L'augmentation des dépenses post-marathon à Sanya est le signe de l'essor de la "Racecation".

SANYA, Chine, 9 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le Hainan (Sanya) Marathon, qui s'est tenu le dernier week-end de 2025, a marqué le premier événement certifié de classe A sanctionné par la China Athletics Association (CAA) depuis le début des opérations dans le Hainan Free Trade Port (Hainan FTP) en vertu de ses réglementations douanières et commerciales indépendantes. Les avantages du FTP de Hainan en matière d'accès facilité aux visas, de connectivité aérienne, de commerce en franchise de droits et de mobilité internationale se sont traduits par une forte participation et une activité sur le terrain. Le marathon a stimulé le tourisme local, la restauration et l'hébergement, le taux d'occupation des hôtels atteignant 92 % et les dépenses commerciales le long du parcours augmentant d'environ 35 %.

Yang Yong, directeur général des événements et de la commercialisation chez Orange Lion Sports (anciennement Alibaba Sports), partenaire de l'événement, a déclaré que les organisateurs avaient fait appel aux ressources de l'écosystème d'Alibaba, notamment Taobao, Fliggy, Alibaba Health, Ant Chain et Amap, pour élargir la portée de l'événement et établir un lien plus efficace avec les coureurs nationaux et internationaux, afin d'encourager une plus grande participation aux dépenses liées à l'événement.

Le FTP de Hainan permet aux citoyens de 86 pays d'entrer sans visa et son réseau aérien international relie 25 destinations en Asie et en Europe, ce qui améliore encore l'accessibilité pour les participants internationaux. Dans le nouveau cadre douanier et commercial, la liste des articles pouvant être importés en franchise de droits est passée de 1 900 à plus de 6 600, ce qui a permis d'importer en franchise de taxes des équipements et des fournitures de course qui étaient auparavant soumis à des droits de douane, ce qui a contribué à réduire considérablement les coûts de l'événement.

Selon les organisateurs, la liste élargie a permis de réduire les dépenses liées à l'achat de systèmes de chronométrage, de fournitures professionnelles et de matériel audio. Les économies ainsi réalisées ont été réinvesties dans les opérations, les services aux coureurs et le marketing, ce qui a permis d'améliorer la qualité et la portée générales, tout en renforçant l'attrait commercial et en attirant davantage de sponsors et de partenaires.

L'impact du marathon s'est étendu au-delà du week-end de la course. Les données de Fliggy montrent que les réservations d'hôtel augmentent régulièrement depuis la fin du mois d'octobre et que les hôtels partenaires maintiennent cette tendance à la hausse pendant l'événement. Coïncidant avec les premières vacances du Nouvel An et de la fête du printemps dans le cadre du nouveau régime douanier, l'événement a encore stimulé les dépenses de consommation. Selon le Bureau du tourisme, de la culture, de la radio, de la télévision et des sports de Sanya, la ville a accueilli 650 800 visiteurs pendant les vacances du Nouvel An 2026, générant 1,299 milliard de RMB de dépenses touristiques. La dynamique combinée de l'événement et des voyages de vacances a contribué à une augmentation notable de l'activité globale du marché.

Le succès du marathon de Hainan (Sanya) montre que les grands événements sportifs font désormais le lien entre le tourisme, l'hôtellerie et les dépenses internationales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2858001/1.jpg