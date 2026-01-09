Nárůst výdajů po maratonu ve městě San-ja potvrzuje nástup fenoménu cestování za sportovními událostmi

SAN-JA, Čína, 9. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Maraton na ostrově Chaj-nan (San-ja), který se konal o posledním víkendu roku 2025, byl prvním závodem třídy A s certifikací Čínské atletické asociace (CAA) od zahájení provozu v přístavu volného obchodu Chaj-nan v režimu nezávislých celních a obchodních předpisů. Výhody přístavu volného obchodu Chaj-nan v podobě snadnějšího vízového přístupu, leteckého spojení, bezcelního obchodu a mezinárodní mobility se odrazily ve vysoké účasti a živém dění přímo na místě. Maraton podpořil místní cestovní ruch, gastronomii a ubytovací služby, přičemž obsazenost hotelů dosáhla 92 % a obchodní výdaje podél trasy vzrostly přibližně o 35 %.

Yang Yong, generální manažer pro pořádání akcí a komercializaci u partnera akce Orange Lion Sports (dříve Alibaba Sports), uvedl, že organizátoři využili zdroje celého ekosystému Alibaba, včetně platforem Taobao, Fliggy, Alibaba Health, Ant Chain a Amap, aby rozšířili dosah akce a účinněji oslovili domácí i zahraniční běžecké publikum, a tím podpořili vyšší zapojení do výdajů souvisejících s touto událostí.

Přístav volného obchodu Chaj-nan nabízí bezvízový vstup občanům 86 zemí a jeho mezinárodní letecká síť propojuje 25 destinací v Asii a Evropě, čímž se dále zlepšuje dostupnost pro mezinárodní účastníky. V rámci nového celního a obchodního rámce se seznam položek způsobilých pro bezcelní dovoz rozšířil z 1900 na více než 6600, což umožnilo dovážet dříve zpoplatněné závodní vybavení a materiál bez cla a významně tak snížit náklady na pořádání akce.

Podle pořadatelů rozšířený seznam snížil výdaje na pořízení časoměrných systémů, profesionálního vybavení a ozvučovací techniku. Výsledné úspory byly reinvestovány do provozu, služeb pro běžce a marketingu, což zvýšilo celkovou kvalitu a dosah akce a zároveň posílilo její komerční atraktivitu a schopnost přilákat další sponzory a partnery.

Dopad maratonu přesáhl rámec závodního víkendu. Údaje společnosti Fliggy ukazují, že počet hotelových rezervací od konce října stabilně roste a partnerské hotely si tento vzestupný trend udržely i během akce. Událost, která se časově shodovala s prvním novoročním svátkem a Svátkem jara, které se konaly v režimu nových celních pravidel, dále stimulovala spotřebitelské výdaje. Podle Úřadu pro cestovní ruch, kulturu, rozhlas, televizi a sport města San-ja město během novoročních svátků 2026 navštívilo 650.800 návštěvníků, kteří vygenerovali turistické výdaje ve výši 1,299 miliardy RMB. Kombinovaný efekt sportovní akce a svátečního cestování přispěl k výraznému nárůstu celkové tržní aktivity.

Úspěch maratonu na ostrově Chaj-nan (San-ja), ukazuje, jak velké sportovní akce nyní propojují cestovní ruch, pohostinství a mezinárodní výdaje.

