L'hôtel Sacher de Vienne célèbre son 150e anniversaire avec des sculptures d'Erwin Wurm

VIENNE, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'hôtel Sacher de Vienne a ouvert ses portes en 1876 et célèbre son 150e anniversaire en 2026. L'année anniversaire commence par la présentation des sculptures « Step Big » et « Dancer » de l'artiste renommé Erwin Wurm devant l'entrée de l'hôtel. Le 26 mars 2026, elles ont été cérémonieusement dévoilées en présence de l'artiste, du maire de Vienne, Michael Ludwig, et de la famille propriétaire. Elles y seront exposées tout au long de l'année anniversaire.

The owner families Gürtler and Winkler, artist Erwin Wurm with his two sculptures “Step Big” and “Dancer,” and the Mayor of Vienna, Dr. Michael Ludwig, at the unveiling marking the 150th anniversary of Hotel Sacher Vienna in front of the hotel entrance

« Les 150 ans de l'hôtel Sacher de Vienne sont synonymes d'une tradition vivante combinée à un renouvellement permanent, ainsi que de la passion et de l'excellence des nombreuses personnes qui ont façonné Sacher au fil des générations. Tant les clients que les employés. C'est grâce à eux que nous sommes ici aujourd'hui », soulignent les propriétaires Alexandra Winkler et Georg Gürtler.

« Je félicite chaleureusement l'hôtel Sacher pour son 150e anniversaire. Sacher représente l'histoire viennoise et l'hospitalité authentique, ce qui en fait un véritable ambassadeur de Vienne dans le monde entier », déclare le maire de Vienne, M. Michael Ludwig.

Sacs à main surdimensionnés devant l'hôtel

Pour marquer le début de l'année anniversaire, l'hôtel Sacher de Vienne présente deux sculptures de l'artiste autrichien de renommée internationale Erwin Wurm à son entrée, « Step Big » et « Dancer », des sacs à main surdimensionnés posés sur de longues jambes élancées. L'installation peut être comprise comme une réflexion poétique sur le « bagage invisible » que porte chaque personne, façonné par son origine, son histoire et son expérience. Cette collaboration souligne aussi le lien étroit qui unit Sacher à l'art et à la culture.

« J'ai créé ces sacs qui marchent, sautent et dansent pour aborder certaines idées sur la façon dont nous nous concevons, dont nous nous présentons, dont nous faisons semblant, sur ce que nous voulons être et sur la façon dont nous voulons être perçus, à la fois dans le monde masculin et dans le monde féminin », explique Erwin Wurm.

150 ans marqués par la famille et l'excellence

Les fondations de Sacher remontent à 1832, lorsque Franz Sacher a créé l'Original Sacher-Torte. Aujourd'hui encore, le gateau est fabriqué à la main en 34 étapes individuelles et est considéré comme une icône culinaire de Vienne. Avec l'ouverture de l'hôtel Sacher à Vienne en 1876, Eduard Sacher a poursuivi cette histoire à succès et, avec Anna Sacher, a fait de l'hôtel un lieu de rencontre de renommée internationale pour la société. L'hôtel Sacher de Vienne est l'un des rares hôtels cinq étoiles supérieurs privés et familiaux, membre de The Leading Hotels of the World, et a figuré au palmarès The World's 50 Best Hotels 2025.

Les sculptures marquent le début des célébrations de l'anniversaire. D'autres initiatives suivront, telles que des messages de personnalités et un court métrage combinant animation et prises de vue réelles. Vous trouverez de plus amples renseignements à l'adresse suivante : www.sacher.com/en/sacher-vienna-150-years.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2943296/150_years_Hotel_Sacher.jpg

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