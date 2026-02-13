O ícone artístico global de Uluṟu, "Campo de Luz", comemora 10 anos com celebrações públicas

A instalação original de Bruce Munro chega a 750.000 visitantes à medida que novas artes, experiências de hóspedes e colaborações culturais são reveladas pelo Ayers Rock Resort, em Uluṟu.

SYDNEY, 13 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Uma das instalações de luz de grande porte mais reconhecidas do mundo, o Campo de Luz de Bruce Munro, completa seu 10º aniversário em 2026, comemorado com eventos e colaborações em toda a Austrália.

Inaugurado em 2016 como uma instalação temporária, o Campo de Luz já recebeu mais de 750.000 visitantes e se tornou a obra de arte mais antiga de Munro. Situado no deserto perto de Uluṟu, ocupa uma área equivalente a sete campos de futebol e é composto por 50.000 hastes alimentadas por energia solar, inspiradas nas flores silvestres nativas após a chuva. A instalação está localizada em território Aṉangu, um lugar de importância cultural milenar que remonta a dezenas de milhares de anos.

Sua influência agora se estende por todo o mundo: Campo de Luz em Uluṟu ajudou a inspirar as instalações da Munro em Sensorio, na Califórnia, Longwood Gardens, na Pensilvânia, Freedom Plaza, em Manhattan, e Salcombe, no Reino Unido. No entanto, Uluṟu continua sendo a expressão original e mais duradoura do conceito, atraindo visitantes de todo o mundo para o coração espiritual da Austrália.

O Ayers Rock Resort celebrará o aniversário com uma programação de eventos, incluindo um novo mural em Melbourne, em território Wurundjeri, criado em parceria pela artista Aṉangu, Valerie Brumby, e pelo muralista Wurundjeri, Alex Kerr; Noites VIP com Bruce Munro no Campo de Luz; sessões gratuitas de perguntas e respostas no Resort; e menus renovados para experiências gastronômicas no Campo de Luz , com ingredientes nativos e indígenas da Cooee Native Ingredients Australia, propriedade das Primeiras Nações.

Matt Cameron-Smith, CEO da Voyages Indigenous Tourism Australia, operadora do Ayers Rock Resort, disse: "Era para abrir por um ano; já se passaram dez. O Campo de Luz é agora uma das experiências mais amadas e fotografadas na Austrália. Estamos incrivelmente orgulhosos de vê-lo chegar a uma década, brilhando mais do que nunca. 'Este aniversário é uma chance de celebrar a obra de arte, a paisagem e as histórias culturais que tornam este lugar tão especial."

Bruce Munro acrescentou: "O Campo de Luz começou como uma resposta pessoal à beleza e energia do deserto de Uluṟu. Nunca imaginei que se tornaria uma série global de instalações. Uluṟu é onde a ideia ganhou vida e sempre será o lar espiritual da obra de arte. Criá-lo foi um sonho que se tornou realidade, e é uma alegria pessoal vê-lo ainda brilhando na paisagem que o inspirou."

A artista Aṉangu, Valerie Brumby, disse: "Fazer esta obra de arte, pintar o pôr do sol sobre o Campo de Luz me faz sentir feliz e orgulhosa. Isso é bom para os turistas verem, e estamos fazendo um mural para mostrar a todos como ele é lindo."

O ano de aniversário também destaca a crescente coleção de experiências imersivas do Ayers Rock Resort: Wintjiri Wiṟu, uma experiência de drone e luz criada em parceria com a Aṉangu, compartilhando um capítulo de uma história antiga de criação, e a Sunrise Journeys, uma experiência de laser e luz liderada por mulheres, co-criada por três artistas mulheres Aṉangu.

