The EXCEL - Une étude inédite met en évidence le rôle critique des phospholipides essentiels dans l'amélioration de la maladie du foie gras

PARIS, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude a établi que le traitement par phospholipides essentiels (Essentiale) entraînait une réduction 2,5 fois plus importante de la graisse hépatique, une amélioration significative de la fatigue et une amélioration du contrôle de la glycémie chez les personnes souffrant de maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD) - également connue sous le nom de " maladie hépatique grasse " - que le régime alimentaire et l'exercice physique à eux seuls.

Les résultats ont été trouvés par l'étude clinique EXCEL d'Essentiale (une marque d'Opella) - une étude multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo et la première de ce type à tester les phospholipides essentiels (EPL). L'étude a porté sur les patients atteints de MASLD présentant des comorbidités telles que le diabète de type 2, l'hyperlipidémie ou l'obésité.

La MASLD est la maladie hépatique chronique la plus répandue dans le monde, affectant environ 30 % de la population adulte, avec des projections indiquant que plus de 55 % des adultes dans le monde seront affectés d'ici 2040[1].

Souvent considérée comme une maladie "silencieuse", la stéatose hépatique est fréquemment associée à une constellation de symptômes débilitants tels que des douleurs abdominales, de la fatigue, des troubles du sommeil, des ballonnements, des symptômes dépressifs, de l'anxiété et des risques métaboliques.

Professeur Norbert Stefan, titulaire de la chaire de diabétologie clinique et expérimentale à l'université de Tübingen.

"Cette recherche révolutionnaire marque un moment important pour les millions de personnes qui vivent actuellement avec la MASLD. L'étude EXCEL souligne l'importance clinique d'une intervention précoce et comble le fossé entre les preuves scientifiques et l'expérience des patients. En démontrant des améliorations mesurables dans la réduction de la graisse hépatique et l'amélioration de la fatigue, cette étude renforce le message vital qu'il existe des options efficaces et fondées sur des preuves pour transformer les résultats et redonner l'espoir d'une vie plus énergique aux personnes atteintes de MASLD".

L'étude EXCEL a utilisé des techniques d'imagerie modernes et non invasives pour mesurer la graisse du foie, ainsi qu'un questionnaire validé et spécifique à la maladie, afin d'évaluer l'impact du traitement sur le bien-être des patients. Les principaux résultats de l'essai ont montré que, lorsqu'ils sont utilisés en complément d'un régime alimentaire et de l'exercice physique, les phospholipides essentiels sont associés à une amélioration de la qualité de vie :

Une réduction de la graisse du foie 2,5 fois plus importante que dans le cas d'une intervention sur le mode de vie seul, mesurée par FibroScan CAP (Controlled Attenuation Parameter).

Une amélioration statistiquement significative de la fatigue rapportée par les patients, un symptôme primaire et souvent négligé de la MASLD. Ce résultat a été formellement évalué à l'aide du score validé CLDQ-MASLD, une mesure standardisée du bien-être chez les personnes atteintes d'une maladie hépatique chronique.

L'étude a également montré que le traitement avec les EPL réduisait de manière significative les niveaux d'HbA1c, un marqueur clé pour le contrôle de la glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2, ce qui rend les résultats particulièrement pertinents pour le grand pourcentage de patients atteints de MASLD qui présentent des conditions métaboliques coexistantes.

Nikunj Thakker Global Brand General Manager Essentiale, Opella.

"L'étude EXCEL prouve que le choix du moment est primordial. Lorsqu'ils sont détectés à un stade précoce, une grande partie des cas de MASLD peuvent être réversibles. Ce traitement fondé sur des données probantes, qui utilise des phospholipides essentiels associés à un régime alimentaire et à de l'exercice physique, réduit activement la graisse hépatique et s'attaque de front à la fatigue débilitante, changeant ainsi la donne pour les milliards de personnes qui vivent dans le monde avec la maladie du foie gras".

La méthodologie et les résultats complets de l'étude ont été publiés dans Liver International:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/liv.70601.

[1] Bellentani S., Scaglioni F., Marino M. et Bedogni G., "Epidemiology of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease", Digestive Diseases 28, no. 1 (2010) : 155–161.