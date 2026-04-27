El estudio EXCEL, el primero de su tipo, destaca el papel fundamental de los fosfolípidos esenciales en la mejora de la enfermedad del hígado graso

PARÍS, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio ha establecido que el tratamiento con fosfolípidos esenciales (Essentiale) resultó en una reducción 2,5 veces mayor de la grasa hepática, una mejora significativa de la fatiga y una mejora del control glucémico en individuos con enfermedad hepática esteatótica asociada a la disfunción metabólica (MASLD), también conocida como "enfermedad hepática grasa", que la dieta y el ejercicio solos.

Los resultados fueron encontrados por el ensayo clínico EXCEL de Essentiale (una marca de Opella), un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo y el primero de su tipo en probar los fosfolípidos esenciales (EPL). El estudio examinó a pacientes con MASLD con comorbilidades como diabetes tipo 2, hiperlipidemia u obesidad.

MASLD es la enfermedad hepática crónica más prevalente en todo el mundo, que afecta a un 30 % estimado de la población adulta, con proyecciones que indican que más del 55 % de los adultos en todo el mundo se verán afectados para 2040[1].

A menudo considerada una afección "silenciosa", la enfermedad del hígado graso se asocia con frecuencia con una constelación debilitante de síntomas como dolor abdominal, fatiga, problemas para dormir, hinchazón, síntomas depresivos, ansiedad y riesgos metabólicos.

Profesor Norbert Stefan, titular de la Cátedra de Diabetología Clínica y Experimental de la Universidad de Tübingen

".Esta innovadora investigación marca un momento importante para los millones de personas que actualmente viven con MASLD. El estudio de EXCEL subraya la importancia clínica de la intervención temprana y cierra la brecha entre la evidencia científica y la experiencia del paciente. Al demostrar mejoras medibles en la reducción de la grasa hepática y la mejora de la fatiga, este estudio refuerza el mensaje vital de que existen opciones efectivas y basadas en la evidencia para transformar los resultados y restaurar la esperanza de una vida con más energía en las personas con MASLD ".

El estudio EXCEL utilizó imágenes modernas y no invasivas para medir la grasa hepática junto con un cuestionario validado específico de la enfermedad para evaluar el impacto del tratamiento en el bienestar del paciente. Los principales resultados del ensayo mostraron que, cuando se usaron además de la dieta y el ejercicio, los fosfolípidos esenciales se asociaron con:

Una reducción 2,5 veces mayor en la grasa hepática en comparación con la intervención en el estilo de vida sola, medida por FibroScan CAP (Parámetro de atenuación controlada).

Una mejora estadísticamente significativa en la fatiga informada por el paciente, un síntoma primario y a menudo pasado por alto de MASLD. Este resultado se evaluó formalmente utilizando la puntuación CLDQ-MASLD validada, una medida estandarizada de bienestar en individuos con enfermedad hepática crónica.

El estudio también señaló que el tratamiento con EPL redujo significativamente los niveles de HbA1c, un marcador clave para el control glucémico en pacientes con diabetes tipo 2, lo que hace que los hallazgos sean particularmente relevantes para el gran porcentaje de pacientes con MASLD con afecciones metabólicas coexistentes.

Nikunj Thakker Global Brand General Manager Essentiale, Opella

".El estudio de EXCEL demuestra que el tiempo lo es todo. Cuando se detecta a tiempo, una parte significativa de los casos de MASLD pueden ser reversibles. Este tratamiento basado en la evidencia, que utiliza fosfolípidos esenciales combinados con dieta y ejercicio, reduce activamente la grasa hepática y aborda de frente la fatiga debilitante, cambiando los resultados para los miles de millones de personas en todo el mundo que viven con enfermedad del hígado graso ".

La metodología y los hallazgos completos del estudio se publicaron en Liver International:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/liv.70601.

[1] Bellentani S., Scaglioni F., Marino M. y Bedogni G., "Epidemiology of Non–Alcoholic Fatty Liver Disease", Digestive Diseases 28, no. 1 (2010): 155–161.

FUENTE Opella