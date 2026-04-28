EXCEL - 최초 임상시험, 지방간 질환 개선에서 필수 인지질의 중요한 역할을 강조

파리, 2026년 4월 28일 /PRNewswire/ -- 새로운 임상시험에서 필수 인지질(에센셜, Essentiale) 치료가 '지방간 질환'으로도 알려진 대사기능장애 관련 지방간 질환(Metabolic dysfunction–Associated Steatotic Liver Disease, MASLD) 환자들에게 있어 식단과 운동만 병행했을 때보다 간 지방을 2.5배 더 많이 감소시키고, 피로를 현저히 개선하며 혈당 조절을 향상한다는 것이 확인됐다.

이 결과는 오펠라(Opella) 브랜드인 에센셜의 EXCEL 임상시험에서 발견된 것으로, 다기관, 무작위배정, 이중눈가림 및 위약 대조 시험이며 필수 인지질(EPL)을 테스트한 최초의 시험이다. 이 임상시험은 제2형 당뇨병, 고지혈증, 비만 등의 동반 질환을 가진 MASLD 환자들을 대상으로 진행됐다.

MASLD는 전 세계에서 가장 흔한 만성 간 질환으로 성인 인구의 약 30%에 영향을 미치는 것으로 추정되며, 2040년까지 전 세계 성인의 55% 이상이 영향을 받을 것으로 예측된다[1].

종종 '침묵'의 상태로 간주되는 지방간 질환은 복통, 피로, 수면 문제, 복부팽만, 우울 증상, 불안, 대사 위험 등 상태를 쇠약하게 만드는 일련의 증상들과 자주 연관된다.

튀빙겐 대학교 임상 및 실험 당뇨병학과의 노르베르트 슈테판(Norbert Stefan) 석좌교수는 다음과 같이 말했다.

"이 획기적인 시험은 현재 MASLD와 함께 살아가는 수백만 명의 사람들에게 중요한 순간이다. EXCEL 시험은 조기 개입의 임상적 중요성을 강조하고 과학적 증거와 환자 경험 사이의 격차를 메운다. 간 지방 감소와 피로 개선에서 측정 가능한 개선을 입증함으로써, 이 시험은 MASLD 환자들의 결과를 변화시키고 더 활기찬 삶에 대한 희망을 회복시킬 수 있는 효과적이고 증거 기반의 선택지가 존재한다는 중요한 메시지를 재확인한다."

EXCEL 시험은 현대적이고 비침습적인 영상 기법을 사용해 간 지방을 측정하는 동시에 검증된 질병 특화 설문지를 통해 치료가 환자의 웰빙에 미치는 영향을 평가했다. 주요 시험 결과는 식단과 운동에 추가로 사용했을 때 필수 인지질이 다음과 같은 효과와 연관됐음을 보여주었다:

파이브로스캔(FibroScan) 제어 감쇠 매개변수(Controlled Attenuation Parameter, CAP)로 측정한 결과, 생활 습관 개입만 한 경우 대비 간 지방이 2.5배 더 많이 감소했다.

MASLD의 주요하면서도 종종 간과되는 증상인 환자 보고 피로도의 통계적으로 유의미한 개선이 있었다. 이 결과는 만성 간 질환 환자의 웰빙을 표준화해 측정하는 검증된 CLDQ-MASLD 점수를 사용해 공식적으로 평가됐다.

임상시험은 또한 필수 인지질 치료가 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절 핵심 지표인 HbA1c 수치를 유의하게 감소시켰다고 언급했으며, 이는 동반 대사 질환을 가진 MASLD 환자의 높은 비율에 특히 관련성이 있는 발견이다.

오펠라 에센셜 글로벌 브랜드의 니쿤즈 타커(Nikunj Thakker) 총괄 매니저는 다음과 같이 말했다.

"EXCEL 시험은 타이밍이 전부라는 것을 증명한다. 조기에 발견할 경우 MASLD 사례의 상당 부분이 가역적일 수 있다. 필수 인지질을 식단과 운동과 결합한 이 증거 기반 치료는 적극적으로 간 지방을 감소시키고 쇠약하게 만드는 피로를 정면으로 해결해, 전 세계적으로 지방간 질환과 함께 살아가는 수십억 명의 결과를 바꾸고 있다."

전체 임상시험 방법론과 결과는 리버 인터내셔널(Liver International)에 게재됐다.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/liv.70601

[1] Bellentani S., Scaglioni F., Marino M., and Bedogni G., "Epidemiology of Non–Alcoholic Fatty Liver Disease," Digestive Diseases 28, no. 1 (2010): 155–161.

SOURCE Opella