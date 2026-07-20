DJI ส่งโดรน Matrice 4E แท็กทีม DJI Terra ร่วมสร้างแผนที่ธารน้ำแข็งคุมบู ยกระดับความปลอดภัยรับฤดูกาลปีนเขาเอเวอเรสต์ปี 2569

News provided by

DJI

20 Jul, 2026, 23:34 CST

วิดีโอกรณีศึกษาชุดใหม่สะท้อนความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีโดรนอันล้ำหน้ามาใช้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปีนเขา

เซินเจิ้น, จีน, 20 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- DJI ผู้นำระดับโลกด้านโดรนพลเรือนและเทคโนโลยีกล้องเชิงสร้างสรรค์ เผยแพร่ฟุตเทจวิดีโอการสำรวจทางอากาศระยะยาวชุดใหม่เหนือธารน้ำแข็งคุมบู (Khumbu Icefall) บนยอดเขาเอเวอเรสต์ (หรือยอดเขาโชโมลังมา) โดยวิดีโอกรณีศึกษาดังกล่าวจัดทำขึ้นร่วมกับบริษัทโดรนจากเนปาลอย่าง Airlift Technology เพื่อถ่ายทอดภารกิจสำรวจทางอากาศในสภาพแวดล้อมสุดขั้ว ณ ระดับความสูงกว่า 6,000 เมตร ในอุณหภูมิติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส สำหรับกระบวนการทำงานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเก็บข้อมูลทางอากาศด้วยโดรนรุ่น DJI Matrice 4E, นำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติด้วยซอฟต์แวร์ DJI Terra และวิเคราะห์เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงแบบวันต่อวัน ซึ่งแบบจำลอง 3 มิติที่มีความแม่นยำสูงนี้ ช่วยให้ทีมผู้นำทางบนธารน้ำแข็ง หรือ Icefall Doctor สามารถระบุตำแหน่งของรอยแยกบนชั้นน้ำแข็ง การเคลื่อนตัวของพื้นผิว และก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ หรือ เซอแรค (Serac) ในเส้นทางระหว่าง Base Camp ไปจนถึง Camp 1 ได้อย่างแม่นยำ ก่อนที่จะเริ่มออกปฏิบัติภารกิจจริงบนพื้นน้ำแข็ง

Continue Reading
DJI Matrice 4E and DJI Terra Map Khumbu Icefall During 2026 Climbing Season on Mount Everest
DJI Matrice 4E and DJI Terra Map Khumbu Icefall During 2026 Climbing Season on Mount Everest

"การนำเทคโนโลยีโดรนของ DJI มาใช้ ทำให้เราสร้างแบบจำลอง 3 มิติของธารน้ำแข็งคุมบูขึ้นมาได้ ซึ่งช่วยให้ทั้งชาวเชอร์ปาและทีม Icefall Doctor ระบุพิกัดรอยแยกและวางแผนเส้นทางได้อย่างแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องเดินเท้าขึ้นไปเสี่ยงภัยบนธารน้ำแข็งก่อนเลยด้วยซ้ำ" คุณ Raj Bikram Maharjan ซีอีโอของ Airlift Technology กล่าว "เท่าที่เราทราบ นี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำเทคโนโลยีลักษณะนี้มาใช้ในเนปาล และน่าจะเป็นหนึ่งในความสำเร็จแรก ๆ ของโลกที่มีการนำมาใช้จริงในระดับปฏิบัติการ สำหรับการเดินทางสำรวจบนพื้นที่ภูเขาสูงชันเช่นนี้"

ความท้าทายบนธารน้ำแข็งกับการสำรวจแบบเดิม ๆ

ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลปีนเขาในแต่ละครั้ง ทีมเชอร์ปาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่รู้จักกันในนาม "Icefall Doctor" ต้องรับภารกิจเสี่ยงในการเดินเท้าเข้าสำรวจพื้นที่จริง เพื่อวางพาดบันได ขึงเชือกเซฟตี้ และสร้างเส้นทางหลักให้เหล่านักปีนเขาจากทั่วโลกได้เดินรอยตาม ทว่าการปฏิบัติภารกิจนี้จำเป็นต้องเดินทางข้าม Khumbu Icefall Base Camp (ระดับความสูง 5,364 เมตร) และ Camp 1 (ระดับความสูง 6,500 เมตร) ซึ่งเป็นที่โจษจันว่าเป็นพิกัดที่อันตรายที่สุดในการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์

ส่ง DJI Matrice 4E ฝ่าด่านอันตราย สร้างแผนที่ธารน้ำแข็งคุมบู

โดรนรุ่น Matrice 4E ได้รับการตั้งโปรแกรมให้ปฏิบัติการบินสำรวจตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ ระดับความสูงกว่า 6,000 เมตร โดยสามารถเก็บข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ธารน้ำแข็งคุมบูกว่า 3 ตารางกิโลเมตร ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 3.5 ชั่วโมงเท่านั้น ด้วยศักยภาพของระบบกล้องถ่ายภาพ 5 ทิศทาง บนโดรนเพื่อการพาณิชย์ขนาดพกพารุ่นนี้ ทำให้สามารถบันทึกภาพถ่ายทางอากาศแนวเฉียงความละเอียดสูง เผยให้เห็นโครงสร้างแนวตั้งอันสลับซับซ้อนของธารน้ำแข็งได้ครบถ้วนในการบินเพียงรอบเดียว ส่งผลให้ทีมงานไม่จำเป็นต้องส่งบุคลากรเข้าไปเสี่ยงชีวิตในพื้นที่อันตรายเพื่อเก็บข้อมูลอีกต่อไป

พลิกโฉมการติดตามความเคลื่อนไหวและสร้างแบบจำลองธารน้ำแข็งด้วย DJI Terra

ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกได้นั้นถูกส่งประมวลผลในซอฟต์แวร์ DJI Terra เพื่อเนรมิตธารน้ำแข็งคุมบูขึ้นมาใหม่ในรูปแบบโมเดล 3 มิติที่มีความแม่นยำสูงระดับเซนติเมตร โดยใช้เทคโนโลยีขึ้นโมเดลเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดอย่าง 3D Gaussian Splatting ยิ่งไปกว่านั้น การนำแบบจำลอง 3 มิติจากต่างช่วงเวลามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน ยังช่วยให้ทีม Icefall Doctor สามารถตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลน้ำแข็งในแต่ละพิกัดได้อย่างละเอียดยิบ พร้อมทั้งระบุจุดเสี่ยงที่โครงสร้างน้ำแข็งเริ่มขาดความมั่นคง และค้นพบช่องทางเดินน้ำแข็งที่ยังคงแข็งแรงปลอดภัยพอเพื่อวางพาดบันไดและขึงเชือกนำทาง

ประมวลผลฉับไว ยกระดับความปลอดภัย พร้อมบันทึกทุกความเปลี่ยนแปลงบนธารน้ำแข็ง
กระบวนการทำงานที่ในอดีตต้องใช้เวลาเดินเท้าสำรวจนานหลายสัปดาห์ท่ามกลางความเสี่ยงรอบด้าน ปัจจุบันสามารถบริหารจัดการให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาเพียงวันเดียว นอกจากนี้ ทีม Icefall Doctor ไม่จำเป็นต้องฝ่าอันตรายเข้าไปแบบสุ่มเสี่ยงโดยไม่มีข้อมูลในมืออีกต่อไป ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในฤดูกาลปีนเขาประจำปี 2569 เมื่อเกิดเหตุการณ์กลุ่มแท่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดตายทุกเส้นทางมุ่งสู่ยอดเขาในชั่วข้ามคืน ส่งผลให้นักปีนเขาหลายร้อยชีวิตต้องติดค้างอยู่ ณ Base Camp ทว่าเทคโนโลยีโดรนสุดล้ำของ DJI ช่วยให้ทีม Icefall Doctor วางแผนเส้นทางใหม่และกลับมาปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็ว

นอกเหนือจากการยกระดับความปลอดภัยให้แก่เหล่านักปีนเขาแล้ว ความสามารถในการสร้างแบบจำลองธารน้ำแข็งได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเช่นนี้ ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงและตรวจสอบซ้ำได้ เพื่อใช้ในการติดตามความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ซึ่งการจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัลนี้จะเข้ามามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในยุคที่ภาวะโลกร้อนกำลังเร่งให้ผืนน้ำแข็งบางลงอย่างรวดเร็ว

รับชมวิดีโอกรณีศึกษาทั้งหมดได้ที่:
https://www.youtube.com/watch?v=vUYTzyZPbhk

ข้อมูลการจัดจำหน่าย

DJI Matrice 4E และ DJI Terra พร้อมให้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ DJI Enterprise

ดูข้อมูลเพิ่มเติม:
https://enterprise.dji.com/matrice-4-series
https://enterprise.dji.com/dji-terra

เกี่ยวกับ DJI

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2549 DJI เป็นผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมโดรนสำหรับพลเรือน โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่เสริมศักยภาพให้ผู้คนทั่วไปได้สัมผัสประสบการณ์การบินเป็นครั้งแรก ช่วยให้ผู้มีวิสัยทัศน์สามารถเปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นความจริง และสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาสามารถพลิกโฉมวิธีการทำงานของตนได้อย่างสิ้นเชิง ปัจจุบัน DJI มุ่งมั่นสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้นโดยส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดที่มุ่งแสวงหาและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา ควบคู่กับความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และค้นคว้า DJI ได้ต่อยอดการดำเนินงานไปสู่หลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียน การเกษตร ความปลอดภัยสาธารณะ การสำรวจและการจัดทำแผนที่ ตลอดจนการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน ในการประยุกต์ใช้งานทุกรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ของ DJI มอบประสบการณ์ที่สร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้อย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เคย

SOURCE DJI

Also from this source

DJI Matrice 4E dan DJI Terra Memetakan Jatuhan Ais Khumbu Semasa Musim Pendakian 2026 di Gunung Everest

DJI Matrice 4E dan DJI Terra Memetakan Jatuhan Ais Khumbu Semasa Musim Pendakian 2026 di Gunung Everest

DJI, peneraju global dalam teknologi dron awam dan kamera kreatif, hari ini mengeluarkan rakaman pengukuran berskala panjang baharu terhadap Jatuhan...
DJI Matrice 4E and DJI Terra Map Khumbu Icefall During 2026 Climbing Season on Mount Everest

DJI Matrice 4E and DJI Terra Map Khumbu Icefall During 2026 Climbing Season on Mount Everest

DJI, the global leader in civilian drones and creative camera technology, today released new long surveying footage of the Khumbu Icefall on Mount...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Travel

Travel

Travel

Travel

News Releases in Similar Topics