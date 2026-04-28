EXCEL - 首創研究，突顯必需磷脂在改善脂肪肝疾病的關鍵作用

巴黎2026年4月29日 /美通社/ -- 一項新的研究表明，與單純的飲食和運動相比，使用必需磷脂 (Essentiale) 治療可使代謝功能障礙相關脂肪肝病（MASLD，也稱「脂肪肝病」）患者的肝臟脂肪減少幅度多 2.5 倍，顯著改善疲勞，並改善血糖控制。

這些結果來自 Essentiale（Opella 旗下品牌）的 EXCEL 臨床試驗——一項多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照研究，也是第一個測試必需磷脂 (EPL) 的研究。 該研究調查患有二型糖尿病、高血脂或肥胖等合併症的 MASLD 患者。

MASLD 是全球最普遍的慢性肝病，據估計影響 30% 的成年人口，預計到 2040 年，全球將有超過 55% 的成年人受到影響[1]。

脂肪肝疾病通常被認為是一種「無聲」疾病，常伴隨一系列使人衰弱的症狀，如腹痛、疲勞、睡眠問題、腹脹、抑鬱症狀、焦慮和代謝風險。

圖賓根大學 (University of Tübingen) 臨床與實驗糖尿病學講座教授 Norbert Stefan 表示：

「這項突破性的研究對於目前數百萬患有 MASLD 的人來說是一個重要的時刻。 EXCEL 研究強調早期介入的臨床重要性，並彌補科學證據與患者體驗之間的差距。 透過證明肝臟脂肪減少和疲勞改善方面有可衡量的改進，這項研究進一步強調一個至關重要的訊息，即存在有效、有證據支持的方案來改變 MASLD 患者的治療結果，並重燃他們擁有更具活力生活的希望。」

EXCEL 研究採用現代非侵入性影像技術測量肝臟脂肪，並結合經過驗證的特定疾病問卷調查，以評估治療對患者健康的影響。 主要試驗結果表明，在飲食和運動的基礎上補充必需磷脂與以下方面相關：

與單純的生活方式介入相比，肝臟脂肪減少幅度多 2.5 倍，這是透過 FibroScan CAP（受控衰減參數）測量得出。

患者自述疲勞症狀有統計學意義上的顯著改善，而疲勞是 MASLD 的主要症狀，惟常被忽略。 使用經驗證的 CLDQ-MASLD 評分對結果進行正式評估。而 CLDQ-MASLD 是衡量慢性肝病患者健康狀況的標準指標。

研究還指出，EPL 治療顯著降低 HbA1c 水平，即二型糖尿病患者血糖控制的關鍵指標，因此該研究結果對於大部分合併代謝疾病的 MASLD 患者來說更具臨床價值。

Opella Essentiale 全球品牌總經理 Nikunj Thakker 表示：

「這項 EXCEL 研究證明，時機至關重要。 如果及早發現，大部分 MASLD 病例是可以逆轉。 這種基於實證醫學的治療方法，利用必需磷脂結合飲食習慣和運動，能夠有效減少肝臟脂肪，並從根本上解決令人衰弱的疲勞問題，從而改變全球數以十億計脂肪肝患者的治療成果。」

完整的研究方法和結果發表於 Liver International：

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/liv.70601。

[1] Bellentani S., Scaglioni F., Marino M., and Bedogni G., "Epidemiology of Non–Alcoholic Fatty Liver Disease," Digestive Diseases 28, no. 1 (2010): 155–161.

SOURCE Opella