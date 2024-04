Führende "Move-to-Earn"-App STEPN kooperiert mit adidas bei exklusivem NFT-Sneaker

Die größte Web3-Lifestyle-App bringt mit adidas digitale Sneaker mit Co-Branding für 5 Millionen auf den Markt

SYDNEY, 15. April 2024 /PRNewswire/ -- Die Move-to-Earn-Lifestyle-App STEPN stellt heute den STEPN x adidas Genesis Sneaker vor – eine limitierte NFT-Kollektion, die in Zusammenarbeit mit adidas entwickelt wurde.

Die generative Solana-basierte NFT-Kollektion umfasst 1.000 Einzelstücke, die von den bekanntesten Laufsilhouetten der Marke inspiriert sind.

STEPNxadidas exclusive NFT collection Photo_1

Die STEPN x adidas Genesis Sneakers-Kollektion erscheint am Mittwoch, den 17. April, auf MOOAR, dem NFT-Schwestermarktplatz von STEPN.

Diese Genesis-Kollektion ist die erste einer Reihe von Co-Branding-Aktivitäten zwischen STEPN und adidas im Rahmen einer einjährigen Partnerschaft, in deren Verlauf weitere NFT-Drops und physische, tragbare Artikel auf dem Plan stehen. Sie unterstreicht auch das Engagement von STEPN, den aufstrebenden "Move-to-Earn"-Sektor zu einem Bereich auszubauen, der das Leben der Menschen verbessert und gleichzeitig die Zukunftstechnologie für alle Generationen zugänglich macht.

Der gemeinschaftsorientierte Ansatz von STEPN ist ein Markenzeichen seines bisherigen enormen Erfolgs. Mit 5 Millionen registrierten Nutzern gehört sie derzeit zu den Top-Lifestyle-Belohnungs-Apps der Welt. Diese Ankündigung folgt auf einen äußerst erfolgreichen Airdrop am Mittwoch, den 10. April, bei dem die STEPN-Community mit Token im Wert von rund 30 Millionen Dollar belohnt wurde.

Dies ist auch die jüngste in einer Reihe von hochkarätigen Partnerschaften für STEPN, die den Weg für „FitTech" geebnet haben, darunter die Zusammenarbeit bei digitalen Wearables mit dem DJ und Musikproduzenten Steve Aoki, der japanischen Zeichentrickserie Ghost in the Shell und dem Fußballverein Atlético de Madrid.

Shiti Manghani, CEO von STEPN by FSL, kommentiert die Partnerschaft: „Diese Zusammenarbeit zwischen STEPN und adidas unterstreicht, wie sehr es sich lohnt, in der virtuellen und realen Welt gleichzeitig unterwegs und aktiv zu sein. Die Tatsache, dass eine solche physische und digitale – oder „phygitale" – Partnerschaft zwischen der meistgenutzten Lifestyle-App und einer globalen Marke wie adidas nun Realität wird, zeigt, in welche Richtung sich Lifestyle-Belohnungen entwickeln."

Die STEPN x adidas Genesis Sneakers-Kollektion wird über den MOOAR-Marktplatz verkauft und in STEPNs eigenem GMT-Token zu 10.000 GMT pro Stück gepreist. Die Kollektion wird über eine zweistufige Verlosung verteilt (mit voller Rückerstattung für diejenigen, die nicht gewinnen).

Am 17. April beginnt die erste Phase, in der 200 NFTs für die treuesten Nutzer reserviert sind. Dazu gehören Inhaber von „ALTS by adidas"-NFTs und berechtigte Mitglieder der FSL-Community, darunter Nutzer von STEPN, dem Marktplatz MOOAR und dem Blockchain-Spiel Gas Hero.

In der zweiten Phase wird eine öffentliche Verlosung stattfinden, bei der die restlichen 790 NFTs zur Verfügung stehen werden. Diese Phase läuft vom 18. bis 21. April. Die Gewinner werden alle 24 Stunden ausgelost und können ihre Preise auf dem MOOAR-Marktplatz abholen. Um eine gerechte Verteilung der Kollektion zu gewährleisten, ist die Anzahl der NFTs auf eine pro Wallet begrenzt.

Über STEPN: STEPN ist die weltweit führende Move-and-Earn-Plattformen, die Menschen dazu motiviert, aktiv zu bleiben. Sie wurde 2021 von FSL auf den Markt gebracht, hat derzeit 5 Millionen Nutzer und gehört zu den führenden Web3-Anwendungen. Die App bietet Anreize, indem sie Bewegung belohnt. Dazu müssen die Nutzer einen virtuellen Sneaker-NFT kaufen, ihr Smartphone verbinden und durch Gehen, Joggen oder Laufen Belohnungen verdienen.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von STEPN oder auf Twitter

Informationen zu adidas: adidas ist ein weltweit führender Sportartikelhersteller. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland beschäftigt weltweit mehr als 59.000 Menschen und erzielte 2022 einen Umsatz von 22,5 Milliarden Euro.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=bUqtgZGPDyU

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2385339/Photo_1.jpg