O aumento dos gastos pós-maratona em Sanya sinaliza a ascensão da "corrida"

SANYA, China, 9 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Maratona de Hainan (Sanya), realizada no último fim de semana de 2025, marcou o primeiro evento com certificação Classe A sancionado pela China Athletics Association (CAA) desde o início das operações no Porto de Livre Comércio de Hainan (Hainan FTP) sob seus regulamentos alfandegários e comerciais independentes. As vantagens do FTP de Hainan em acesso mais fácil a vistos, conectividade aérea, comércio isento de impostos e mobilidade internacional se refletiram em uma forte participação e atividade no local. A maratona impulsionou o turismo, a gastronomia e o alojamento locais, com a ocupação hoteleira a atingir 92% e os gastos comerciais ao longo do percurso a aumentarem cerca de 35%.

Yang Yong, gerente geral de eventos e comercialização da parceira de eventos Orange Lion Sports (antiga Alibaba Sports), disse que os organizadores aproveitaram os recursos de todo o ecossistema da Alibaba - incluindo Taobao, Fliggy, Alibaba Health, Ant Chain e Amap - para ampliar o alcance do evento e se conectar de forma mais eficaz com o público local e internacional, incentivando uma maior participação nos gastos relacionados ao evento.

O FTP de Hainan oferece entrada sem visto a cidadãos de 86 países e a sua rede aérea internacional liga 25 destinos na Ásia e na Europa, melhorando ainda mais a acessibilidade para os participantes internacionais. Sob a nova estrutura aduaneira e comercial, a lista de itens elegíveis para importação com isenção de impostos expandiu de 1.900 para mais de 6.600, permitindo que equipamentos e suprimentos de corrida anteriormente vinculados a impostos fossem trazidos com isenção de impostos, o que ajudou a reduzir significativamente os custos do evento.

De acordo com os organizadores, a lista expandida reduziu as despesas de aquisição de sistemas de cronometragem, suprimentos profissionais e equipamentos de áudio. As economias resultantes foram reinvestidas em operações, serviços de corredores e marketing, melhorando a qualidade e o alcance geral, além de fortalecer o apelo comercial e atrair mais patrocinadores e parceiros.

O impacto da maratona se estendeu além do fim de semana de corrida. Os dados da Fliggy mostram que as reservas de hotéis aumentaram de forma constante desde o final de outubro, com os hotéis parceiros mantendo essa tendência de alta durante o evento. Coincidindo com o primeiro feriado de Ano Novo e Festival da Primavera sob o novo regime aduaneiro, o evento estimulou ainda mais os gastos do consumidor. De acordo com o Departamento de Turismo, Cultura, Rádio, Televisão e Esportes de Sanya, a cidade recebeu 650.800 visitantes durante o feriado de Ano Novo de 2026, gerando 1,299 bilhão de RMB em gastos com turismo. O impulso combinado do evento e das viagens de férias contribuiu para um aumento notável na atividade geral do mercado.

O sucesso da Maratona de Hainan (Sanya) demonstra como os principais eventos esportivos agora fazem a ponte entre turismo, hospitalidade e gastos internacionais.

