DIFC憑藉2024年上半年的出色業績繼續推動金融業未來

DIFC是中東、非洲和南亞（MEASA）地區最大的金融公司群聚所在地，其增長速度優於市場。目前，DIFC有超過370間財富及資產管理公司，其中包括50多個純對沖基金，主要來自海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國、歐洲、英國和美國。DIFC的資產管理規模增加了58%。保險和再保險業由原先110間增加14%至現在125間公司。

最近在杜拜國際金融中心創新中心（DIFC Innovation Hub）推出的杜拜人工智能園區（Dubai AI Campus）將透過加速人工智能（AI）在所有產業的採用來支援DIFC下一階段的發展。杜拜人工智能園區（Dubai AI Campus）為包括人工智能（AI）企業在內的科技新創公司提供專用的共同工作空間，其中已有75間企業在此營運。第二階段將進行園區擴建，預計到2028年之前將吸引500間企業進駐並創造3000個就業機會。

DIFC推出一些世界上最具創新性的法律，為金融科技（FinTech）和數碼資產類別帶來進一步的信心和市場確定性。最近，其中包括世界上第一部《數碼資產法》（Digital Assets Law）。

DIFC持有和管理的物業繼續受到熱捧。為滿足對甲級、LEED認證商業樓宇的高需求，DIFC將在未來三年內向市場推出另外160萬平方英尺的商業空間。最近，杜拜國際金融中心在DIFC廣場（DIFC Square）破土動工，這是一個地標性開發和商業項目，由三座相互連接的建築組成，預計於2026年第一季入伙。

SOURCE Dubai International Financial Centre (DIFC)