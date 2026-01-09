El aumento del gasto post-maratón en Sanya indica el auge de las "vacaciones de carrera"

SANYA, China, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Maratón de Hainan (Sanya), celebrado el último fin de semana de 2025, marcó el primer evento certificado de Clase A autorizado por la Asociación China de Atletismo (CAA) desde el inicio de operaciones en el Puerto de Libre Comercio de Hainan (FTP de Hainan), bajo sus regulaciones aduaneras y comerciales independientes. Las ventajas del FTP de Hainan, como la facilidad para obtener visados, la conectividad aérea, el comercio libre de impuestos y la movilidad internacional, se reflejaron en una fuerte participación y actividad sobre el terreno. El maratón impulsó el turismo local, la gastronomía y el alojamiento, con una ocupación hotelera del 92% y un aumento del gasto comercial a lo largo del recorrido de aproximadamente el 35%.

Yang Yong, director general de Eventos y Comercialización de Orange Lion Sports (anteriormente Alibaba Sports), socio del evento, afirmó que los organizadores aprovecharon los recursos del ecosistema de Alibaba, como Taobao, Fliggy, Alibaba Health, Ant Chain y Amap, para ampliar el alcance del evento y conectar de forma más eficaz con el público nacional e internacional, fomentando así una mayor participación en el gasto relacionado con el evento.

El FTP de Hainan ofrece entrada sin visado a ciudadanos de 86 países, y su red aérea internacional conecta 25 destinos en Asia y Europa, lo que mejora aún más la accesibilidad para los participantes internacionales. Con el nuevo marco aduanero y comercial, la lista de artículos que pueden importarse libres de impuestos se amplió de 1.900 a más de 6.600, lo que permitió que equipos y suministros para carreras que antes estaban sujetos a impuestos pudieran importarse sin impuestos, lo que contribuyó a reducir significativamente los costes del evento.

Según los organizadores, la lista ampliada redujo los gastos de adquisición de sistemas de cronometraje, suministros profesionales y equipos de audio. Los ahorros resultantes se reinvirtieron en operaciones, servicios a los corredores y marketing, mejorando la calidad y el alcance general, a la vez que fortalecieron el atractivo comercial y atrajeron a más patrocinadores y socios.

El impacto del maratón se extendió más allá del fin de semana de la carrera. Los datos de Fliggy muestran que las reservas de hotel han aumentado de forma constante desde finales de octubre, y los hoteles asociados mantuvieron esta tendencia al alza durante el evento. Coincidiendo con las primeras vacaciones de Año Nuevo y la Fiesta de la Primavera bajo las nuevas disposiciones aduaneras, el evento estimuló aún más el gasto de los consumidores. Según la Oficina de Turismo, Cultura, Radio, Televisión y Deportes de Sanya, la ciudad recibió a 650.800 visitantes durante las vacaciones de Año Nuevo de 2026, generando 1.299 millones de RMB en gasto turístico. El impulso combinado del evento y los viajes vacacionales contribuyó a un notable aumento de la actividad general del mercado.

El éxito del Maratón de Hainan (Sanya) demuestra cómo los grandes eventos deportivos ahora conectan el turismo, la hostelería y el gasto internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858001/1.jpg