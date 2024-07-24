通往 CES 2025 之道路，現正展開

世界各地的活動為拉斯維加斯鋪路，而新的參展商、全新的面貌和備受讚譽的節目，誓必讓展覽會精彩紛呈

維吉尼亞州阿靈頓2024年7月24日 /美通社/ -- Consumer Technology Association (CTA)® 是世界上最強大的科技活動 CES® 的擁有者和製造商，透過其強大的秋季活動時間表、新的 CTA 和 CES 品牌更新（包括新的 CES 網站）以及備受讚譽的節目，為 CES 2025 展開了道路。

在今年秋天的展覽會之前，CTA 將在巴黎、東京、阿姆斯特丹、底特律、洛杉磯、舊金山和紐約等地停留，發表一些重要的展覽會公告、討論近日的創新技術，並就科技如何豐富和賦能全世界人類進行有意義的對話。

上屆於 Eureka Park® 舉辦的 CES 2024，吸引了 4300 多間參展商，包括來自世界各地的 1400 多間初創企業，展示塑造未來的創新趨勢，並解決全球最迫切的挑戰。

CTA 行政總裁 Gary Shapiro 表示：「我們很高興能在全球各地舉辦 CES 活動，讓大家一睹拉斯維加斯明年 1 月的展覽會盛況。」「期望看到來自全球各地的技術創新，這些創新正在改變產業、改善生活，並解決世上一些最大的挑戰。」

在斯德哥爾摩舉行的 CTA CEO Summit 上，CTA 發佈了一份新的人工智能 (AI) 研究報告。下一站是在巴黎舉行的 CES Tech Trends x FDDay 2024 活動，繼續 CTA 和 France Digitale 之間的合作夥伴關係，並為初創公司社區提供聯網和發現當地趨勢的機會。回到阿姆斯特丹，CES Unveiled 將透過突破性的展覽與會議活動，突顯歐洲的創新成果。請繼續關注今年秋天其他 CES 活動的公告。

這條路將引領我們至拉斯維加斯，CES 將這座城市轉化為繁華的樞紐，其中有遠見者、科技公司和新創企業匯聚一堂，涉及人工智能、健康、永續發展、行動力、企業等多個領域。隨著技術領域的演進，參展公司的代表性亦隨之改變。2025 年首次參展 CES 參展商包括 Oshkosh Corporation 和 Komatsu。 CES 將歡迎 DoubleVerify 和 TripleLift 等廣告科技參展商回歸。

CTA 主席 Kinsey Fabrizio 表示：「CES 是科技行業深入了解商業和技術趨勢的地方，展覽中有成千上萬間參展商，平均每位主管在拉斯維加斯主持將近 30 場會議。我們正在擴展展覽場地，並迫不及待地歡迎來自世界各地的參展商和參與者來到拉斯維加斯，參加我們每年在 CES 上看到的創新和合作。」

8 月 28 日，CES 和 CTA 標誌將有所更新。這項令人振奮的更新，正值 CTA 成立 100 周年的關鍵時刻，也是 CTA、CES 和科技產業發展的新飛躍。

CES 繼續尋求產品和聲音，透過 CES Innovation Awards 和 Call for Speakers 推動創新，以表揚業界最佳的產品和觀點。若要在 CES 2025 之前獲得專家的見解和評論，請收聽 CES Tech Talk 播客。儘管 CES Tech Talk 播客的第 8 季將於 9 月推出，但今天推出了特別版，介紹 NBCUniversal 在奧運會前的巴黎計劃。NBCUniversal 奧運和殘奧會合作總主席 Dan Lovinger 將討論如何講述引人入勝的故事，提供身歷其境的體驗，並呈現引人入勝的新形式。

CES 2025 將於 2025 年 1 月 7 日至 10 日重返拉斯維加斯，展示科技力量，創造更美好未來。

CES 簡介：

CES® 是世界上最強大的科技活動，也是突破性技術和全球創新者的試驗場地。全球最大的品牌在這裡展開業務和結識新的合作夥伴，最尖端的創新者也會在此登台亮相。CES 由 Consumer Technology Association (CTA)® 擁有和生產，介紹科技領域的各個層面。CES 2025 將於 2025 年 1 月 7 日至 10 日在拉斯維加斯舉行。請瀏覽 CES.tech 以了解更多資訊，並在社交媒體上關注 CES。

關於 Consumer Technology Association：

作為北美最大的技術貿易協會，CTA® 是科技領域所在。我們的會員是世界領先的創新者 — 從初創公司到全球品牌 — 幫助支援超過 1800 萬個美國就業機會。CTA 擁有並生產 CES® — 世界上最強大的科技活動。關於我們的更多資訊，請瀏覽 CTA.tech。請於 @CTAtech 關注我們。

SOURCE Consumer Technology Association