide les entreprises à dégager des informations exploitables qui renforcent les décisions relatives aux portefeuilles, facilitent les transactions et permettent de tirer pleinement parti de la valeur commerciale de la propriété intellectuelle. » -- IAM Strategy 300

Ryan Zurek — directeur général principal, conseil

« Des stratégies de concession de licences aux investissements adossés à la propriété intellectuelle, en passant par les opérations complexes, Ryan Zurek aide ses clients à s'y retrouver dans les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Son expérience dans les domaines de l'évaluation et du conseil en transactions lui permet d'identifier les opportunités qui optimisent le rendement financier de l'innovation. » -- IAM Strategy 300

Les experts d'Ocean Tomo figurent à la fois dans le classement IAM Patent 1000 de 2026 et dans le classement IAM Strategy 300

Cette distinction vient couronner une année très fructueuse pour Ocean Tomo. En juin 2026, les experts du cabinet ont été cités parmi les World's Leading Patent Professionals dans le classement IAM Patent 1000, où IAM indiquait : « Ocean Tomo, filiale de J.S. Held, reste un acteur de premier plan dans le domaine du conseil en PI et de l'évaluation des dommages-intérêts à l'échelle mondiale, alliant une expertise approfondie en matière financière, technique et de licences à plusieurs décennies d'expérience dans la gestion de certains des litiges de PI les plus importants au monde. » Ces deux distinctions consécutives soulignent la richesse et la diversité des compétences au sein de l'équipe intégrée d'Ocean Tomo.

Découvrez les meilleurs stratèges mondiaux en propriété intellectuelle d'Ocean Tomo

Pour en savoir plus sur les lauréats du classement IAM Strategy 300 d'Ocean Tomo et découvrir comment ils contribuent à créer et à protéger la valeur tout au long du cycle de vie de votre propriété intellectuelle, rendez-vous sur : https://oceantomo.com/insights/nine-ocean-tomo-experts-named-to-the-2026-iam-strategy-300. Pour contacter l'un de ces experts, envoyez un email à [email protected].

L'expertise à 360 degrés d'Ocean Tomo en matière de propriété intellectuelle

Ces experts font partie du groupe de conseil en propriété intellectuelle le plus complet au monde dans ce secteur. L'expertise à 360 degrés d'Ocean Tomo en matière de propriété intellectuelle permet un retour d'expérience continu, renforçant ainsi la capacité de l'équipe à fournir des analyses fiables et exploitables sur toutes les questions relatives aux actifs incorporels.

Les clients bénéficient de la compréhension unique qu'a Ocean Tomo de la valeur de la propriété intellectuelle, qui découle de l'implication du cabinet dans tous les dossiers liés aux actifs incorporels, qu'il s'agisse de planification stratégique, d'investissements, de litiges ou de transactions. Les résultats des litiges affinent les méthodologies d'évaluation, tandis que les missions de conseil s'appuient sur des enseignements concrets tirés à la fois des conseils d'administration et des marchés publics. Nos résultats de transaction, l'achat, la vente et l'octroi de licences de PI, valident les décisions stratégiques et éclairent la façon dont la PI est valorisée dans la pratique. Les évaluations d'Ocean Tomo, auxquelles les détenteurs de propriété intellectuelle ont recours pour accéder au financement, permettent de mieux comprendre comment les institutions financières considèrent la propriété intellectuelle comme un actif bancable.

En tant que société de J.S. Held, Ocean Tomo collabore avec plus de 1 500 professionnels à travers le monde et apporte son expertise sur des questions techniques, scientifiques et financières complexes, quel que soit le type d'actif ou la valeur en jeu. Cette équipe d'experts possède une grande expérience dans le domaine des actifs corporels et incorporels protégés par la propriété intellectuelle.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est un cabinet de conseil international qui associe des compétences techniques, scientifiques, financières et stratégiques pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à réduire les risques. Nos professionnels font office de conseillers de confiance pour les entreprises et organisations confrontées à des affaires à hauts enjeux qui nécessitent une attention immédiate, une intégrité inébranlable, une expérience éprouvée, une analyse claire et une solide compréhension des actifs corporels et incorporels. La société propose une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de gérer les situations litigieuses les plus complexes, et bien souvent d'éviter des catastrophes.

Plus de 1 500 spécialistes interviennent auprès d'entreprises sur six continents, parmi lesquelles 84 % font partie du classement mondial des 200 plus grands cabinets juridiques, 75 % du classement Forbes des 20 plus grandes sociétés d'assurance (dont 90 % figurent au classement NAIC des 50 plus grands assureurs de biens et risques divers) et 71 % du classement Fortune 100.

J.S. Held, ses filiales et ses succursales ne sont pas des cabinets d'experts-comptables agréés et ne proposent pas de services d'audit, d'attestation ni aucun autre service de comptabilité publique. J.S. Held n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de conseils juridiques. Les titres sont offerts par PM Securities, LLC, exerçant sous le nom de Phoenix IB, ou Ocean Tomo Investments, une partie de J.S. Held, membre de la FINRA/SIPC.Tous droits réservés.

Contact :

Kristi L. Stathis | Relations publiques internationales | +1 786 833 4864 | [email protected]