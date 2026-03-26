O Hotel Sacher Vienna comemora seu 150º aniversário - com esculturas de Erwin Wurm
Notícias fornecidas porHotel Sacher
26 mar, 2026, 16:37 GMT
VIENA, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Hotel Sacher Vienna abriu suas portas em 1876 e comemora seu 150º aniversário em 2026. O ano do aniversário começa com a apresentação das esculturas "Step Big" e "Dancer" do renomado artista Erwin Wurm em frente à entrada do hotel. Em 26 de março de 2026, elas foram cerimoniosamente reveladas na presença do artista, do prefeito de Viena, Dr. Michael Ludwig, e da família proprietária. Eles permanecem em exibição durante todo o ano do aniversário.
"Os 150 anos do Hotel Sacher Vienna representam uma tradição vivida combinada com a renovação contínua, bem como a paixão e a excelência das muitas pessoas que moldaram a Sacher ao longo de gerações. Tanto hóspedes quanto funcionários. É graças a eles que podemos estar aqui hoje ", enfatizam os proprietários Alexandra Winkler e Georg Gürtler.
"Felicito calorosamente o Hotel Sacher pelo seu 150º aniversário. Sacher representa a história vienense e a hospitalidade genuína, tornando-se um importante embaixador de Viena em todo o mundo ", diz o prefeito de Viena, Dr. Michael Ludwig.
Bolsas grandes em frente ao hotel
Para marcar o início do ano de aniversário, o Hotel Sacher Vienna apresenta duas esculturas do artista austríaco de renome internacional Erwin Wurm em sua entrada: "Step Big" e "Dancer", bolsas grandes em pernas longas e finas. A instalação pode ser entendida como uma reflexão poética sobre a "bagagem invisível" que cada pessoa carrega, moldada pela origem, história e experiência. Ao mesmo tempo, essa colaboração destaca a forte conexão de Sacher com a arte e a cultura.
"Eu fiz esses sacos para caminhar, pular, dançar e pisar para abordar certas ideias sobre como nos projetamos, como nos apresentamos, como fingimos, o que queremos ser e como queremos ser vistos – tanto no mundo masculino quanto no mundo feminino", explica Erwin Wurm.
150 anos moldados pela família e excelência
As fundações da Sacher remontam a 1832, quando Franz Sacher criou a Original Sacher-Torte. Até hoje, ele é feito à mão em 34 etapas individuais e é considerado um ícone culinário de Viena. Com a abertura do Hotel Sacher Vienna em 1876, Eduard Sacher continuou esta história de sucesso e, juntamente com Anna Sacher, estabeleceu o hotel como um ponto de encontro de renome internacional para a sociedade. O Hotel Sacher Vienna é um dos poucos hotéis familiares de cinco estrelas de propriedade privada, membro do The Leading Hotels of the World, e foi listado entre os The World's 50 Best Hotels 2025.
As esculturas marcam o início das comemorações de aniversário. Outras iniciativas, como mensagens de personalidades proeminentes e um curta-metragem combinando animação e filmagens ao vivo, seguirão. Mais informações podem ser encontradas em: www.sacher.com/en/sacher-vienna-150-years.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2943296/150_years_Hotel_Sacher.jpg
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2942283/Hotel_Sacher_Logo.jpg
Consultas
Sacher Communications
[email protected]
+43 1 51456 1276
FONTE Hotel Sacher
Partilhar este artigo