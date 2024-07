Des événements du monde entier ouvrent la voie à Las Vegas, tandis que de nouveaux exposants, un nouveau look et une programmation acclamée suscitent l'enthousiasme pour le salon

ARLINGTON, Virginie, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)®, propriétaire et producteur de CES®, l'événement tech le plus puissant au monde, ouvre la voie au CES 2025 avec son programme d'événements d'automne, de nouveaux exposants, des marques CTA et CES mises à jour — y compris un nouveau site Web CES — et une programmation acclamée.

With 4300+ exhibitors, including a record 1400+ startups from around the globe in Eureka Park®, CES 2024 showcased the innovative trends shaping tomorrow and solving the world’s most pressing challenges.

Cet automne, avant le salon, la CTA s'arrêtera à Paris, Tokyo, Amsterdam, Detroit, Los Angeles, San Francisco et New York pour faire des annonces importantes, discuter des dernières innovations et engager un dialogue constructif sur la façon dont la technologie peut enrichir et autonomiser les gens dans le monde entier.

« Nous sommes ravis d'accueillir des événements CES dans le monde entier qui donneront un aperçu de ce qui se passera à Las Vegas en janvier prochain », a déclaré Gary Shapiro, PDG de la CTA. « Attendez-vous à voir des innovations technologiques du monde entier qui transforment les industries, améliorent les vies et résolvent certains des plus grands défis mondiaux ».

Le voyage vers le CES a commencé plus tôt que jamais lors du CTA CEO Summit à Stockholm, où la CTA a publié une nouvelle étude sur l'intelligence artificielle (IA) . La prochaine étape est l'événement CES Tech Trends x FDDay 2024 à Paris, qui poursuit le partenariat entre la CTA et France Digitale et offre à la communauté des startups l'opportunité de réseauter et de découvrir les tendances locales. De retour à Amsterdam, CES Unveiled mettra en lumière l'innovation européenne par le biais d'expositions et de conférences révolutionnaires. Restez à l'écoute pour connaître les autres événements organisés par le CES cet automne.

La route mène à Las Vegas, où le CES transforme la ville en un centre animé où convergent des visionnaires, des entreprises technologiques et des startups dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la santé, le développement durable, la mobilité, l'entreprise et bien plus encore. Le paysage technologique évolue, tout comme la représentation des entreprises au salon. Parmi les nouveaux exposants du CES en 2025, il y aura Oshkosh Corporation et Komatsu. Le CES accueillera à nouveau des exposants AdTech tels que DoubleVerify et TripleLift.

« Le CES est l'endroit où l'industrie technologique peut se plonger dans les tendances commerciales et technologiques, avec des milliers d'exposants sur le sol du salon et un cadre moyen qui organise près de 30 réunions à Las Vegas », a déclaré Kinsey Fabrizio, présidente de la CTA. « Nous agrandissons notre salle d'exposition sur de nouveaux sites et sommes impatients d'accueillir les exposants et les participants du monde entier à Las Vegas pour l'innovation et la collaboration que nous observons chaque année au CES ».

Le 28 août, les logos du CES et de la CTA seront rafraîchis. Cette mise à jour palpitante intervient à un moment charnière du 100e anniversaire de la CTA et d'un élan sans précédent pour cette dernière, le CES et l'industrie technologique.

Le CES continue à rechercher les produits et les voix qui alimentent l'innovation avec ses CES Innovation Awards et Call for Speakers pour reconnaître les meilleurs produits et les meilleurs points de vue dans l'industrie. Pour obtenir des informations et des commentaires d'experts avant le CES 2025, écoutez le podcast CES Tech Talk. Alors que la saison 8 du podcast CES Tech Talk sera lancée en septembre, une édition spéciale sur le plan de NBCUniversal pour Paris avant les Jeux est disponible dès aujourd'hui. L'invité Dan Lovinger, président des partenariats olympiques et paralympiques chez NBCUniversal, expliquera comment raconter des histoires captivantes, offrir une expérience immersive et présenter de nouveaux formats attrayants.

Le CES 2025 reviendra à Las Vegas du 7 au 10 janvier 2025 et présentera la puissance de la technologie pour un avenir meilleur.

À propos du CES Le

CES® est l'événement technologique le plus puissant au monde – le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus pointus entrent en scène. Détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES présente tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2025 aura lieu du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association :

En tant que plus grande association professionnelle du secteur technologique en Amérique du Nord, la CTA® est le secteur tech. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde – des startups aux marques mondiales – et contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA possède et produit le CES® – l'événement tech le plus puissant au monde. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous sur @CTAtech.

