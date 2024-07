O caminho para a CES 2025 começa agora

Eventos em todo o mundo abrem caminho para Las Vegas, enquanto novos expositores, um visual renovado e uma programação aclamada criam emoção para a apresentação

ARLINGTON, Virgínia, 24 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Consumer Technology Association (CTA)®, proprietária e produtora da CES®, o evento de tecnologia mais poderoso do mundo, está abrindo caminho para a CES 2025 com sua sólida programação de eventos no quarto trimestre, novos expositores, atualização da marca CTA e CES – incluindo um novo site da CES – e uma programação renomada.

Com mais de 4.300 expositores, incluindo um recorde de mais de 1.400 startups do mundo todo no Eureka Park®, a CES 2024 apresentou as tendências inovadoras que moldam o futuro e resolvem os desafios mais urgentes do mundo. (PRNewsfoto/Consumer Technology Association)

Durante a apresentação no quarto trimestre do ano, a CTA fará paradas em Paris, Tóquio, Amsterdã, Detroit, Los Angeles, São Francisco e Nova York para fazer alguns grandes anúncios de apresentações, discutir as últimas inovações e ter um diálogo significativo sobre como a tecnologia pode enriquecer e capacitar pessoas em todo o mundo.

"Estamos muito felizes em sediar eventos da CES em todo o mundo, oferecendo uma prévia do que está por vir em Las Vegas no próximo mês de janeiro", disse Gary Shapiro, CEO da CTA. "Prepare-se para ver inovações tecnológicas de todo o mundo que estão transformando setores, melhorando vidas e resolvendo alguns dos maiores desafios do mundo."

A jornada para a CES começou mais cedo na CTA CEO Summit em Estocolmo, onde a CTA divulgou um novo estudo de inteligência artificial (IA). A próxima parada é o evento CES Tech Trends x FDDay 2024 em Paris, dando continuidade à parceria entre a CTA e a France Digitale e oferecendo à comunidade de startups a oportunidade de fazer networking e descobrir tendências locais. Voltando a Amsterdã, a CES Unveiled destacará a inovação europeia por meio de exposições inovadoras e uma programação de conferências. Fique atento aos anúncios sobre eventos adicionais da CES no quarto trimestre.

O caminho levará a Las Vegas, onde a CES transforma a cidade em um centro movimentado com visionários, empresas de tecnologia e startups se reunindo em categorias como inteligência artificial, saúde, sustentabilidade, mobilidade, empresas e muito mais. À medida que o cenário tecnológico evolui, a representação das empresas na feira também. Os expositores da CES pela primeira vez em 2025 incluem a Oshkosh Corporation e a Komatsu. A CES dará as boas-vindas aos expositores da AdTech, como DoubleVerify e TripleLift.

"A CES é o lugar para o setor de tecnologia se aprofundar nas tendências de negócios e tecnologia, com milhares de expositores em todo o salão e o executivo médio realizando quase 30 reuniões em Las Vegas", disse Kinsey Fabrizio, presidente da CTA. "Estamos expandindo nosso espaço de exposição em novos locais e mal podemos esperar para receber expositores e participantes de todo o mundo em Las Vegas para a inovação e colaboração que vemos na CES todos os anos."

No dia 28 de agosto, os logotipos da CES e CTA receberão uma atualização. Esta atualização emocionante ocorre em um momento fundamental do 100º aniversário da CTA e um momento sem precedentes para a CTA, a CES e o setor de tecnologia.

A CES continua buscando produtos e vozes que impulsionam a inovação com seus CES Innovation Awards e Call for Speakers para reconhecer os melhores produtos e pontos de vista do setor. Para obter insights e comentários de especialistas antes da CES 2025, assista ao podcast CES Tech Talk. Enquanto a 8ª temporada do podcast CES Tech Talk será lançada em setembro, uma edição especial sobre o plano da NBCUniversal para Paris antes dos Jogos está disponível hoje. O convidado Dan Lovinger, presidente de parcerias olímpicas e paralímpicas da NBCUniversal, discutirá como contar histórias cativantes, oferecer uma experiência imersiva e apresentar novos formatos envolventes.

A CES 2025 retornará a Las Vegas de 7 a 10 de janeiro de 2025, mostrando o poder da tecnologia para um futuro melhor.

