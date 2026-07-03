Nuvei、Visaとのファーストパーティのエージェント内決済を完了、加盟店主導のエージェント型決済戦略を発表

Visaネットワーク上で、複数の発行会社にまたがる初の実稼働エージェント内購入が承認

Nuvei Agentic、加盟店の要望に応える：現在はファーストパーティ・エージェント機能を提供し、市場の需要に応じてサードパーティ・エージェントにも対応

モントリオール、2026年7月3日 /PRNewswire/ -- あらゆる場所でのあらゆる決済を支えるインフラを構築するグローバル・フィンテック企業であるNuveiは本日、Visa、Arvato Systems、ファッションブランドKings and Priestsと共同で、実稼働環境でのエージェント型コマースの概念実証（PoC）を完了しました。この取引では、加盟店のAIエージェントが買い物客に代わって商品の購入を開始し、別の決済フローに移ることなく、エージェント内で支払いを完了しました。欧州各地の複数の発行会社が参加し、Visa Intelligent Commerce内のトークン化されたVisaクレデンシャルを用いて、実稼働中のVisaネットワーク上でエージェント型決済を完了しました。これらは、利用上限額や承認済みカテゴリーなど、買い物客が設定したガードレールによって管理されていました。

この概念実証は、購入、承認、支払いをファーストパーティ・エージェント内で完結させることで、エージェント型コマースを単なる商品発見にとどまらないものにします。また、これは実証事例として、Nuvei Agentic が、あらゆるAIエージェントが決済のために呼び出せる、プロトコル非依存の実行レイヤーであることを示しています。

「エージェント型コマースはデジタルコマースの次なる進化形であり、AIが商品を見つけるだけでなく、購入を開始するものです」と、Nuvei会長兼CEOのPhil Fayerは述べています。「この概念実証は、加盟店が自社で提供する顧客体験の中で始まり、決済が向かう先を示しています：あらゆるプロトコル上のあらゆるエージェントが決済を実行できるレイヤーです。」

この戦略は、加盟店の要望を反映したものです。今週開催されたNuveiのグローバル顧客諮問委員会（Global Customer Advisory Board）で、加盟店はファーストパーティ・エージェント型機能を喫緊の優先事項として挙げるとともに、市場の発展に伴って同じ管理機能を公開型サードパーティ・エージェントにも拡張するという方向性を示しました。

概念実証が完了したことを受け、Nuvei、Visa、参加した発行パートナーは現在、これらの機能を本番展開に向けて拡張する取り組みを進めています。

Nuvei、エージェント型決済エコシステムを結集

この概念実証では、加盟店向けテクノロジー・プロバイダーのArvato Systems、ファッションブランドのKings and Priests、Alpha Bank、Piraeus Bank、Bank Leumi、CAL、MAX、Bank of Cyprusを含む欧州各地の発行パートナーが連携しました。

Visa Europeプロダクト＆ソリューション責任者のMathieu Altweggは、次のように述べています。「Visa Agentic Readyを通じて、当社はトークン化やネットワークレベルの制御を含む既存機能を拡張し、エージェント起点の決済を信頼できる一貫した形で実現しています。この概念実証は、このモデルが拡張するにつれて認証も進化し続ける中で、こうした基盤が現時点でどのように新たな体験を支えられるかを示しています。」

Arvato Systemsデジタル・コマース担当バイス・プレジデントのCarsten Bruningは、次のように述べています。「この概念実証は、決済エコシステムが信頼、管理、透明性を維持しながら、AI主導の購買をどのように実現できるかを示しています。VisaおよびNuveiと連携し、フロー全体にわたる相互運用性を検証するとともに、決済を加盟店サイトではなくエージェント内で完了できることを実証しました。」

Kings and Priests創業者のRalph Hürlemann は、次のように述べています。「Kings and Priestsにとって、これはエージェント型コマースがデジタル小売に新たな販売チャネルを開く可能性を直接確認する機会となりました。消費者に代わって購入を開始するAIエージェントは、顧客がオンラインで商品を発見して購入する方法を変革する可能性があります。」

概念実証の先へ：エージェント型コマースに向けた実行レイヤーの構築

エージェント型コマースは、2030年までに世界で1兆ドル、2035年までに3兆～5兆ドルの取引高を生み出すと予測されています（McKinsey）。決済体験がエージェント内へ移行する中、この概念実証はNuvei Agentic Paymentsにおける第一歩となり、Nuveiの「あらゆる場所でのあらゆる決済（Every Payment, Everywhere）」戦略を拡張するものです。

そのインターフェースは、2つの構成要素から成り立っています。プロトコル互換レイヤー（Protocol Compatibility Layer）により、加盟店は一度統合するだけで、エージェントが使用する標準（ACP、AP2、MCP）に対応した決済を、ネットワーク横断のルーティングにより受け付けることができます。Nuveiは、Visa Intelligent CommerceとMastercard Agent Payの両方で認証を取得することを目指しています。Know Your Agentは、エージェントの登録・クレデンシャル付与、消費者の委任内容の検証、エージェントのレピュテーションのスコア化、行動の監査可能性の確保を通じて、アイデンティティとガバナンスを付加します。これらを組み合わせることで、加盟店は決済体験を再設計することなく、Nuveiの既存プラットフォームとISV連携を通じて、単一のインターフェースを利用できます。

Nuveiは2026年下半期の初期提供開始を目指しており、プロトコル互換性、KYAレジストリとエージェント・リスクスコアリング、ネットワーク認証、開発者向けサンドボックスを対象とする予定です。これらはすべて、Nuveiがすでに大規模に運用しているPCIレベル1認定インフラとリスク・不正対策ツール上で提供されます。

「エージェント型コマースは単なる機能ではなく、プラットフォームで解くべき課題です」とFayerは付け加えています。「加盟店には、管理権限を保ったまま、あらゆるエージェント、プロトコル、ネットワークに接続できる一元的な基盤が必要です。難しいのは取引そのものではなく、検証可能な委任内容を保持し、実環境におけるエージェント・リスクを管理し、あらゆる決済レールで清算を行うことです。当社は現在、これを、すでに数千社の加盟店向けに運用しているインフラに組み込んでいます。」

Phil Fayerによるエグゼクティブ・ビューポイントをご覧ください。

Nuveiについて

Nuveiは、あらゆる場所でのあらゆる決済を支えるインフラを構築するグローバル・フィンテック企業です。同社のモジュール型で柔軟かつ拡張性の高い技術により、大手企業は次世代決済を受け付け、あらゆる払い出しオプションを提供し、銀行サービス、リスク管理、不正対策サービスを活用できます。Nuveiは、200以上の市場で企業と顧客をつなぎ、53市場での現地アクワイアリング、150通貨、720以上の代替決済手段に対応することで、顧客とパートナーが一度の統合で地域および世界で成功するための技術とインサイトを提供しています。

エージェント型コマースに関する当社のビジョンの詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。

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SOURCE Nuvei