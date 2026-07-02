Nuvei schließt erste First-Party-Zahlung über den Agenten mit Visa ab; stellt eine von Händlern getriebene Strategie für agentenbasierte Zahlungen vor

Erster Live-Kauf über einen Agenten, autorisiert über mehrere Emittenten hinweg im Visa-Netzwerk

Nuvei Agentic liefert, was Händler gefordert haben: First-Party-Agent-Funktionen schon heute, Drittpartei-Agenten, wenn der Markt dies verlangt

MONTREAL, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Nuvei, das globale Fintech-Unternehmen, das die Infrastruktur für jede Zahlung überall aufbaut, hat heute gemeinsam mit Visa, Arvato Systems und der Modemarke Kings and Priests einen Live-Proof-of-Concept für den agentenbasierten Handel abgeschlossen. Bei der Transaktion initiierte der KI-Agent eines Händlers im Namen eines Käufers einen Produktkauf und wickelte die Zahlung direkt innerhalb des Agenten ab, ohne dass eine Weiterleitung an einen separaten Zahlungsablauf erforderlich war. Mehrere Emittenten aus ganz Europa waren an der Abwicklung dieser agentenbasierten Zahlungen beteiligt, die über die Live-Visa-Zahlungsinfrastruktur unter Verwendung eines tokenisierten Visa-Zugangsdatensatzes innerhalb von Visa Intelligent Commerce abgewickelt wurden. Diese Transaktionen unterlagen den vom Käufer festgelegten Rahmenbedingungen, darunter Ausgabenobergrenzen und genehmigte Kategorien.

Der Proof of Concept treibt den agentenbasierten Handel über die reine Produktsuche hinaus voran, indem Kauf, Autorisierung und Zahlung innerhalb des First-Party-Agenten verbleiben. Zudem liefert er einen Beleg für Nuvei Agentic: eine protokollunabhängige Ausführungsebene, die jeder KI-Agent zur Zahlung aufrufen kann.

„Agentenbasierter Handel ist die nächste Evolutionsstufe des digitalen Handels, bei der KI nicht nur Produkte findet, sondern auch Käufe initiiert", sagte Phil Fayer, Vorsitzender und CEO von Nuvei. „Dieser Proof of Concept beginnt innerhalb der eigenen Kundenerfahrung eines Händlers und zeigt, wohin sich der Zahlungsverkehr entwickelt: eine Ebene, die es jedem Agenten auf jedem beliebigen Protokoll ermöglicht, eine Zahlung durchzuführen."

Die Strategie spiegelt die Wünsche der Händler wider. Auf der Sitzung des Global Customer Advisory Board von Nuvei in dieser Woche nannten Händler First-Party-Agentic-Fähigkeiten als unmittelbare Priorität, wobei sich dieselben Kontrollmechanismen im Zuge der Marktentwicklung auch auf öffentliche Drittpartei-Agenten erstrecken sollen.

Nach Abschluss des Proof-of-Concept arbeiten Nuvei, Visa und die teilnehmenden Emissionspartner nun daran, diese Funktionen für den produktiven Einsatz zu skalieren.

Nuvei schafft ein Ökosystem für agentengestützte Zahlungen

Am Proof-of-Concept beteiligten sich der Händler-Technologieanbieter Arvato Systems, die Modemarke Kings and Priests sowie Emissionspartner aus ganz Europa, darunter Alpha Bank, Piraeus Bank, Bank Leumi, CAL, MAX und Bank of Cyprus.

„Mit ‚Visa Agentic Ready' erweitern wir bestehende Funktionen – darunter Tokenisierung und Kontrollen auf Netzwerkebene –, um agenteninitiierte Zahlungen auf vertrauenswürdige und einheitliche Weise zu ermöglichen", kommentierte Mathieu Altwegg, Head of Product & Solutions bei Visa Europe. „Dieser Proof of Concept zeigt, wie diese Grundlagen bereits heute neue Erfahrungen ermöglichen können, wobei sich die Authentifizierung im Zuge der Skalierung des Modells weiterentwickelt."

„Dieser Proof of Concept zeigt, wie das Zahlungsökosystem KI-gesteuerte Einkäufe ermöglichen kann und dabei Vertrauen, Kontrolle und Transparenz bewahrt", sagte Carsten Bruning, Vice President Digital Commerce bei Arvato Systems. „Gemeinsam mit Visa und Nuvei haben wir die Interoperabilität über den gesamten Ablauf hinweg validiert und bewiesen, dass die Zahlung innerhalb des Agenten statt auf der Händler-Website abgeschlossen werden kann."

„Für Kings and Priests war dies ein Einblick aus erster Hand, wie agentenbasierter Handel neue Kanäle für den digitalen Einzelhandel eröffnen kann", sagte Ralph Hürlemann, Gründer von Kings and Priests. „Ein KI-Agent, der im Namen eines Verbrauchers einen Kauf initiiert, kann die Art und Weise neu gestalten, wie Kunden online Produkte entdecken und kaufen."

Über den Proof of Concept hinaus: Aufbau der Ausführungsebene für agentenbasierten Handel

Agentenbasierter Handel wird voraussichtlich bis 2030 ein globales Transaktionsvolumen von 1 Billion US-Dollar und bis 2035 von 3–5 Billionen US-Dollar generieren (McKinsey). Da sich das Zahlungserlebnis zunehmend in den Agenten verlagert, markiert dieser Proof of Concept einen ersten Schritt in Richtung Nuvei Agentic Payments und erweitert die Strategie Every Payment, Everywhere von Nuvei.

Zwei Bausteine bilden diese Schnittstelle. Eine Protokollkompatibilitätsschicht ermöglicht es Händlern, sich einmalig zu integrieren und Zahlungen über die vom Agenten verwendeten Standards – ACP, AP2 oder MCP – anzunehmen, die über Netzwerke weitergeleitet werden, wobei Nuvei beabsichtigt, sowohl für Visa Intelligent Commerce als auch für Mastercard Agent Pay eine Zertifizierung zu erhalten. Know Your Agent sorgt für Identität und Governance, indem es Agenten registriert und autorisiert, das Mandat des Verbrauchers validiert, die Reputation des Agenten bewertet und die Aktionen nachvollziehbar macht. Zusammen bieten sie Händlern eine einzige Schnittstelle über die bestehende Plattform von Nuvei und ISV-Integrationen, ohne dass sie ihr Zahlungserlebnis neu gestalten müssen.

Nuvei strebt eine erste Verfügbarkeit in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 an, die Protokollkompatibilität, das KYA-Register und die Risikobewertung von Agenten, Netzwerkzertifizierungen sowie eine Entwickler-Sandbox umfasst – alles auf der PCI-Level-1-zertifizierten Infrastruktur und mit den Risiko- und Betrugsbekämpfungs-Tools, die Nuvei bereits in großem Maßstab betreibt.

„Agentenbasierter Handel ist ein Plattformproblem, keine Funktion", fügte Fayer hinzu. „Händler brauchen eine zentrale Anlaufstelle, die sie mit jedem Agenten, Protokoll und Netzwerk verbindet und ihnen gleichzeitig die Kontrolle lässt. Das Schwierige ist nicht die Transaktion selbst, sondern die Abwicklung eines nachprüfbaren Mandats, das Management realer Agentenrisiken und die Abwicklung über beliebige Zahlungskanäle hinweg. Wir integrieren dies nun in die Infrastruktur, die wir bereits für Tausende von Händlern betreiben."

Lesen Sie die Sichtweise der Geschäftsführung von Phil Fayer.

Informationen zu Nuvei

Nuvei ist das globale Fintech-Unternehmen, das die Infrastruktur für jede Zahlung überall aufbaut. Seine modulare, flexible und skalierbare Technologie ermöglicht es führenden Unternehmen, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten und von Dienstleistungen in den Bereichen Bankwesen, Risiko- und Betrugsmanagement zu profitieren. Nuvei verbindet Unternehmen mit ihren Kunden in mehr als 200 Märkten, mit lokalem Acquiring in 53 Märkten, 150 Währungen und über 720 alternativen Zahlungsmethoden. Das Unternehmen stellt die Technologie und die Erkenntnisse bereit, die Kunden und Partner benötigen, um durch eine einzige Integration lokal und global erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen zu unserer Vision für agentenbasierten Handel finden Sie auf unserer Website.

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