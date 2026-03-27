Hotel Sacher Vienna、150周年を祝し、Erwin Wurmの彫刻作品を展示

ウィーン, 2026年3月27日 /PRNewswire/ -- Hotel Sacher Viennaは1876年に開業し、2026年に150周年を迎えます。その記念イヤーの幕開けとして、著名なアーティストErwin Wurmによる彫刻作品『Step Big』 および『Dancer』がHotel Sacher Viennaの正面玄関前で披露されます。2026年3月26日にはこれらの作品の除幕式が行われ、アーティスト本人、ウィーン市長Dr. Michael Ludwig、ならびにオーナーファミリーが出席しました。これらの作品は、記念イヤーの期間中に同所に展示されます。

「Hotel Sacher Viennaの150年は、絶え間ない刷新と息づく伝統、そして幾世代にもわたりSacherを形づくってきた多くの人々の情熱と卓越性の結晶です。ここでいう人々とは、お客さまと従業員の双方を指します。本日私たちがここに立てているのは、まさにその人々のおかげです」と、オーナーのAlexandra WinklerとGeorg Gürtlerは強調しています。

The owner families Gürtler and Winkler, artist Erwin Wurm with his two sculptures “Step Big” and “Dancer,” and the Mayor of Vienna, Dr. Michael Ludwig, at the unveiling marking the 150th anniversary of Hotel Sacher Vienna in front of the hotel entrance.

「Hotel Sacherの150周年に心よりお祝いを申し上げます。Sacherはウィーンの歴史と真のホスピタリティーを体現し、世界におけるウィーンの重要な大使となっています」と、ウィーン市長Dr. Michael Ludwigは述べています。

Hotel Sacher Vienna前に設置された特大ハンドバッグの作品

記念イヤーの幕開けを飾るにあたり、Hotel Sacher Viennaは、国際的に著名なオーストリア人アーティストErwin Wurmによる2点の彫刻作品『'Step Big』および『Dancer』を正面玄関前で披露します。どちらも、長く細い脚の上に載った特大のハンドバッグを表現しています。このインスタレーションは、出自、歴史、経験によって形づくられる、誰もが背負う「見えない荷物」についての詩的な考察として捉えることができます。同時に、このコラボレーションは、Sacherと芸術・文化との強いつながりを際立たせるものでもあります。

「私は、男性の世界でも女性の世界でも、自分自身をどのようにデザインするのか、どのように見せるのか、どのように装うのか、何になりたいのか、そしてどのように見られたいのかという考えを表現するために、歩くバッグ、跳ぶバッグ、踊るバッグ、そしてステップを踏むバッグを制作しました」と、Erwin Wurmは説明しています。

家族と卓越性に支えられてきた150年

Sacherの礎は1832年、Franz Sacherがオリジナルのザッハトルテを生み出したことにさかのぼります。今日に至るまで、ザッハトルテは34の個別工程を経て手作業で作られており、ウィーンの食文化を象徴する存在とみなされています。1876年にHotel Sacher Viennaが開業すると、Eduard Sacherはこの成功の物語を引き継ぎ、Anna Sacherとともに、同ホテルを国際的に名高い社交の場として確立しました。Hotel Sacher Viennaは、個人所有かつ家族経営の5つ星スーペリアホテルとしては数少ない存在であり、The Leading Hotels of the Worldのメンバーであるとともに、The World's 50 Best Hotels 2025にも選出されています。

これらの彫刻作品は、記念行事の幕開けを告げるものです。今後は、著名人からのメッセージや、アニメーションと実写映像を組み合わせたショートフィルムなど、さらなる取り組みも予定されています。詳しくは、 www.sacher.com/en/sacher-vienna-150-yearsをご覧ください。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2943296/150_years_Hotel_Sacher.jpg

ロゴ： https://mma.prnewswire.com/media/2942283/Hotel_Sacher_Logo.jpg

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SOURCE Hotel Sacher