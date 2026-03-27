Hotel Sacher Vienna 慶祝 150 週年誌慶，並呈獻 Erwin Wurm 的雕塑傑作

維也納2026年3月27日 /美通社/ -- Hotel Sacher Vienna 於 1876 年開業，2026 年迎來 150 週年誌慶。 踏入週年誌慶之年，藝術名家 Erwin Wurm 的雕塑作品《Step Big》及《Dancer》率先於酒店入口前亮相。 2026 年 3 月 26 日，在藝術家本人、維也納市長 Michael Ludwig 博士及業主家族的見證下，這些作品隆重揭幕。 在整個週年誌慶之年，作品於該處持續展出。

業主 Alexandra Winkler 及 Georg Gürtler 強調：「Hotel Sacher Vienna 150 年來，既傳承源遠流長的傳統，持續推陳出新，更展現了世世代代共同成就 Sacher 的眾多人士所投入的熱情與卓越追求， 當中包括各賓客及員工。 因有他們，我們今天才能於此屹立不倒。」

The owner families Gürtler and Winkler, artist Erwin Wurm with his two sculptures “Step Big” and “Dancer,” and the Mayor of Vienna, Dr. Michael Ludwig, at the unveiling marking the 150th anniversary of Hotel Sacher Vienna in front of the hotel entrance.

維也納市長 Michael Ludwig 博士說：「我衷心恭喜 Hotel Sacher 迎來 150 週年紀念。 Sacher 體現維也納的歷史底蘊及真摯好客之道，是維也納放眼全球的重要形象代表。」

酒店門前巨型手袋

為了慶祝週年誌慶之年揭幕，Hotel Sacher Vienna 於入口處呈獻兩件由國際奧地利藝術名家 Erwin Wurm 創作的雕塑：《Step Big》及《Dancer》，這兩件作品均為長着纖幼長腿的巨型手袋。 這組裝置猶如充滿詩意的反思，映照每人身上源於出身、歷史及經歷的「無形包袱」。 與此同時，是次合作亦彰顯 Sacher 與藝術及文化之間的深厚淵源。

Erwin Wurm 解釋道：「我創作出這些行走、跳躍、舞動及踏步的手袋，是為了探討我們如何塑造自己、如何展現自己、如何偽裝、我們想成為甚麼，以及我們希望被怎樣看待，無論在男性或女性的世界中皆然。」

由家族及卓越共同營造的 150 載輝煌

Sacher 的根基可追溯至 1832 年，當年 Franz Sacher 創作了原創的 Sacher-Torte（薩赫蛋糕）。 時至今日，這款蛋糕仍以 34 道工序全手工製作，堪稱維也納的美食傳奇。 隨着 Hotel Sacher Vienna 於 1876 年開業，Eduard Sacher 延續這段成功故事，並與 Anna Sacher 攜手，將酒店締造成為蜚聲國際的名流社交殿堂。 Hotel Sacher Vienna 是少數由私人擁有、家族經營的五星級頂級酒店之一，亦是 The Leading Hotels of the World 的成員，更入選 The World's 50 Best Hotels 2025。

這些雕塑作品標誌着週年慶祝活動正式展開。 更多精彩項目將陸續推出，包括名人祝賀寄語，以及一部結合動畫與實景拍攝的短片。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.sacher.com/en/sacher-vienna-150-years。

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SOURCE Hotel Sacher