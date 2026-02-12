Uluṟus globale Kunstikone "Feld des Lichts" feiert ihr 10-jähriges Bestehen mit öffentlichen Feierlichkeiten

Die Originalinstallation von Bruce Munro erreicht 750.000 Besucher, während das Ayers Rock Resort in Uluṟu neue Kunstwerke, Gästeerlebnisse und kulturelle Kooperationen vorstellt.

SYDNEY, 12.Februar 2026 /PRNewswire/ -- Eine der weltweit bekanntesten großformatigen Lichtinstallationen, Bruce Munros Field of Light, feiert 2026 sein 10-jähriges Jubiläum mit Veranstaltungen und Kooperationen in ganz Australien.

Das 2016 als temporäre Installation eröffnete Field of Light hat seither mehr als 750.000 Besucher empfangen und ist das am längsten bestehende Kunstwerk von Munro. In der Wüste in der Nähe von Uluṟu erstreckt er sich über die Größe von sieben Fußballfeldern und besteht aus 50 000 solarbetriebenen Stängeln, die von einheimischen Wildblumen nach dem Regen inspiriert wurden. Die Installation liegt sanft auf Aṉangu Country, einem Ort, dessen kulturelle Bedeutung zehntausende von Jahren zurückreicht.

Ihr Einfluss erstreckt sich inzwischen weltweit: Field of Light in Uluṟu diente als Inspiration für Munros Installationen in Sensorio in Kalifornien, Longwood Gardens in Pennsylvania, Freedom Plaza in Manhattan und Salcombe im Vereinigten Königreich. Dennoch bleibt Uluṟu der ursprüngliche und beständigste Ausdruck des Konzepts und zieht ein weltweites Publikum in das spirituelle Herz Australiens.

Das Ayers Rock Resort wird den Jahrestag mit einer Reihe von Veranstaltungen begehen, darunter ein neues Wandgemälde in Melbourne auf Wurundjeri Country, das gemeinsam von der Aṉangu-Künstlerin Valerie Brumby und dem Wurundjeri-Wandmaler Alex Kerr geschaffen wurde; VIP-Abende mit Bruce Munro auf Field of Light; kostenlose Fragestunden im Resort; und neu gestaltete Speisekarten für Field of Light mit einheimischen und indigenen Zutaten von Cooee Native Ingredients Australia, einem Unternehmen der First Nations.

Matt Cameron-Smith, CEO von Voyages Indigenous Tourism Australia, dem Betreiber des Ayers Rock Resorts, sagte: "Es sollte ein Jahr lang geöffnet sein, jetzt sind es zehn. Field of Light ist heute eines der beliebtesten und meistfotografierten Erlebnisse in Australien. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass sie ein Jahrzehnt alt wird und heller denn je leuchtet. Dieses Jubiläum ist eine Gelegenheit, die Kunstwerke, die Landschaft und die kulturellen Geschichten zu feiern, die diesen Ort so besonders machen.

Bruce Munro fügte hinzu: "Field of Light entstand als persönliche Reaktion auf die Schönheit und Energie der Wüste von Uluṟu. Ich hätte nie gedacht, dass sich daraus eine globale Reihe von Installationen entwickeln würde. Uluṟu ist der Ort, an dem die Idee zum Leben erweckt wurde und wird immer die geistige Heimat des Kunstwerks sein. Es war ein wahr gewordener Traum, ihn zu schaffen, und es ist eine persönliche Freude, ihn noch immer in der Landschaft leuchten zu sehen, die ihn inspiriert hat."

Aṉangu-Künstlerin Valerie Brumby sagte: "Die Arbeit an diesem Kunstwerk, das Malen des Sonnenuntergangs über dem Field of Light , macht mich glücklich und stolz. Das ist gut für die Touristen zu sehen, und wir machen ein Wandbild, um allen zu zeigen, wie schön es ist."

Das Jubiläumsjahr wirft auch ein Schlaglicht auf die wachsende Sammlung von Erlebnisangeboten im Ayers Rock Resort: Wintjiri Wiṟu, ein Drohnen- und Lichterlebnis, das in Zusammenarbeit mit Aṉangu entstanden ist und ein Kapitel einer uralten Schöpfungsgeschichte erzählt, und Sunrise Journeys, ein von drei Aṉangu-Künstlerinnen mitgestaltetes Laser- und Lichterlebnis.

Für Informationen/Buchungen besuchen Sie ayersrockresort.com.au

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902837/HERO__Field_of_Light.jpg