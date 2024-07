Le DIFC continue de promouvoir l'avenir de la finance avec des résultats exceptionnels pour le premier semestre 2024

DUBAÏ, ÉAU, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le Centre financier international de Dubaï (DIFC), le principal centre financier mondial de la région MEASA, a annoncé des résultats exceptionnels pour le premier semestre 2024. Coïncidant avec son 20e anniversaire, les résultats renforcent le rôle croissant du DIFC dans l'avenir de la finance, et la position de Dubaï en tant qu'écosystème mondial de premier plan pour l'innovation et la croissance des entreprises.

Dubai International Financial Centre (DIFC)

Le nombre de sociétés actives enregistrées au DIFC a dépassé les 6 000 pour la première fois, ce qui représente une croissance de 24 %. Au total, 820 nouvelles entreprises ont rejoint le DIFC au cours des six premiers mois. Reflétant l'accent mis par le Centre sur la fintech et l'innovation, les entreprises de ces secteurs ont progressé de 33 % en glissement annuel. Les entreprises du DIFC continuent d'attirer des talents du monde entier et ont créé 4 647 nouveaux emplois au cours des 12 derniers mois. L'effectif total s'élève désormais à 43 787 personnes.

Le DIFC accueil le plus grand groupe d'entreprises financières de la région et affiche une croissance supérieure à celle du marché. Plus de 370 sociétés de gestion de patrimoine et d'actifs, dont plus de 50 fonds spéculatifs purs, sont aujourd'hui basées dans le Centre, et proviennent principalement du CCG, d'Europe, du Royaume-Uni et des États-Unis. Les actifs sous gestion au DIFC ont augmenté de 58 %. Le secteur de l'assurance et de la réassurance compte désormais 125 entreprises, contre 110 auparavant, ce qui représente une croissance de 14 %.

Récemment lancé au DIFC Innovation Hub, le Dubai AI Campus soutiendra la prochaine phase de croissance du Centre en accélérant l'adoption de l'IA dans toutes les industries. Le Dubai AI Campus offre des espaces de co-working dédiés aux startups technologiques, y compris aux entreprises d'IA, dont 75 entreprises y sont déjà implantées. La deuxième phase, qui verra l'expansion du campus, devrait attirer 500 entreprises et créer 3 000 emplois d'ici à 2028.

Le DIFC a introduit certaines des lois les plus innovantes au monde pour apporter plus de confiance et de certitude au marché pour les catégories fintech et actifs numériques. La première loi mondiale sur les actifs numériques a été récemment adoptée.

Les biens immobiliers détenus et gérés par le DIFC continuent d'être très demandés. Pour répondre à la forte demande de locaux commerciaux de catégorie A, certifiés LEED, le DIFC mettra sur le marché 1,6 million de pieds carrés supplémentaires d'espace commercial au cours des trois prochaines années. Le Centre a récemment donné le coup d'envoi du DIFC Square, un projet de développement et commercial de référence comprenant trois bâtiments interconnectés, dont la livraison est prévue pour le premier trimestre 2026.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2471693/Dubai_International_Financial_Centre.jpg