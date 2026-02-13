Le « Field of Light », icône de l'art mondial à Uluṟu, fête ses dix ans avec des célébrations publiques

Alors que l'installation originale de Bruce Munro a déjà attiré 750 000 personnes, le complexe touristique Ayers Rock Resort, au pied d'Uluṟu, dévoile des œuvres d'art, des expériences pour les visiteurs et des collaborations culturelles nouvelles.

SYDNEY, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- L'une des installations lumineuses à grande échelle les plus reconnaissables au monde, le Field of Light, de Bruce Munro, marque son dixième anniversaire en 2026, célébré par des événements et des collaborations dans toute l'Australie.

Inauguré en 2016 en tant qu'installation temporaire, le Field of Light a depuis accueilli plus de 750 000 visiteurs et est devenu l'œuvre d'art de Munro la plus pérenne. Situé dans le désert près d'Uluṟu, il se compose de 50 000 tiges alimentées par l'énergie solaire, inspirées par les fleurs sauvages indigènes après la pluie et occupant une surface équivalente à sept terrains de football. L'installation est délicatement posée sur la terre Aṉangu, un lieu dont l'importance culturelle remonte à des dizaines de milliers d'années.

Son influence s'étend aujourd'hui partout dans le monde : Field of Light à Uluṟu a inspiré les installations de Munro à Sensorio en Californie, Longwood Gardens en Pennsylvanie, Freedom Plaza à Manhattan et Salcombe au Royaume-Uni. Pourtant, Uluṟu reste l'expression la plus originale et la plus durable de ce concept, attirant des publics du monde entier vers le cœur spirituel de l'Australie.

Ayers Rock Resort marquera cet anniversaire par un programme d'événements, dont une nouvelle peinture murale à Melbourne sur Wurundjeri Country, créée conjointement par l'artiste Aṉangu Valerie Brumby et le peintre muraliste de Wurundjeri Alex Kerr ; des soirées VIP avec Bruce Munro au Field of Light ; des séances de questions-réponses gratuites au centre de villégiature ; et des menus renouvelés pour les expériences gastronomiques au Field of Light , avec des ingrédients autochtones et indigènes provenant de Cooee Native Ingredients Australia, une entreprise appartenant aux Premières nations.

Matt Cameron-Smith, chef de la direction de Voyages Indigenous Tourism Australia, exploitant de l'Ayers Rock Resort, a déclaré : « L'installation était prévue pour un an; cela fait maintenant dix ans qu'elle est ouverte. Field of Light est aujourd'hui l'une des expériences les plus appréciées et les plus photographiées d'Australie. Nous sommes incroyablement fiers de voir cette installation fêter ses dix ans en brillant plus que jamais. Cet anniversaire est l'occasion de célébrer les œuvres d'art, le paysage et l'héritage culturel qui font toute la particularité de cet endroit. »

Bruce Munro a ajouté : « Field of Light est né d'une réaction personnelle à la beauté et à l'énergie du désert d'Uluṟu. Je n'aurais jamais imaginé qu'il donnerait lieu à une série mondiale d'installations. L'idée est née au pied d'Uluṟu, qui sera toujours le foyer spirituel de l'œuvre d'art. Créer l'installation a été la réalisation d'un rêve, et c'est une joie personnelle de la voir briller encore dans le paysage qui l'a inspirée. »

L'artiste Aṉangu Valerie Brumby a déclaré : « Créer cette œuvre, peindre le coucher de soleil sur le Field of Light me rend heureuse et fière. C'est bien pour les visiteurs, et nous faisons une peinture murale pour montrer à tout le monde à quel point c'est beau. »

L'année anniversaire met également en lumière la collection croissante d'expériences immersives proposées par l'Ayers Rock Resort : Wintjiri Wiṟu, une expérience de drone et de lumière créée en partenariat avec Aṉangu qui partage un chapitre d'une ancienne histoire de la création, et Sunrise Journeys, une expérience de laser et de lumière dirigée par des femmes et co-créée par trois femmes artistes d'Aṉangu.

Pour les informations et les réservations, visitez ayersrockresort.com.au

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902837/HERO__Field_of_Light.jpg