DIFC treibt die Zukunft des Finanzwesens mit hervorragenden Ergebnissen für H1 2024 weiter voran

DUBAI, VAE, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Das Dubai International Financial Centre (DIFC), das führende globale Finanzzentrum in der MEASA-Region, gab hervorragende Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 bekannt. Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens unterstreichen die Ergebnisse die wachsende Rolle des DIFC bei der Förderung der Zukunft des Finanzwesens und die Position Dubais als weltweit führendes Ökosystem für Innovation und Unternehmenswachstum.

Die Zahl der aktiven registrierten Unternehmen im DIFC überstieg zum ersten Mal 6.000, was einem Wachstum von 24 % entspricht. Insgesamt 820 neue Unternehmen haben sich in den ersten sechs Monaten dem DIFC angeschlossen. Der Schwerpunkt des Zentrums auf FinTech und Innovation spiegelt sich darin wider, dass die Unternehmen in diesen Sektoren im Vergleich zum Vorjahr um 33 % gewachsen sind. Die DIFC-Unternehmen ziehen weiterhin Talente aus aller Welt an und haben in den letzten 12 Monaten 4.647 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Gesamtzahl der Beschäftigten beläuft sich nun auf 43.787.

Das DIFC beherbergt die größte Ansammlung von Finanzunternehmen in der Region und übertrifft den Markt an Wachstum. Über 370 Vermögensverwaltungsfirmen, darunter mehr als 50 reine Hedge-Fonds, haben ihren Sitz im Zentrum, vor allem aus dem GCC, Europa, dem Vereinigten Königreich und den USA. Das verwaltete Vermögen im DIFC ist um 58 % gestiegen. Der Versicherungs- und Rückversicherungssektor umfasst nun 125 Unternehmen gegenüber 110, was einem Wachstum von 14 % entspricht.

Der kürzlich eröffnete Dubai AI Campus im DIFC Innovation Hub wird die nächste Wachstumsphase des Zentrums unterstützen, indem er die Einführung von KI in allen Branchen beschleunigt. Der Dubai AI Campus bietet Tech-Start-ups, darunter auch KI-Unternehmen, spezielle Co-Working-Spaces. 75 Unternehmen sind dort bereits tätig. Bis 2028 sollen in Phase zwei, in der der Campus erweitert wird, 500 Unternehmen dazugehören und 3.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Das DIFC hat einige der innovativsten Gesetze der Welt eingeführt, um das Vertrauen und die Marktsicherheit sowohl für FinTech- als auch für digitale Anlageklassen zu erhöhen. Dazu gehörte vor kurzem das weltweit erste Gesetz über digitale Vermögenswerte.

Immobilien, die sich im Besitz des DIFC befinden und von diesem verwaltet werden, sind weiterhin sehr gefragt. Um die hohe Nachfrage nach LEED-zertifizierten Gewerbeflächen der Klasse A zu befriedigen, wird das DIFC in den nächsten drei Jahren weitere 1,6 Mio. Quadratmeter Gewerbefläche auf den Markt bringen. Vor kurzem hat das Zentrum den Grundstein für das DIFC Square gelegt, ein wegweisendes Entwicklungs- und Geschäftsprojekt, das aus drei miteinander verbundenen Gebäuden besteht und im ersten Quartal 2026 übergeben werden soll.

