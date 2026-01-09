El aumento del gasto posterior a la maratón en Sanya indica el aumento de las "carreras"

SANYA, China, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Maratón de Hainan (Sanya), celebrada durante el último fin de semana de 2025, marcó el evento inaugural con certificación de Clase A sancionado por la Asociación de Atletismo de China (CAA, por sus siglas en inglés) desde el inicio de las operaciones en el Puerto de Libre Comercio de Hainan (FTP, por sus siglas en inglés) bajo sus regulaciones aduaneras y comerciales independientes. Las ventajas del FTP de Hainan en un acceso más fácil a los visados, la conectividad aérea, el comercio libre de impuestos y la movilidad internacional se reflejaron en una fuerte participación y actividad sobre el terreno. La maratón impulsó el turismo local, la gastronomía y el alojamiento, con una ocupación hotelera que alcanzó el 92 % y un gasto comercial a lo largo del curso que aumentó en aproximadamente un 35 %.

Yang Yong, gerente general de eventos y comercialización de Orange Lion Sports (anteriormente Alibaba Sports), socio del evento, dijo que los organizadores aprovecharon los recursos de todo el ecosistema de Alibaba, incluidos Taobao, Fliggy, Alibaba Health, Ant Chain y Amap, para ampliar el alcance del evento y conectarse de manera más efectiva con las audiencias nacionales e internacionales, fomentando una mayor participación en el gasto relacionado con el evento.

Hainan FTP ofrece entrada sin visado a ciudadanos de 86 países, y su red aérea internacional conecta 25 destinos en Asia y Europa, lo que mejora aún más la accesibilidad para los participantes internacionales. Bajo el nuevo marco aduanero y comercial, la lista de artículos elegibles para la importación libre de impuestos se amplió de 1.900 a más de 6.600, lo que permitió que los equipos y suministros de carreras previamente sujetos a aranceles se trajeran libres de impuestos, lo que ayudó a reducir significativamente los costos de los eventos.

Según los organizadores, la lista ampliada redujo los gastos de adquisición de sistemas de cronometraje, suministros profesionales y equipos de audio. Los ahorros resultantes se reinvirtieron en operaciones, servicios para corredores y marketing, mejorando la calidad y el alcance general, al tiempo que se fortaleció el atractivo comercial y se atrajo a más patrocinadores y socios.

El impacto de la maratón se extendió más allá del fin de semana de carrera. Los datos de Fliggy muestran que las reservas de hoteles han aumentado constantemente desde finales de octubre, y los hoteles asociados han mantenido esta tendencia al alza durante el evento. Coincidiendo con las primeras vacaciones de Año Nuevo y Fiestas de Primavera bajo las nuevas disposiciones aduaneras, el evento estimuló aún más el gasto de los consumidores. Según la Oficina de Turismo, Cultura, Radio, Televisión y Deportes de Sanya, la ciudad recibió 650.800 visitantes durante las vacaciones de Año Nuevo de 2026, generando 1.299 millones de yuanes en gastos turísticos. El impulso combinado del evento y los viajes de vacaciones contribuyó a un aumento notable en la actividad general del mercado.

El éxito de la Maratón de Hainan (Sanya) demuestra cómo los principales eventos deportivos ahora unen el turismo, la hospitalidad y el gasto internacional.

