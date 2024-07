Alles bereitet sich auf die CES 2025 vor

Veranstaltungen auf der ganzen Welt ebnen den Weg nach Las Vegas: neue Aussteller, ein frischer Look und ein hochgelobtes Programm sorgen für Vorfreude auf die Messe

ARLINGTON, Va., 24. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA)®, der Eigentümer und Produzent der CES®, der weltweit wichtigsten Tech-Veranstaltung, ebnet den Weg zur CES 2025 mit seinem starken Herbst-Veranstaltungsprogramm, neuen Ausstellern, aktualisiertem CTA- und CES-Branding – einschließlich einer neuen CES-Website – und einem hochgelobten Programm.

With 4300+ exhibitors, including a record 1400+ startups from around the globe in Eureka Park®, CES 2024 showcased the innovative trends shaping tomorrow and solving the world’s most pressing challenges.

In diesem Herbst wird die CTA im Vorfeld der Messe in Paris, Tokio, Amsterdam, Detroit, Los Angeles, San Francisco und New York Halt machen, um einige wichtige Ankündigungen zu machen, die neuesten Innovationen zu diskutieren und wichtige Gespräche darüber zu führen, wie Technologie die Menschen weltweit bereichern und befähigen kann.

„Wir freuen uns, CES-Events rund um den Globus auszurichten, die einen Vorgeschmack auf das bieten, was im Januar in Las Vegas zu sehen sein wird", so Gary Shapiro, Geschäftsführer von CTA. „Besucher dürfen sich auf technologische Innovationen aus der ganzen Welt freuen, die die Industrie verändern, das Leben verbessern und einige der größten Herausforderungen der Welt lösen."

Die Vorbereitungen zur CES begannen früher als je zuvor auf dem CTA CEO Summit in Stockholm, wo CTA eine neue Studie über künstliche Intelligenz (KI) veröffentlichte. Die nächste Station ist die Veranstaltung CES Tech Trends x FDDay 2024 in Paris, mit der die Partnerschaft zwischen CTA und France Digitale fortgesetzt wird. Dieses Event bietet der Startup-Community die Möglichkeit, sich zu vernetzen und lokale Trends zu entdecken. Die CES Unveiled findet erneut in Amsterdam statt und stellt europäische Innovationen in bahnbrechenden Ausstellungen und Konferenzprogrammen vor. Weitere Ankündigungen von CES-Events im Herbst folgen.

Der Höhepunkt der Reise findet in Las Vegas statt, wo die CES die Stadt in ein pulsierendes Zentrum mit Visionären, Technologieunternehmen und Start-ups verwandeln wird, die u. a. in den Bereichen künstliche Intelligenz, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Mobilität, Unternehmen tätig sind. Da sich die Technologielandschaft weiterentwickelt, ändert sich auch die Vertretung der Unternehmen auf der Messe. Zu den Erstausstellern der CES 2025 gehören Oshkosh Corporation und Komatsu. Auf der CES werden wieder AdTech-Aussteller wie DoubleVerify und TripleLift erwartet.

„Die CES ist der Treffpunkt für die Technologiebranche, um sich über Geschäfts- und Technologietrends zu informieren. Es werden Tausende von Ausstellern auf der Ausstellungsfläche erwartet und im Durchschnitt hält eine Führungskraft in Las Vegas rund 30 Meetings ab", sagte Kinsey Fabrizio, Präsident des CTA. „Wir erweitern unsere Ausstellungsfläche an neuen Standorten und können es kaum erwarten, Aussteller und Besucher aus der ganzen Welt in Las Vegas zu begrüßen, um die Innovationen und die Zusammenarbeit zu erleben, die wir jedes Jahr auf der CES sehen."

Am 28. August werden die Logos von CES und CTA aufgefrischt. Dieses spannende Update kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt des 100-jährigen Jubiläums der CTA und einer noch nie dagewesenen Dynamik für die CTA, die CES und die Technologiebranche.

Die CES sucht mit den CES Innovation Awards und Call for Speakers weiterhin nach Produkten und Stimmen, die Innovationen vorantreiben, um die besten Produkte und Standpunkte in der Branche zu würdigen. Einblicke und Kommentare von Experten im Vorfeld der CES 2025 erhalten Sie im CES Tech Talk Podcast. Im September startet Staffel 8 des CES Tech Talk Podcasts und heute ist eine Sonderausgabe über die Pläne von NBCUniversal für Paris im Vorfeld der Spiele verfügbar. Dan Lovinger, Präsident, Partnerschaften der olympischen und paralympischen Spiele bei NBCUniversal, wird als Gastredner darüber sprechen, wie man fesselnde Geschichten erzählt, ein eindringliches Erlebnis bietet und fesselnde neue Formate präsentiert.

Die CES 2025 findet vom 7. bis 10. Januar 2025 erneut in Las Vegas statt und wird die Kraft der Technologie für eine bessere Zukunft demonstrieren.

