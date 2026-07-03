Nuvei conclui o primeiro pagamento no agente direto com a Visa e apresenta sua estratégia de pagamentos baseados em agentes liderada por comerciantes

Primeira compra no agente em ambiente real autorizada por múltiplos emissores na rede Visa

Nuvei Agentic entrega o que os comerciantes pediram: recursos para agentes que atuam em nome do próprio cliente hoje e suporte a agentes de terceiros quando o mercado exigir

MONTREAL, 3 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Nuvei, fintech global que desenvolve a infraestrutura para viabilizar qualquer pagamento, em qualquer lugar, concluiu hoje uma prova de conceito de comércio baseado em agentes em ambiente real, em parceria com a Visa, a Arvato Systems e a marca de moda Kings and Priests. Na transação, um agente de IA do comerciante iniciou a compra de um produto em nome do cliente e efetuou o pagamento diretamente no próprio agente, sem redirecionamento para um fluxo de pagamento separado. Vários emissores de toda a Europa participaram da operação, concluindo pagamentos baseados em agentes liquidados na rede Visa em ambiente real, utilizando uma credencial Visa tokenizada por meio do Visa Intelligent Commerce. Essas transações foram realizadas de acordo com os parâmetros definidos pelo próprio cliente, incluindo limites de gastos e categorias de compras autorizadas.

A prova de conceito leva o comércio baseado em agentes além da etapa de descoberta ao manter a compra, a autorização e o pagamento dentro do próprio agente do comerciante. Ela também demonstra, na prática, o potencial do Nuvei Agentic: uma camada de execução independente de protocolo que pode ser utilizada por qualquer agente de IA para realizar pagamentos.

"O comércio baseado em agentes é a próxima evolução do comércio digital, com a inteligência artificial não apenas encontrando produtos, mas também iniciando compras.", afirmou Phil Fayer, presidente do conselho e CEO da Nuvei. "Esta prova de conceito começa dentro da própria experiência do comerciante e aponta para o futuro dos pagamentos: uma camada que permite que qualquer agente, em qualquer protocolo, realize um pagamento."

A estratégia reflete exatamente o que os comerciantes estão demandando. Durante a reunião do Conselho Consultivo Global de Clientes da Nuvei realizada nesta semana, os comerciantes apontaram os recursos para agentes que atuam em nome do próprio cliente como a prioridade imediata, com os mesmos mecanismos de controle sendo estendidos a agentes públicos e de terceiros à medida que o mercado evolui.

Com a prova de conceito concluída, a Nuvei, a Visa e os parceiros emissores participantes agora trabalham para levar essas capacidades ao ambiente de produção em escala.

Nuvei reúne um ecossistema de pagamentos baseados em agentes

A prova de conceito reuniu a provedora de tecnologia para o comércio Arvato Systems, a marca de moda Kings and Priests e parceiros emissores de diversos países da Europa, incluindo Alpha Bank, Piraeus Bank, Bank Leumi, CAL, MAX e Bank of Cyprus.

"Por meio do Visa Agentic Ready, estamos ampliando recursos já existentes — incluindo a tokenização e os controles em nível de rede — para viabilizar pagamentos iniciados por agentes de forma confiável e consistente", comentou Mathieu Altwegg, diretor de produtos e soluções da Visa Europa. "Esta prova de conceito demonstra como esses fundamentos já podem viabilizar novas experiências hoje, enquanto os mecanismos de autenticação continuam evoluindo à medida que esse modelo ganha escala."

"Esta prova de conceito demonstra como o ecossistema de pagamentos pode viabilizar compras impulsionadas por inteligência artificial, preservando a confiança, o controle e a transparência", afirmou Carsten Bruning, vice-presidente de Comércio Digital da Arvato Systems."Em parceria com a Visa e a Nuvei, validamos a interoperabilidade em todo o fluxo e demonstramos que o pagamento pode ser concluído diretamente no agente, em vez de no site do comerciante."

"Para a Kings and Priests, esta foi uma oportunidade de ver, em primeira mão, como o comércio agêntico pode abrir novos canais para o varejo digital", afirmou Ralph Hürlemann, fundador da Kings and Priests. "Um agente de IA capaz de iniciar uma compra em nome do consumidor pode transformar a forma como os clientes descobrem e compram produtos online."

Além da prova de conceito: construindo a camada de execução para o comércio baseado em agentes

Estima-se que o comércio baseado em agentes movimentará US$ 1 trilhão em volume global de transações até 2030 e entre US$ 3 trilhões e US$ 5 trilhões até 2035, segundo a McKinsey. À medida que a experiência de pagamento passa a ocorrer dentro do próprio agente, esta prova de conceito representa o primeiro passo da iniciativa Nuvei Agentic Payments e amplia a estratégia Every Payment, Everywhere da Nuvei.

Essa interface é sustentada por dois componentes fundamentais. A Camada de Compatibilidade de Protocolos permite que os comerciantes realizem uma única integração e aceitem pagamentos dos padrões utilizados pelos agentes — ACP, AP2 ou MCP — com roteamento entre diferentes redes. A Nuvei pretende ainda obter certificação tanto para o Visa Intelligent Commerce quanto para o Mastercard Agent Pay. O Know Your Agent adiciona uma camada de identidade e governança ao registrar e credenciar agentes, validar a autorização concedida pelo consumidor, avaliar a reputação dos agentes e manter um registro auditável de suas ações. Em conjunto, esses dois componentes oferecem aos comerciantes uma interface única por meio da plataforma existente da Nuvei e de suas integrações com ISVs, sem a necessidade de reformular toda a experiência de pagamento.

A Nuvei pretende disponibilizar a solução inicialmente no segundo semestre de 2026, com recursos que incluem compatibilidade entre protocolos, o registro KYA (Know Your Agent) e a pontuação de risco de agentes, certificações junto às redes de pagamento e um ambiente sandbox para desenvolvedores — tudo executado sobre a infraestrutura certificada PCI Nível 1 e as ferramentas de gestão de risco e prevenção a fraudes que a Nuvei já opera em larga escala.

"O comércio baseado em agentes é um desafio de plataforma, não apenas um recurso", acrescentou Fayer. "Os comerciantes precisam de um único ponto de integração que os conecte a todos os agentes, protocolos e redes, mantendo o controle sobre suas operações. A parte mais difícil não é a transação em si, mas garantir uma autorização verificável, gerenciar os riscos reais associados aos agentes e processar pagamentos em qualquer infraestrutura de pagamento. Agora estamos incorporando essas capacidades à infraestrutura que já operamos para milhares de comerciantes."

Leia a análise executiva de Phil Fayer.

Sobre a Nuvei

A Nuvei é uma fintech global que desenvolve a infraestrutura para viabilizar qualquer pagamento, em qualquer lugar. Sua tecnologia modular, flexível e escalável permite que empresas líderes aceitem pagamentos de próxima geração, ofereçam todas as opções de pagamento a beneficiários e tenham acesso a serviços bancários, de gestão de riscos e de prevenção a fraudes. Conectando empresas a seus clientes em mais de 200 mercados, com adquirência local em 53 mercados, suporte a 150 moedas e mais de 720 métodos alternativos de pagamento, a Nuvei fornece a tecnologia e os insights necessários para que clientes e parceiros tenham sucesso tanto em seus mercados locais quanto globalmente, por meio de uma única integração.

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FONTE Nuvei