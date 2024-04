O aplicativo líder "move-and-earn" STEPN faz parceria com a adidas em tênis NFT exclusivos

O maior aplicativo de estilo de vida da Web3 se une à adidas para levar tênis digitais de marca compartilhada para 5 milhões de usuários

SYDNEY, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O aplicativo de estilo de vida "move-and-earn" (movimente-se e ganhe) STEPN anuncia hoje o lançamento dos STEPN x adidas Genesis Sneakers – uma coleção NFT de edição limitada desenvolvida em colaboração com a adidas.

A coleção NFT generativa baseada em Solana apresenta 1.000 itens exclusivos inspirados nas silhuetas de corrida mais icônicas da marca.

Coleção NFT exclusiva STEPNxadidas

A coleção STEPN x adidas Genesis Sneakers será lançada na quarta-feira, 17 de abril, no mercado de NFT irmão da STEPN, o MOOAR.

Esta coleção Genesis é a primeira de uma série de atividades de marca conjunta entre STEPN e adidas ao longo de uma parceria de um ano que verá mais lançamentos de NFT e itens físicos e wearables no roteiro. Também destaca o compromisso da STEPN em transformar o nascente setor "move-to-earn" em um espaço que melhore vidas, ao mesmo tempo que torna a tecnologia futura acessível através de gerações.

A abordagem centrada na comunidade da STEPN tem sido uma marca do seu enorme sucesso até o momento. Com 5 milhões de usuários registrados, ele está atualmente entre os principais aplicativos de recompensas de estilo de vida do mundo. Este anúncio segue um lançamento de enorme sucesso na quarta-feira, 10 de abril, que ofereceu à comunidade da STEPN recompensas com tokens no valor de cerca de US$ 30 milhões.

Esta é também a mais recente de uma série de parcerias de alto nível com a STEPN que abriram o caminho para a "FitTech", incluindo colaborações em wearables digitais com o DJ e produtor musical Steve Aoki, a série de animação japonesa Ghost in the Shell e o clube de futebol Atlético de Madri.

Comentando sobre a parceria, Shiti Manghani, CEO da STEPN by FSL, afirma: "esta colaboração entre a STEPN e a adidas sublinha o quão poderoso é quando se pode movimentar e ganhar tanto no mundo virtual como no real simultaneamente. O fato de uma parceria física e digital – ou "phygital" – entre o aplicativo de estilo de vida mais usado e uma marca global como a adidas ser agora uma realidade indica a direção que as recompensas de estilo de vida estão seguindo."

A coleção STEPN x adidas Genesis Sneakers será vendida através do mercado MOOAR e custada no token GMT nativo da STEPN, a 10.000 GMT cada. A arrecadação será distribuída por meio de sorteio em duas fases (com reembolso integral para quem não ganhar).

No dia 17 de abril terá início a primeira fase, onde 200 NFTs foram reservados para os usuários mais fiéis. Esta lista de permissões inclui detentores de NFTs "ALTS by adidas" e membros elegíveis da comunidade FSL mais ampla, incluindo usuários do STEPN, do mercado MOOAR e do jogo de blockchain Gas Hero.

A segunda fase será um sorteio público, onde ficará disponível o estoque restante de 790 NFTs. Esta fase será realizada de 18 a 21 de abril. Os vencedores serão sorteados a cada 24 horas e poderão resgatar seus prêmios no mercado MOOAR. Os limites são definidos para um NFT por carteira para garantir que a coleção seja distribuída de forma justa.

Sobre a STEPN:

A STEPN se destaca como a plataforma líder de "move-and-earn" em todo o mundo, motivando os indivíduos a permanecerem ativos. Lançada em 2021 pela FSL, atualmente possui 5 milhões de usuários e está entre os principais aplicativos Web3. Ao incentivar o exercício por meio de recompensas, o aplicativo exige que os usuários comprem um Sneaker NFT virtual, conectem seus smartphones e ganhem recompensas caminhando, fazendo jogging ou correndo.

Para obter mais informações, os usuários podem visitar o site oficial | Twitter da STEPN.

Sobre a adidas:

A adidas é líder global no setor de artigos esportivos. Com sede em Herzogenaurach/Alemanha, a empresa emprega mais de 59.000 pessoas em todo o mundo e gerou vendas de 22,5 bilhões de euros em 2022.

