DJI Matrice 4E et DJI Terra cartographient la cascade de glace du Khumbu pendant la saison d'ascension 2026 sur le mont Everest

Une nouvelle étude de cas vidéo montre comment la technologie avancée des drones rend l'alpinisme plus sûr

SHENZHEN, China, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- DJI, le leader mondial des drones civils et des technologies de prise de vue créative, a publié aujourd'hui de nouvelles longues séquences de levés du glacier du Khumbu sur le mont Everest (mont Qomolangma). Présentée sous forme d'étude de cas vidéo, la société népalaise de drones Airlift Technology présente ses opérations de cartographie aérienne à des altitudes supérieures à 6 000 mètres et à des températures inférieures à −20 °C. Le flux de travail comprenait trois composants : la collecte de données aériennes avec DJI Matrice 4E, la génération de modèles 3D avec DJI Terra, et une analyse comparative jour après jour. Grâce à ces modèles 3D de haute précision, les icefall doctors connaissaient l'emplacement de chaque crevasse, déplacement de surface et sérac entre Base Camp et le Camp 1, avant même de mettre le pied sur la glace.

DJI Matrice 4E and DJI Terra Map Khumbu Icefall During 2026 Climbing Season on Mount Everest

« Grâce à la technologie de drone DJI, nous pouvons créer un modèle 3D du Khumbu Icefall qui aide les Sherpas et les icefall doctors à localiser les crevasses et à planifier l'itinéraire, sans avoir à escalader l'icefall au préalable », a déclaré Raj Bikram Maharjan, PDG d'Airlift Technology. » « À notre connaissance, il s'agit du premier déploiement de ce type au Népal, et potentiellement de l'une des premières utilisations opérationnelles réelles au monde à cette échelle dans un environnement d'expédition en haute altitude. »

Défis glaciaires de la topographie traditionnelle

Avant chaque saison d'ascension, une équipe de Sherpas appelée « Icefall Doctors » inspecte le terrain à pied, installe les échelles, fixe les cordes et établit l'itinéraire que suivront tous les alpinistes suivants. Pour ce faire, ils doivent traverser la Khumbu Icefall entre le camp de base (5 364 m) et le camp 1 (6 500 m), qui est considérée comme la section la plus dangereuse de l'ascension de l'Everest.

Cartographier la dangereuse cascade de glace du Khumbu avec DJI Matrice 4E

En suivant un plan de vol prédéfini à des altitudes supérieures à 6 000 mètres, Matrice 4E a cartographié plus de 3 kilomètres carrés de la cascade de glace du Khumbu en seulement 3,5 heures. Le système d'imagerie compact pour drones professionnels à cinq directions a capturé, en un seul vol, des images obliques haute résolution des structures verticales complexes de la chute de glace. Personne n'avait besoin de risquer sa vie pour entrer dans la zone d'étude.

Reconstruction et surveillance des mouvements glaciaires avec DJI Terra

Les données collectées ont été traitées dans DJI Terra afin de reconstruire le Khumbu Icefall sous forme de modèle 3D haute précision avec une exactitude au centimètre, en utilisant des technologies de reconstruction de nouvelle génération, dont le 3D Gaussian Splatting. Ces modèles 3D ont ensuite été comparés à différentes périodes, informant les icefall doctors sur la façon dont certaines sections de glace avaient pu se déplacer entre deux relevés, où l'instabilité augmentait et quels couloirs étaient restés suffisamment stables pour installer des échelles et des cordes.

Des données plus rapides, des itinéraires plus sûrs et une trace d'un sérac

En évolution, avec un flux de travail qui nécessitait auparavant des semaines de relevés à pied dans des conditions dangereuses, désormais réalisable en une seule journée. De plus, les médecins de la cascade de glace n'ont plus besoin d'y pénétrer à l'aveugle. Cela s'est révélé crucial pendant la saison d'escalade 2026. Du jour au lendemain, un champ de séracs rare et de grande ampleur s'est formé sur l'icefall, bloquant toutes les voies vers le sommet. Des centaines d'alpinistes se sont retrouvés bloqués au camp de base. Heureusement, les médecins de la cascade de glace ont pu reconstruire les itinéraires bloqués et reprendre rapidement les opérations grâce à la technologie avancée des drones DJI.

En plus de la sécurité en alpinisme, la capacité de modéliser rapidement et de manière répétée les chutes de glace fournit également aux scientifiques et aux chercheurs en environnement des données reproductibles, de haute précision, pour suivre les évolutions à long terme. La création de cette archive numérique s'avérera cruciale à mesure que le changement climatique accélère l'amincissement des glaciers.

Pour regarder l'étude de cas vidéo complète, rendez-vous sur :

https://www.youtube.com/watch?v=vUYTzyZPbhk

Disponibilité

DJI Matrice 4E et DJI Terra sont disponibles à l'achat auprès des revendeurs agréés DJI Enterprise.

En savoir plus :

https://enterprise.dji.com/matrice-4-series

https://enterprise.dji.com/dji-terra

À propos de DJI

Depuis 2006, DJI est à la pointe des innovations en matière de drones civils, donnant aux particuliers la possibilité de prendre leur envol pour la première fois, offrant aux visionnaires les moyens de concrétiser leur imagination, et permettant aux professionnels de transformer entièrement leur travail. Aujourd'hui, DJI contribue à bâtir un monde meilleur en promouvant en permanence le progrès humain. Avec un état d'esprit axé sur les solutions et une curiosité authentique, DJI a élargi ses ambitions à des domaines tels que les énergies renouvelables, l'agriculture, la sécurité publique, la topographie et la cartographie, ainsi que l'inspection des infrastructures. Dans chaque application, les produits DJI offrent des expériences qui enrichissent la vie des personnes à travers le monde de façon plus profonde que jamais auparavant.