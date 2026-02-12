-El icono artístico global de Uluṟu, 'Field of Light', celebra su décimo aniversario con celebraciones públicas

La instalación original de Bruce Munro alcanza los 750.000 visitantes con la presentación de nuevas obras de arte, experiencias para huéspedes y colaboraciones culturales del Ayers Rock Resort de Uluṟu.

SÍDNEY, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Una de las instalaciones de luz a gran escala más reconocibles del mundo, Field of Light de Bruce Munro, celebra su décimo aniversario en 2026 con eventos y colaboraciones en toda Australia.

Inaugurada en 2016 como una instalación temporal, Field of Light ha recibido desde entonces a más de 750.000 visitantes y se ha convertido en la obra de arte más longeva de Munro. Ubicada en el desierto cerca de Uluṟu, ocupa el tamaño de siete campos de fútbol y está compuesta por 50.000 tallos alimentados por energía solar, inspirados en las flores silvestres nativas tras la lluvia. La instalación se asienta suavemente sobre el País de Aṉangu, un lugar de perdurable importancia cultural que se remonta a decenas de miles de años.

Su influencia se extiende ahora por todo el mundo: Field of Light en Uluṟu inspiró las instalaciones de Munro en Sensorio (California), Longwood Gardens (Pensilvania), Freedom Plaza (Manhattan) y Salcombe (Reino Unido). Sin embargo, Uluṟu sigue siendo la expresión original y más perdurable del concepto, atrayendo al público global al corazón espiritual de Australia.

Ayers Rock Resort conmemorará el aniversario con un programa de eventos que incluye un nuevo mural en Melbourne sobre la región Wurundjeri, cocreado por la artista de Anangu Valerie Brumby y el muralista wurundjeri Alex Kerr; noches VIP con Bruce Munro en Field of Light; sesiones de preguntas y respuestas gratuitas en el resort; y menús renovados para las experiencias gastronómicas de Field of Light, con ingredientes nativos e indígenas de Cooee Native Ingredients Australia, propiedad de First Nations.

Matt Cameron-Smith, consejero delegado de Voyages Indigenous Tourism Australia, operador de Ayers Rock Resort, declaró: "Estaba previsto que abriera durante un año; ya han pasado diez. Field of Light es ahora una de las experiencias más queridas y fotografiadas de Australia. Estamos increíblemente orgullosos de verlo cumplir una década, brillando con más fuerza que nunca. Este aniversario es una oportunidad para celebrar las obras de arte, el paisaje y las historias culturales que hacen de este lugar un lugar tan especial".

Bruce Munro añadió: "Field of Light nació como una respuesta personal a la belleza y la energía del desierto de Uluṟu. Nunca imaginé que se convertiría en una serie global de instalaciones. Uluṟu es donde surgió la idea y siempre será el hogar espiritual de la obra. Crearla fue un sueño hecho realidad, y es una alegría personal verla aún brillar en el paisaje que la inspire".

La artista de Anangu Valerie Brumby comentó: "Crear esta obra, pintar la puesta de sol sobre el Field of Light, me llena de felicidad y orgullo. Es un placer para los turistas, y estamos haciendo un mural para mostrarles a todos su belleza".

El aniversario también destaca la creciente colección de experiencias inmersivas de Ayers Rock Resort: Wintjiri Wiṟu, una experiencia con drones y luz creada en colaboración con Anangu que comparte un capítulo de una antigua historia de la creación, y Sunrise Journeys, una experiencia de láser y luz dirigida por mujeres y cocreada por tres artistas Anangu.

Para información/reservas, visite ayersrockresort.com.au

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902837/HERO__Field_of_Light.jpg