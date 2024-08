O DIFC continua a impulsionar o futuro das finanças com excelentes resultados no primeiro semestre de 2024

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 31 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC), o principal centro financeiro global na região da MEASA, anunciou resultados excelentes para o primeiro semestre de 2024. Coincidindo com seu 20º aniversário, os resultados reforçam o papel crescente do DIFC na condução do futuro das finanças e a posição de Dubai como um dos principais ecossistemas globais de inovação e crescimento de negócios.

Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC)

O número de empresas registradas ativas no DIFC ultrapassou 6.000 pela primeira vez, representando um crescimento de 24%. Um total de 820 novas empresas também aderiram ao DIFC nos primeiros seis meses. Refletindo o foco do Centro em fintech e inovação, as empresas desses setores cresceram 33% a cada ano. As empresas DIFC continuam a atrair talentos de todo o mundo e criaram 4.647 novos empregos nos últimos 12 meses. A força de trabalho total agora é de 43.787.

O DIFC abriga o maior grupo de empresas financeiras da região e supera o mercado em termos de crescimento. Mais de 370 empresas de gestão de património e ativos, incluindo mais de 50 fundos de hedge especializados, estão agora sediadas no Centro, provenientes principalmente do CCG, da Europa, do Reino Unido e dos EUA. Os ativos sob gestão no DIFC aumentaram 58%. O setor de seguros e resseguros agora inclui 125 empresas, um aumento das 110, o que representa um crescimento de 14%.

O recém-lançado Dubai AI Campus no DIFC Innovation Hub apoiará a próxima fase de crescimento do Centro, acelerando a adoção da IA em todos os setores. O Dubai AI Campus oferece espaços de coworking dedicados a startups de tecnologia, incluindo empresas de IA, das quais 75 empresas já operam lá. A segunda fase, que verá a expansão do campus, deve atrair 500 empresas e criar 3.000 empregos até 2028.

O DIFC introduziu algumas das leis mais inovadoras do mundo para trazer mais confiança e certeza de mercado para as classes de ativos digitais e fintech. Mais recentemente, isso incluiu a primeira Lei de Ativos Digitais do mundo.

Os imóveis de propriedade e administrados pela DIFC continuam em alta demanda. Para atender à alta demanda por instalações comerciais com certificação LEED de nível A, a DIFC trará mais 1,6 milhão de pés quadrados de espaço comercial para o mercado nos próximos três anos. Mais recentemente, o Centro inaugurou o DIFC Square, um projeto comercial e de desenvolvimento de referência composto por três edifícios interligados, com entrega prevista para o primeiro trimestre de 2026.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2471693/Dubai_International_Financial_Centre.jpg

FONTE Dubai International Financial Centre (DIFC)