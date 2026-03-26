O Hotel Sacher Vienna comemora seu 150º aniversário - com esculturas de Erwin Wurm

VIENA, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Hotel Sacher Vienna abriu suas portas em 1876 e comemora seu 150º aniversário em 2026. O ano do aniversário começa com a apresentação das esculturas "Step Big" e "Dancer" do renomado artista Erwin Wurm em frente à entrada do hotel. Em 26 de março de 2026, elas foram cerimoniosamente reveladas na presença do artista, do prefeito de Viena, Dr. Michael Ludwig, e da família proprietária. Eles permanecem em exibição durante todo o ano do aniversário.

The owner families Gürtler and Winkler, artist Erwin Wurm with his two sculptures “Step Big” and “Dancer,” and the Mayor of Vienna, Dr. Michael Ludwig, at the unveiling marking the 150th anniversary of Hotel Sacher Vienna in front of the hotel entrance.

"Os 150 anos do Hotel Sacher Vienna representam uma tradição vivida combinada com a renovação contínua, bem como a paixão e a excelência das muitas pessoas que moldaram a Sacher ao longo de gerações. Tanto hóspedes quanto funcionários. É graças a eles que podemos estar aqui hoje ", enfatizam os proprietários Alexandra Winkler e Georg Gürtler.

"Felicito calorosamente o Hotel Sacher pelo seu 150º aniversário. Sacher representa a história vienense e a hospitalidade genuína, tornando-se um importante embaixador de Viena em todo o mundo ", diz o prefeito de Viena, Dr. Michael Ludwig.

Bolsas grandes em frente ao hotel

Para marcar o início do ano de aniversário, o Hotel Sacher Vienna apresenta duas esculturas do artista austríaco de renome internacional Erwin Wurm em sua entrada: "Step Big" e "Dancer", bolsas grandes em pernas longas e finas. A instalação pode ser entendida como uma reflexão poética sobre a "bagagem invisível" que cada pessoa carrega, moldada pela origem, história e experiência. Ao mesmo tempo, essa colaboração destaca a forte conexão de Sacher com a arte e a cultura.

"Eu fiz esses sacos para caminhar, pular, dançar e pisar para abordar certas ideias sobre como nos projetamos, como nos apresentamos, como fingimos, o que queremos ser e como queremos ser vistos – tanto no mundo masculino quanto no mundo feminino", explica Erwin Wurm.

150 anos moldados pela família e excelência

As fundações da Sacher remontam a 1832, quando Franz Sacher criou a Original Sacher-Torte. Até hoje, ele é feito à mão em 34 etapas individuais e é considerado um ícone culinário de Viena. Com a abertura do Hotel Sacher Vienna em 1876, Eduard Sacher continuou esta história de sucesso e, juntamente com Anna Sacher, estabeleceu o hotel como um ponto de encontro de renome internacional para a sociedade. O Hotel Sacher Vienna é um dos poucos hotéis familiares de cinco estrelas de propriedade privada, membro do The Leading Hotels of the World, e foi listado entre os The World's 50 Best Hotels 2025.

As esculturas marcam o início das comemorações de aniversário. Outras iniciativas, como mensagens de personalidades proeminentes e um curta-metragem combinando animação e filmagens ao vivo, seguirão. Mais informações podem ser encontradas em: www.sacher.com/en/sacher-vienna-150-years.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2943296/150_years_Hotel_Sacher.jpg

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FONTE Hotel Sacher