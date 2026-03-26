El Hotel Sacher Vienna celebra su 150 aniversario con esculturas de Erwin Wurm

VIENA, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Hotel Sacher Vienna abrió sus puertas en 1876 y celebra su 150 aniversario en 2026. El año del aniversario comienza con la presentación de las esculturas "Step Big" y "Dancer" del reconocido artista Erwin Wurm frente a la entrada del hotel. El 26 de marzo de 2026, se dieron a conocer ceremoniosamente en presencia del artista, el alcalde de Viena, el Dr. Michael Ludwig, y la familia del propietario. Permanecen en exhibición allí durante todo el año de aniversario.

The owner families Gürtler and Winkler, artist Erwin Wurm with his two sculptures “Step Big” and “Dancer,” and the Mayor of Vienna, Dr. Michael Ludwig, at the unveiling marking the 150th anniversary of Hotel Sacher Vienna in front of the hotel entrance

"150 años de Hotel Sacher Vienna representan una tradición vivida combinada con una renovación continua, así como la pasión y la excelencia de las muchas personas que han dado forma a Sacher a lo largo de generaciones. Tanto huéspedes como empleados. Gracias a ellos podemos estar aquí hoy ", enfatizan los propietarios Alexandra Winkler y Georg Gürtler.

"Felicito calurosamente al Hotel Sacher por su 150 aniversario. Sacher representa la historia vienesa y la hospitalidad genuina, lo que lo convierte en un importante embajador de Viena en todo el mundo ", dice el alcalde de Viena, el Dr. Michael Ludwig.

Bolsos de mano de gran tamaño frente al hotel

Para conmemorar el comienzo del año del aniversario, el Hotel Sacher Vienna presenta dos esculturas del artista austriaco de renombre internacional Erwin Wurm en su entrada: "Step Big" y "Dancer", bolsos de gran tamaño con piernas largas y delgadas. La instalación puede entenderse como una reflexión poética sobre el "equipaje invisible" que lleva cada persona, moldeado por el origen, la historia y la experiencia. Al mismo tiempo, esta colaboración destaca la fuerte conexión de Sacher con el arte y la cultura.

"Hice estos bolsos para caminar, saltar, bailar y pisar para abordar ciertas ideas sobre cómo nos diseñamos, cómo nos presentamos, cómo fingimos, qué queremos ser y cómo queremos ser vistos, tanto en el mundo masculino como en el mundo femenino", explica Erwin Wurm.

150 años moldeados por la familia y la excelencia

Los cimientos de Sacher se remontan a 1832, cuando Franz Sacher creó la Sacher-Torte Original. A día de hoy, está hecho a mano en 34 pasos individuales y es considerado un icono culinario de Viena. Con la apertura del Hotel Sacher Viena en 1876, Eduard Sacher continuó esta historia de éxito y, junto con Anna Sacher, estableció el hotel como un lugar de encuentro de renombre internacional para la sociedad. El Hotel Sacher Vienna es uno de los pocos hoteles de cinco estrellas de propiedad privada y de gestión familiar, miembro de The Leading Hotels of the World y fue incluido en The World's 50 Best Hotels 2025.

Las esculturas marcan el comienzo de las celebraciones del aniversario. Seguirán otras iniciativas, como mensajes de personalidades destacadas y un cortometraje que combine animación e imágenes de acción en vivo. Más información en: www.sacher.com/en/sacher-vienna-150-years.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2943296/150_years_Hotel_Sacher.jpg

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FUENTE Hotel Sacher