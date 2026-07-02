- Nuvei completa el pago directo en agentes con Visa; presenta una estrategia de pagos a través de agentes liderada por el comercio

Primera compra en agente autorizada en tiempo real a través de múltiples emisores en la plataforma Visa.

Nuvei Agentic ofrece lo que los comercios solicitaban: capacidades de agente propio hoy y agentes de terceros cuando el mercado lo requiera.

MONTREAL, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Nuvei, la empresa fintech global que construye la infraestructura para todos los pagos, en cualquier lugar, completó hoy una prueba de concepto de comercio de agente en vivo con Visa, Arvato Systems y la marca de moda Kings and Priests. En la transacción, el agente de IA de un comerciante inició la compra de un producto en nombre del comprador y pagó dentro del agente, sin necesidad de una transferencia a un flujo de pago independiente. Varios emisores de toda Europa participaron completando pagos agentes liquidados en la red real de Visa utilizando una credencial Visa tokenizada dentro de Visa Intelligent Commerce. Estos pagos estuvieron sujetos a restricciones establecidas por el comprador, incluidos límites de gasto y categorías aprobadas.

La prueba de concepto lleva el comercio de agentes más allá del descubrimiento, al mantener la compra, la autorización y el pago dentro del agente propio. También establece un punto de referencia para Nuvei Agentic: una capa de ejecución independiente del protocolo que cualquier agente de IA puede utilizar para realizar pagos.

"El comercio de agentes es la próxima evolución del comercio digital, donde la IA no solo encuentra productos, sino que también inicia las compras", afirmó Phil Fayer, presidente y consejero delegado de Nuvei. "Esta prueba de concepto comienza dentro de la propia experiencia del comerciante y apunta hacia dónde se dirigen los pagos: una capa que permite a cualquier agente, con cualquier protocolo, realizar un pago".

La estrategia refleja las necesidades de los comerciantes. En la reunión del Consejo Asesor Global de Clientes de Nuvei celebrada esta semana, los comerciantes identificaron las capacidades de agentes propias como la prioridad inmediata, y los mismos controles se extenderán a los agentes públicos de terceros a medida que el mercado se desarrolle.

Tras completar la prueba de concepto, Nuvei, Visa y los socios emisores participantes trabajan ahora para escalar estas capacidades a producción.

Nuvei crea un ecosistema de pagos con agentes

La prueba de concepto reunió al proveedor de tecnología para comercios Arvato Systems, la marca de moda Kings and Priests y socios emisores de toda Europa, entre ellos Alpha Bank, Piraeus Bank, Bank Leumi, CAL, MAX y Bank of Cyprus.

"A través de Visa Agentic Ready, estamos ampliando las capacidades existentes —incluida la tokenización y los controles a nivel de red— para habilitar pagos iniciados por agentes de forma segura y consistente", comentó Mathieu Altwegg, director de Producto y Soluciones de Visa Europa. "Esta prueba de concepto demuestra cómo estas bases pueden respaldar nuevas experiencias hoy mismo, con una autenticación que continúa evolucionando a medida que el modelo se escala".

"Esta prueba de concepto demuestra cómo el ecosistema de pagos puede habilitar las compras impulsadas por IA, preservando al mismo tiempo la confianza, el control y la transparencia", afirmó Carsten Bruning, vicepresidente de Comercio Digital de Arvato Systems. "Con Visa y Nuvei, validamos la interoperabilidad en todo el flujo y demostramos que el pago puede completarse dentro del agente, en lugar de en el sitio web del comercio".

"Para Kings and Priests, esta fue una oportunidad única para ver cómo el comercio con agentes puede abrir nuevos canales para el comercio minorista digital", comentó Ralph Hürlemann, fundador de Kings and Priests. "Un agente de IA que inicia una compra en nombre del consumidor puede transformar la forma en que los clientes descubren y compran en línea".

Más allá de la prueba de concepto: Construyendo la capa de ejecución para el comercio con agentes

Se prevé que el comercio a través de agentes genere un volumen global de transacciones de 1 billón de dólares para 2030 y de 3 a 5 billones de dólares para 2035 (McKinsey). A medida que la experiencia de pago se traslada al agente, esta prueba de concepto marca un primer paso en Nuvei Agentic Payments y amplía la estrategia de Nuvei "Cada pago, en todas partes".

Dos componentes básicos conforman esta interfaz. Una capa de compatibilidad de protocolos permite a los comercios integrarse una sola vez y aceptar pagos de los estándares que utiliza un agente (ACP, AP2 o MCP), enrutados a través de redes. Nuvei tiene previsto obtener la certificación tanto para Visa Intelligent Commerce como para Mastercard Agent Pay. La función Conozca a su agente añade identidad y gobernanza mediante el registro y la acreditación de agentes, la validación del mandato del consumidor, la evaluación de la reputación del agente y la auditoría de las acciones. En conjunto, ofrecen a los comercios una única interfaz a través de la plataforma existente de Nuvei y las integraciones con proveedores de software independientes (ISV), sin necesidad de rediseñar su experiencia de pago.

Nuvei tiene previsto su lanzamiento inicial en la segunda mitad de 2026, abarcando la compatibilidad de protocolos, el registro KYA y la evaluación de riesgos de los agentes, las certificaciones de red y un entorno de pruebas para desarrolladores; todo ello sobre la infraestructura con certificación PCI de Nivel 1 y las herramientas de gestión de riesgos y fraude que Nuvei ya utiliza a gran escala.

"El comercio con agentes es un problema de plataforma, no una funcionalidad", añadió Fayer. "Los comercios necesitan un único lugar que los conecte con todos los agentes, protocolos y redes, manteniendo el control. Lo difícil no es la transacción en sí, sino contar con un mandato verificable, gestionar el riesgo real de los agentes y procesar las transacciones en cualquier plataforma. Ahora lo estamos integrando en la infraestructura que ya utilizamos para miles de comercios".

Lea la opinión del ejecutivo Phil Fayer.

Acerca de Nuvei

Nuvei es la fintech global que construye la infraestructura para todos los pagos, en cualquier lugar. Su tecnología modular, flexible y escalable permite a las empresas líderes aceptar pagos de última generación, ofrecer todas las opciones de pago y beneficiarse de servicios bancarios, de gestión de riesgos y de prevención de fraude. Conectando a las empresas con sus clientes en más de 200 mercados, con adquisición local en 53 mercados, 150 divisas y más de 720 métodos de pago alternativos, Nuvei proporciona la tecnología y la información necesarias para que clientes y socios alcancen el éxito a nivel local y global mediante una única integración.

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