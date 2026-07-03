Nuvei completa un pago directo hecho por el agente de IA con Visa y presenta la estrategia de pagos agénticos liderada por el comercio

Primera compra real hecha por tecnología agéntica autorizada a través de múltiples emisores en la plataforma de Visa

Nuvei Agentic ofrece lo que los comerciantes pidieron: capacidades agénticas propias en la actualidad, agentes de terceros cuando el mercado lo exija

MONTREAL, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Nuvei, la empresa global de tecnología financiera que construye la infraestructura para todos los pagos, desde cualquier lugar, completó hoy una prueba de concepto de comercio agéntico en vivo con Visa, Arvato Systems y la marca de moda Kings and Priests. En la transacción, el agente de IA del comerciante inició la compra de un producto en nombre del comprador e hizo el pago con su propio agente, sin necesidad de transferir el pago a un sistema de pago independiente. Diversos emisores de toda Europa participaron para completar pagos gestionados por agentes y liquidados en la plataforma en tiempo real de Visa, y utilizaron una credencial Visa tokenizada dentro de Visa Intelligent Commerce. Los pagos se regían por reglas establecidas por los compradores, como límites de gasto y categorías aprobadas.

La prueba de concepto lleva el comercio agéntico más allá del descubrimiento al mantener la compra, la autorización y el pago dentro del agente propio. También establece un punto de prueba para Nuvei Agentic: una capa de ejecución independiente del protocolo a la que cualquier agente de IA puede llamar para pagar.

"El comercio agéntico es la siguiente evolución del comercio digital, donde la IA no solo encuentra productos, sino que también inicia las compras", señaló Phil Fayer, presidente y director ejecutivo de Nuvei. "Esta prueba de concepto comienza dentro de la propia experiencia del comerciante y apunta hacia dónde se dirigen los pagos: una capa que permite a cualquier agente, con cualquier protocolo, hacer un pago".

La estrategia refleja lo que piden los comerciantes. Esta semana, en la junta asesora para clientes globales de Nuvei, los comerciantes identificaron las capacidades de agentes propios como la prioridad inmediata, y los mismos controles se extienden a los agentes públicos de terceros a medida que se desarrolla el mercado.

En vista de haberse completado la prueba de concepto, Nuvei, Visa y los socios emisores participantes ahora están trabajando para escalar estas capacidades hacia la producción.

Nuvei reúne un ecosistema agéntico de pagos

La prueba de concepto reunió al proveedor de tecnología comercial Arvato Systems, la marca de moda Kings and Priests y socios emisores de toda Europa, como Alpha Bank, Piraeus Bank, Bank Leumi, CAL, MAX y Bank of Chipre.

"A través de Visa Agentic Ready, estamos ampliando las capacidades existentes, incluida la tokenización y los controles a nivel de red, para permitir pagos iniciados por agentes de una manera confiable y consistente", comentó Mathieu Altwegg, director de Productos y Soluciones de Visa Europa. "Esta prueba de concepto muestra cómo esas bases pueden respaldar nuevas experiencias en la actualidad, y la autenticación continúa evolucionando a medida que el modelo crece".

"Esta prueba de concepto muestra cómo el ecosistema de pagos puede permitir compras impulsadas por IA y, al mismo tiempo, preservar la confianza, el control y la transparencia", afirmó Carsten Bruning, vicepresidente de Comercio Digital de Arvato Systems. "Con Visa y Nuvei, validamos la interoperabilidad en todo el flujo y demostramos que el pago se puede completar dentro del agente en lugar de en el sitio del comerciante".

"Para Kings and Priests, esto fue una mirada de primera mano a cómo el comercio agéntico puede abrir nuevos canales para la venta minorista digital", afirmó Ralph Hürlemann, fundador de Kings and Priests. "Un agente de IA que inicia una compra en nombre de un consumidor puede remodelar la forma en que los clientes descubren y compran en línea".

Más allá de la prueba de concepto: se está construyendo la capa de ejecución del comercio agéntico

Se prevé que el comercio agéntico generará un billón de dólares en volumen de transacciones globales para 2030 y entre tres y cinco billones de dólares para 2035 (McKinsey). A medida que la experiencia de pago llega al agente, esta prueba de concepto marca un primer paso en Nuvei Agentic Payments y amplía la estrategia Every Payment, Everywhere (todos los pagos, desde cualquier lugar) de Nuvei.

Dos bloques de construcción forman esa interfaz. Una capa de compatibilidad de protocolos permite a los comerciantes integrarse una vez y aceptar pagos con los estándares que utiliza un agente (ACP, AP2 o MCP) enrutados a través de redes, y Nuvei tiene la intención de certificar tanto Visa Intelligent Commerce como Mastercard Agent Pay. Know Your Agent (KYA) añade identidad y control al registrar y acreditar a los agentes, validar el mandato del consumidor, calificar la reputación de los agentes y mantener las acciones auditables. Juntos, brindan a los comerciantes una interfaz a través de la plataforma existente de Nuvei y las integraciones ISV, sin rediseñar su experiencia de pago.

Nuvei tiene como objetivo hacer que esté disponible inicialmente en la segunda mitad de 2026, y cubrirá la compatibilidad de protocolos, el registro KYA y la puntuación de riesgo de los agentes, certificaciones de red y una zona de pruebas para desarrolladores, todo en la infraestructura con certificación PCI de nivel 1 y las herramientas de riesgo y fraude que Nuvei ya ejecuta a escala.

"El comercio agéntico es un problema de plataforma, no una característica", añadió Fayer. "Los comerciantes necesitan un lugar que los conecte con cada agente, protocolo y red mientras los mantienen en control. La parte difícil no es la transacción sino portar un mandato verificable, gestionar el riesgo del agente en el mundo real y hacer la liquidación a través de cualquier red. Ahora esto lo estamos incorporando a la infraestructura que ya utilizamos para miles de comerciantes".

Lea el punto de vista ejecutivo de Phil Fayer.

Acerca de Nuvei

Nuvei es la empresa global de tecnología financiera que construye la infraestructura para todos los pagos, desde cualquier lugar. Su tecnología modular, flexible y escalable permite a las empresas líderes aceptar pagos de próxima generación, ofrecer todas las opciones de pago y beneficiarse de servicios bancarios, de gestión de riesgos y fraude. Al conectar empresas con sus clientes en más de 200 mercados, con adquisiciones locales en 53 mercados, 150 monedas y más de 720 métodos de pago alternativos, Nuvei proporciona la tecnología y los conocimientos para que los clientes y socios tengan éxito a nivel local y global a través de una sola integración.

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FUENTE Nuvei