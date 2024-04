STEPN, l'application phare pour gagner de l'argent en bougeant, s'associe à adidas pour créer des baskets NFT exclusives

La plus grande application de style de vie du Web3 s'associe à adidas pour proposer des baskets numériques co-marquées à 5 millions d'utilisateurs

SYDNEY, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'application de style de vie STEPN a annoncé aujourd'hui le lancement de STEPN x adidas Genesis Sneakers, une collection NFT en édition limitée développée en collaboration avec adidas.

La collection NFT générative basée sur Solana comprend 1 000 articles uniques inspirés des modèles de course à pied les plus emblématiques de la marque.

STEPNxadidas exclusive NFT collection Photo_1

La collection STEPN x adidas Genesis Sneakers sera lancée le mercredi 17 avril sur MOOAR , la place de marché NFT sœur de STEPN.

Cette collection Genesis est la première d'une série d'activités co-marquées entre STEPN et adidas dans le cadre d'un partenariat d'un an qui prévoit le lancement d'autres produits NFT et des articles physiques à porter. Elle souligne également l'engagement de STEPN à développer le secteur naissant des applications permettant de gagner de l'argent en bougeant pour en faire un espace qui améliore la vie tout en rendant les technologies futures accessibles à toutes les générations.

L'approche communautaire de STEPN est l'une des caractéristiques de son énorme succès à ce jour. Avec 5 millions d'utilisateurs enregistrés, l'application se classe actuellement parmi les meilleures applications de récompenses de style de vie au monde. Cette annonce fait suite à une distribution de jetons exceptionnelle le mercredi 10 avril, qui a récompensé la communauté STEPN avec des jetons d'une valeur d'environ 30 millions de dollars.

Ce partenariat est le dernier en date d'une série de partenariats très médiatisés qui ont ouvert la voie à la « FitTech », notamment avec le DJ et producteur de musique Steve Aoki, la série d'animation japonaise Ghost in the Shell et le club de football de l'Atlético de Madrid.

Shiti Manghani, PDG de STEPN by FSL, a commenté ce partenariat : « Cette collaboration entre STEPN et adidas souligne à quel point il est formidable de pouvoir se déplacer et apprendre simultanément dans le monde virtuel et le monde réel. Le fait qu'un tel partenariat physique et digital, aussi appelé "phygital", entre l'application de style de vie la plus utilisée et une marque mondiale comme adidas soit maintenant une réalité indique la direction que prennent les récompenses de style de vie. »

La collection STEPN x adidas Genesis Sneakers sera vendue sur la place de marché MOOAR et son prix sera fixé en jetons STEPN GMT, à 10 000 GMT l'unité. La collection sera distribuée par le biais d'un tirage au sort en deux phases (les personnes qui ne gagneront pas seront intégralement remboursées).

Le 17 avril, la première phase débutera, avec 200 NFT réservés aux utilisateurs les plus fidèles. Cette liste comprend les détenteurs de NFT « ALTS by adidas » et les membres éligibles de la communauté FSL au sens large, notamment les utilisateurs de STEPN, de la place de marché MOOAR et du jeu de blockchain Gas Hero.

La deuxième phase consistera en une vente publique par tirage au sort, au cours de laquelle l'offre restante de 790 NFT sera disponible. Cette phase se déroulera du 18 au 21 avril. Les gagnants seront tirés au sort toutes les 24 heures et pourront réclamer leurs prix sur la place de marché MOOAR. La limite est fixée à un NFT par portefeuille afin d'assurer une distribution équitable de la collection.

À propos de STEPN :

STEPN est la première plateforme mondiale de mouvement et de gain, qui incite les individus à rester actifs. Lancée en 2021 par FSL, elle compte actuellement 5 millions d'utilisateurs et se classe parmi les meilleures applications Web3. En incitant à faire du sport grâce à des récompenses, l'application demande aux utilisateurs d'acheter une Sneaker NFT virtuelle, de connecter leurs smartphones et de gagner des récompenses en marchant, en faisant du jogging ou de la course à pied.

Pour plus d'informations, les utilisateurs peuvent consulter le site Web officiel ou le compte Twitter de STEPN.

À propos d'adidas:

adidas est un leader mondial dans le domaine des articles de sport. L'entreprise, dont le siège social est situé à Herzogenaurach, en Allemagne, emploie plus de 59 000 personnes à travers le monde et a généré des ventes de 22,5 milliards d'euros en 2022.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=bUqtgZGPDyU

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2385339/Photo_1.jpg