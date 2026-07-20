DJI ส่งโดรน Matrice 4E แท็กทีม DJI Terra ร่วมสร้างแผนที่ธารน้ำแข็งคุมบู ยกระดับความปลอดภัยรับฤดูกาลปีนเขาเอเวอเรสต์ปี 2569
News provided byDJI
20 Jul, 2026, 23:34 CST
วิดีโอกรณีศึกษาชุดใหม่สะท้อนความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีโดรนอันล้ำหน้ามาใช้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปีนเขา
เซินเจิ้น, จีน, 20 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- DJI ผู้นำระดับโลกด้านโดรนพลเรือนและเทคโนโลยีกล้องเชิงสร้างสรรค์ เผยแพร่ฟุตเทจวิดีโอการสำรวจทางอากาศระยะยาวชุดใหม่เหนือธารน้ำแข็งคุมบู (Khumbu Icefall) บนยอดเขาเอเวอเรสต์ (หรือยอดเขาโชโมลังมา) โดยวิดีโอกรณีศึกษาดังกล่าวจัดทำขึ้นร่วมกับบริษัทโดรนจากเนปาลอย่าง Airlift Technology เพื่อถ่ายทอดภารกิจสำรวจทางอากาศในสภาพแวดล้อมสุดขั้ว ณ ระดับความสูงกว่า 6,000 เมตร ในอุณหภูมิติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส สำหรับกระบวนการทำงานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเก็บข้อมูลทางอากาศด้วยโดรนรุ่น DJI Matrice 4E, นำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติด้วยซอฟต์แวร์ DJI Terra และวิเคราะห์เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงแบบวันต่อวัน ซึ่งแบบจำลอง 3 มิติที่มีความแม่นยำสูงนี้ ช่วยให้ทีมผู้นำทางบนธารน้ำแข็ง หรือ Icefall Doctor สามารถระบุตำแหน่งของรอยแยกบนชั้นน้ำแข็ง การเคลื่อนตัวของพื้นผิว และก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ หรือ เซอแรค (Serac) ในเส้นทางระหว่าง Base Camp ไปจนถึง Camp 1 ได้อย่างแม่นยำ ก่อนที่จะเริ่มออกปฏิบัติภารกิจจริงบนพื้นน้ำแข็ง
"การนำเทคโนโลยีโดรนของ DJI มาใช้ ทำให้เราสร้างแบบจำลอง 3 มิติของธารน้ำแข็งคุมบูขึ้นมาได้ ซึ่งช่วยให้ทั้งชาวเชอร์ปาและทีม Icefall Doctor ระบุพิกัดรอยแยกและวางแผนเส้นทางได้อย่างแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องเดินเท้าขึ้นไปเสี่ยงภัยบนธารน้ำแข็งก่อนเลยด้วยซ้ำ" คุณ Raj Bikram Maharjan ซีอีโอของ Airlift Technology กล่าว "เท่าที่เราทราบ นี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำเทคโนโลยีลักษณะนี้มาใช้ในเนปาล และน่าจะเป็นหนึ่งในความสำเร็จแรก ๆ ของโลกที่มีการนำมาใช้จริงในระดับปฏิบัติการ สำหรับการเดินทางสำรวจบนพื้นที่ภูเขาสูงชันเช่นนี้"
ความท้าทายบนธารน้ำแข็งกับการสำรวจแบบเดิม ๆ
ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลปีนเขาในแต่ละครั้ง ทีมเชอร์ปาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่รู้จักกันในนาม "Icefall Doctor" ต้องรับภารกิจเสี่ยงในการเดินเท้าเข้าสำรวจพื้นที่จริง เพื่อวางพาดบันได ขึงเชือกเซฟตี้ และสร้างเส้นทางหลักให้เหล่านักปีนเขาจากทั่วโลกได้เดินรอยตาม ทว่าการปฏิบัติภารกิจนี้จำเป็นต้องเดินทางข้าม Khumbu Icefall Base Camp (ระดับความสูง 5,364 เมตร) และ Camp 1 (ระดับความสูง 6,500 เมตร) ซึ่งเป็นที่โจษจันว่าเป็นพิกัดที่อันตรายที่สุดในการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์
ส่ง DJI Matrice 4E ฝ่าด่านอันตราย สร้างแผนที่ธารน้ำแข็งคุมบู
โดรนรุ่น Matrice 4E ได้รับการตั้งโปรแกรมให้ปฏิบัติการบินสำรวจตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ ระดับความสูงกว่า 6,000 เมตร โดยสามารถเก็บข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ธารน้ำแข็งคุมบูกว่า 3 ตารางกิโลเมตร ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 3.5 ชั่วโมงเท่านั้น ด้วยศักยภาพของระบบกล้องถ่ายภาพ 5 ทิศทาง บนโดรนเพื่อการพาณิชย์ขนาดพกพารุ่นนี้ ทำให้สามารถบันทึกภาพถ่ายทางอากาศแนวเฉียงความละเอียดสูง เผยให้เห็นโครงสร้างแนวตั้งอันสลับซับซ้อนของธารน้ำแข็งได้ครบถ้วนในการบินเพียงรอบเดียว ส่งผลให้ทีมงานไม่จำเป็นต้องส่งบุคลากรเข้าไปเสี่ยงชีวิตในพื้นที่อันตรายเพื่อเก็บข้อมูลอีกต่อไป
พลิกโฉมการติดตามความเคลื่อนไหวและสร้างแบบจำลองธารน้ำแข็งด้วย DJI Terra
ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกได้นั้นถูกส่งประมวลผลในซอฟต์แวร์ DJI Terra เพื่อเนรมิตธารน้ำแข็งคุมบูขึ้นมาใหม่ในรูปแบบโมเดล 3 มิติที่มีความแม่นยำสูงระดับเซนติเมตร โดยใช้เทคโนโลยีขึ้นโมเดลเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดอย่าง 3D Gaussian Splatting ยิ่งไปกว่านั้น การนำแบบจำลอง 3 มิติจากต่างช่วงเวลามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน ยังช่วยให้ทีม Icefall Doctor สามารถตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลน้ำแข็งในแต่ละพิกัดได้อย่างละเอียดยิบ พร้อมทั้งระบุจุดเสี่ยงที่โครงสร้างน้ำแข็งเริ่มขาดความมั่นคง และค้นพบช่องทางเดินน้ำแข็งที่ยังคงแข็งแรงปลอดภัยพอเพื่อวางพาดบันไดและขึงเชือกนำทาง
ประมวลผลฉับไว ยกระดับความปลอดภัย พร้อมบันทึกทุกความเปลี่ยนแปลงบนธารน้ำแข็ง
กระบวนการทำงานที่ในอดีตต้องใช้เวลาเดินเท้าสำรวจนานหลายสัปดาห์ท่ามกลางความเสี่ยงรอบด้าน ปัจจุบันสามารถบริหารจัดการให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาเพียงวันเดียว นอกจากนี้ ทีม Icefall Doctor ไม่จำเป็นต้องฝ่าอันตรายเข้าไปแบบสุ่มเสี่ยงโดยไม่มีข้อมูลในมืออีกต่อไป ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในฤดูกาลปีนเขาประจำปี 2569 เมื่อเกิดเหตุการณ์กลุ่มแท่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดตายทุกเส้นทางมุ่งสู่ยอดเขาในชั่วข้ามคืน ส่งผลให้นักปีนเขาหลายร้อยชีวิตต้องติดค้างอยู่ ณ Base Camp ทว่าเทคโนโลยีโดรนสุดล้ำของ DJI ช่วยให้ทีม Icefall Doctor วางแผนเส้นทางใหม่และกลับมาปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็ว
นอกเหนือจากการยกระดับความปลอดภัยให้แก่เหล่านักปีนเขาแล้ว ความสามารถในการสร้างแบบจำลองธารน้ำแข็งได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเช่นนี้ ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงและตรวจสอบซ้ำได้ เพื่อใช้ในการติดตามความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ซึ่งการจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัลนี้จะเข้ามามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในยุคที่ภาวะโลกร้อนกำลังเร่งให้ผืนน้ำแข็งบางลงอย่างรวดเร็ว
รับชมวิดีโอกรณีศึกษาทั้งหมดได้ที่:
https://www.youtube.com/watch?v=vUYTzyZPbhk
ข้อมูลการจัดจำหน่าย
DJI Matrice 4E และ DJI Terra พร้อมให้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ DJI Enterprise
ดูข้อมูลเพิ่มเติม:
https://enterprise.dji.com/matrice-4-series
https://enterprise.dji.com/dji-terra
เกี่ยวกับ DJI
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2549 DJI เป็นผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมโดรนสำหรับพลเรือน โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่เสริมศักยภาพให้ผู้คนทั่วไปได้สัมผัสประสบการณ์การบินเป็นครั้งแรก ช่วยให้ผู้มีวิสัยทัศน์สามารถเปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นความจริง และสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาสามารถพลิกโฉมวิธีการทำงานของตนได้อย่างสิ้นเชิง ปัจจุบัน DJI มุ่งมั่นสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้นโดยส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดที่มุ่งแสวงหาและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา ควบคู่กับความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และค้นคว้า DJI ได้ต่อยอดการดำเนินงานไปสู่หลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียน การเกษตร ความปลอดภัยสาธารณะ การสำรวจและการจัดทำแผนที่ ตลอดจนการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน ในการประยุกต์ใช้งานทุกรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ของ DJI มอบประสบการณ์ที่สร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้อย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เคย
SOURCE DJI
Share this article