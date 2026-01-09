Dynamiczny wzrost wydatków po maratonie w Sanya wskazują na popularność „wyścigów urlopowych"

SANYA (Chiny), 9 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- maraton w Hajnanie (Sanya), który odbył się w ostatni weekend 2025 r., stanowił pierwsze wydarzenie klasy A, certyfikowane przez Chińskie Stowarzyszenie Lekkoatletyczne od rozpoczęcia działalności Portu Wolnego Handlu Hajnan (Hainan FTP) w ramach regulacji dotyczących niezależnej obsługi celnej i handlu. Zalety Hainan FTP, takie jak łatwy dostęp do wiz, łączność lotnicza, handel bezcłowy i mobilność międzynarodowa, przyczyniły się do licznego udziału i wzmożonej aktywności na terenie portu. Maraton pobudził rozwój lokalnej turystyki, usług gastronomicznych i zakwaterowania, przy obłożeniu hoteli na poziomie 92% i wzroście wydatków komercyjnych o około 35%.

Yang Yong, dyrektor ds. wydarzeń i komercjalizacji partnera wydarzenia Orange Lion Sports (poprzednio Alibaba Sports) powiedział, że organizatorzy korzystali z zasobów ekosystemu Alibaba - m.in. Taobao, Fliggy, Alibaba Health, Ant Chain i Amap, aby zwiększyć oddźwięk wydarzenia i skuteczniej nawiązać kontakt z krajowym i międzynarodowym środowiskiem biegaczy, zachęcając do większego udziału w wydatkach w związku z wydarzeniem.

Hainan FTP oferuje ruch bezwizowy obywatelom 86 krajów, a międzynarodowa siatka połączeń lotniczych obejmuje 25 kierunków w Azji i Europie, co dodatkowo poprawia dostępność dla uczestników z zagranicy. W ramach nowego systemu celno-handlowego lista towarów kwalifikujących się do bezcłowego importu została rozszerzona z 1900 do ponad 6600 pozycji. Umożliwiło to wwożenie wcześniej oclonego sprzętu i zaopatrzenia wykorzystywanego podczas biegu bez obciążeń podatkowych, co znacząco obniżyło koszty organizacji wydarzenia.

Jak podają organizatorzy, rozszerzona lista przyczyniła się do zmniejszenia wydatków na zakup systemów pomiaru czasu, specjalistycznego wyposażenia oraz sprzętu nagłośnieniowego. Uzyskane oszczędności zostały ponownie zainwestowane w działania operacyjne, obsługę biegaczy oraz marketing, podnosząc ogólną jakość i zasięg wydarzenia, a jednocześnie wzmacniając jego atrakcyjność komercyjną i przyciągając większą liczbę sponsorów i partnerów.

Wpływ maratonu można było zauważyć również poza weekendem, podczas którego odbyły się zawody. Dane platformy Fliggy pokazują, że od końca października systematycznie rosła liczba rezerwacji hotelowych, a hotele partnerskie utrzymały trend wzrostowy w trakcie imprezy. Wydarzenie, które zbiegło się z pierwszym okresem noworocznym i Świętem Wiosny objętym nowymi zasadami celnymi, dodatkowo pobudziło wydatki konsumenckie. Według danych Biura Turystyki, Kultury, Radia, Telewizji i Sportu miasta Sanya w okresie noworocznym w 2026 roku miasto odwiedziło 650 800 osób, generując łączne wydatki na turystykę na poziomie 1,299 mld RMB. Połączony efekt wydarzenia sportowego oraz ruchu turystycznego w okresie świątecznym przyczynił się do wyraźnego wzrostu aktywności na rynku.

Sukces Maratonu w Hajnanie (Sanya) pokazuje, że duże wydarzenia sportowe coraz częściej łączą turystykę, usługi hotelarskie i międzynarodowe wydatki konsumenckie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2858001/1.jpg