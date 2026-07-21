DJI Matrice 4E và DJI Terra lập bản đồ thác băng Khumbu trong mùa leo núi 2026 trên đỉnh Everest

Video nghiên cứu điển hình mới cho thấy cách công nghệ drone (máy bay không người lái) tiên tiến đang giúp hoạt động leo núi an toàn hơn

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 21 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- DJI, công ty hàng đầu thế giới về drone dân dụng và công nghệ camera sáng tạo, hôm nay công bố đoạn phim dài ghi lại quá trình khảo sát mới về thác băng Khumbu trên đỉnh Everest (đỉnh Qomolangma). Được trình bày dưới dạng một video nghiên cứu điển hình, Airlift Technology, công ty máy bay không người lái của Nepal, giới thiệu hoạt động khảo sát trên không ở độ cao trên 6.000 m và trong điều kiện nhiệt độ xuống dưới -20°C. Quy trình này gồm ba bước: thu thập dữ liệu trên không bằng DJI Matrice 4E, tạo mô hình 3D bằng DJI Terra và phân tích so sánh theo từng ngày. Nhờ các mô hình 3D có độ chính xác cao này, "bác sĩ thác băng" (icefall doctors) xác định được vị trí của mọi khe nứt băng, sự dịch chuyển bề mặt và các khối băng lớn (serac) trên đoạn đường từ Base Camp đến Camp 1 trước khi đặt chân lên thác băng.

DJI Matrice 4E and DJI Terra Map Khumbu Icefall During 2026 Climbing Season on Mount Everest

"Với công nghệ drone của DJI, chúng tôi có thể tạo mô hình 3D của thác băng Khumbu, giúp người Sherpa và "bác sĩ thác băng" xác định vị trí các khe nứt và lập kế hoạch tuyến đường — mà không cần phải leo lên thác băng trước", Raj Bikram Maharjan, Giám đốc điều hành Airlift Technology cho biết. "Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là lần triển khai đầu tiên thuộc loại hình này tại Nepal, và có thể là một trong những trường hợp đầu tiên trên thế giới đưa công nghệ này vào vận hành thực tế ở quy mô này trong môi trường thám hiểm ở độ cao lớn".

Những thách thức của phương pháp khảo sát truyền thống trên sông băng

Trước mỗi mùa leo núi, một nhóm người Sherpa được gọi là "Bác sĩ thác băng" sẽ đi bộ khảo sát địa hình, lắp đặt thang, cố định dây và thiết lập tuyến đường mà tất cả các đoàn leo núi sau đó sẽ sử dụng. Để làm được điều này, họ phải băng qua thác băng Khumbu nằm giữa Base Camp (5.364 m) và Camp 1 (6.500 m), vốn được xem là đoạn nguy hiểm nhất trong hành trình chinh phục Everest.

Lập bản đồ thác băng Khumbu nguy hiểm bằng DJI Matrice 4E

Bay theo lộ trình được lập kế hoạch trước ở độ cao hơn 6.000 m, DJI Matrice 4E đã khảo sát hơn 3 km vuông thác băng Khumbu chỉ trong 3,5 giờ. Hệ thống ghi hình theo năm hướng của mẫu drone doanh nghiệp nhỏ gọn này đã ghi lại các ảnh chụp xiên có độ phân giải cao về cấu trúc thẳng đứng phức tạp của thác băng chỉ trong một chuyến bay. Nhờ đó, không ai phải mạo hiểm tính mạng để đi vào khu vực khảo sát.

Tái dựng và theo dõi sự dịch chuyển của sông băng bằng DJI Terra

Dữ liệu thu thập được được xử lý trên DJI Terra để tái dựng thác băng Khumbu thành mô hình 3D có độ chính xác đến từng centimet bằng các công nghệ tái dựng thế hệ mới, trong đó có công nghệ Gaussian Splatting 3D. Các mô hình 3D này sau đó được so sánh giữa các thời điểm khác nhau, cung cấp thông tin cho "bác sĩ thác băng" về những phần băng cụ thể có thể đã dịch chuyển như thế nào giữa các lần khảo sát, những nơi có mức độ mất ổn định gia tăng và những hành lang vẫn đủ ổn định để lắp đặt thang và dây.

Dữ liệu nhanh hơn, tuyến đường an toàn hơn và hồ sơ ghi nhận sự thay đổi của thác băng

Quy trình vốn trước đây đòi hỏi nhiều tuần khảo sát trực tiếp trong điều kiện nguy hiểm nay có thể hoàn thành chỉ trong một ngày. Hơn nữa, "bác sĩ thác băng" không còn phải tiến vào thác băng trong tình trạng mù thông tin. Điều này đặc biệt quan trọng trong mùa leo núi năm 2026. Chỉ sau một đêm, một vùng khối băng lớn diện rộng hiếm gặp đã hình thành trên thác băng, chặn mọi tuyến đường lên đỉnh. Hàng trăm nhà leo núi bị mắc kẹt tại Base Camp. May mắn thay, với công nghệ drone tiên tiến của DJI, "bác sĩ thác băng" đã có thể nhanh chóng thiết lập lại các tuyến đường bị phong tỏa và nối lại hoạt động.

Bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho hoạt động leo núi, khả năng nhanh chóng và liên tục tạo mô hình thác băng cũng cung cấp cho các nhà khoa học và nhà nghiên cứu môi trường nguồn dữ liệu có độ chính xác cao và có thể tái lập để theo dõi những biến đổi dài hạn. Việc xây dựng kho dữ liệu số này sẽ đóng vai trò quan trọng khi biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình sông băng mỏng dần.

Để xem đầy đủ video nghiên cứu điển hình, vui lòng truy cập:

https://www.youtube.com/watch?v=vUYTzyZPbhk

Thông tin bán hàng

DJI Matrice 4E và DJI Terra hiện được phân phối thông qua các đại lý DJI Enterprise được ủy quyền.

Tìm hiểu thêm tại:

https://enterprise.dji.com/matrice-4-series

https://enterprise.dji.com/dji-terra

Giới thiệu về DJI

Từ năm 2006, DJI đã dẫn đầu thế giới với những đổi mới máy bay không người lái dân sự, giúp các cá nhân có thể bay lần đầu tiên, giúp những người có tầm nhìn biến trí tưởng tượng của họ thành hiện thực và giúp các chuyên gia biến đổi hoàn toàn công việc của họ. Ngày nay, DJI phục vụ để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách tiếp tục thúc đẩy sự tiến bộ của con người. Với tư duy định hướng giải pháp và sự tò mò thực sự, DJI đã mở rộng tham vọng của mình sang các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, an toàn công cộng, khảo sát và lập bản đồ và kiểm tra cơ sở hạ tầng. Trong mọi ứng dụng, các sản phẩm của DJI mang đến những trải nghiệm làm tăng giá trị cho cuộc sống trên toàn thế giới theo những cách sâu sắc hơn bao giờ hết.

SOURCE DJI