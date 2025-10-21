Dubai avança na posição de principal centro financeiro global do Oriente Médio, África e Sul da Ásia

Dubai International Financial Centre (DIFC)

21 out, 2025, 18:28 GMT

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 21 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Dubai continua avançando sua posição como principal centro financeiro global do Oriente Médio, África e Sul da Ásia (MEASA).

O anúncio coincide com o DIFC ultrapassando 8.000 empresas registradas ativas, incluindo mais de 1.000 entidades sendo regulamentadas pela Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA), o regulador independente do Centro. Além disso, os Tribunais do DIFC processaram mais de AED 17,5 bilhões em valores totais de processos até agora este ano.

Dubai continua a avançar através do Índice Global de Centros Financeiros, onde foi anunciado que a cidade progrediu para o 11º lugar a nível mundial, consolidando a sua posição de liderança como o centro de maior credibilidade da região para o setor e os quatro principais centros globais de FinTech.

Sua Excelência Essa Kazim, Governador do DIFC, comentou: "Como parte da contribuição significativa do DIFC para a Agenda Econômica de Dubai (D33), continuamos a capacitar o setor de serviços financeiros, atrair talentos globais e apoiar o crescimento econômico sustentável. O sucesso do DIFC como referência para centros financeiros emergentes é resultado da criação de um ambiente de negócios em que as empresas não apenas obtêm uma licença para operar, mas também uma plataforma para liderar e crescer. Nossa estrutura é construída não apenas para hoje, mas para o futuro – uma que abraça a inovação, mantém os mais altos padrões e permanece ancorada na integridade."

Dubai como potência financeira global da região

Desde a sua criação em 2004, por meio de seus três órgãos independentes – DIFC Authority, DFSA e DIFC Courts – o DIFC transformou Dubai em um ímã para potências financeiras globais, inovadores e líderes de serviços profissionais, fornecendo um ecossistema que combina segurança jurídica e regulatória com agilidade nos negócios, tornando-se a referência para centros financeiros emergentes em todo o mundo.

Seu modelo comprovado combina a liderança da Autoridade do DIFC em estratégia, infraestrutura e inovação, apoiada pela supervisão regulatória globalmente alinhada da DFSA, e a experiência dos Tribunais DIFC em resolução de disputas, oferecendo transparência, estabilidade e certeza para as empresas.

Ao se beneficiar da conectividade global e do acesso a mais de 77 países em toda a MEASA, o DIFC se tornou o maior e mais diversificado centro financeiro da região.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800272/DIFC.jpg

FONTE Dubai International Financial Centre (DIFC)

