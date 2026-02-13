烏魯魯全球藝術地標「Field of Light」迎十周年 舉辦公眾慶典

如今它的影響力已輻射全球：烏魯魯「Field of Light」為Munro後續在加州Sensorio、賓夕法尼亞州朗伍德花園(Longwood Gardens)、曼哈頓自由廣場(Freedom Plaza)及英國索爾科姆(Salcombe)的系列裝置提供了靈感源泉。然而烏魯魯始終是這一藝術概念的原點與最恆久的表達，持續吸引著世界各地的人們奔赴澳大利亞的這片心靈聖地。

為慶祝這一裡程碑，艾爾斯巖度假村(Ayers Rock Resort)將推出系列慶典活動，包括：由阿南古族藝術家Valerie Brumby與沃倫傑裡族壁畫藝術家Alex Kerr在墨爾本沃倫傑裡族屬地共同創作的新壁畫；Bruce Munro親臨「Field of Light」的貴賓之夜；度假村免費藝術家對話專場；以及煥新升級的「Field of Light」餐飲體驗菜單，精選原住民企業Cooee Native Ingredients Australia供應的當地特色食材。

艾爾斯巖度假村運營商Voyages Indigenous Tourism Australia首席執行官Matt Cameron-Smith表示：「原本計劃只開放一年，如今已走過十年。『Field of Light』 已成為澳大利亞最受歡迎、出鏡率最高的沉浸式體驗之一。我們無比自豪地見證這件作品迎來十周年，光芒更勝往昔。這場周年慶典不僅致敬藝術作品本身，更致敬這片土地與文化故事——正是這一切，讓此地如此不凡。」

Bruce Munro補充道：「『Field of Light』最初源於我對烏魯魯沙漠之美與生命力的個人感悟。從未想過它會發展為遍布全球的系列裝置。烏魯魯是這一創意的誕生地，也永遠是這件作品的精神原鄉。創作它是我夢寐以求的心願，而如今看到它仍在這片給予它靈感的土地上閃耀，更是莫大的喜悅。」

阿南古族藝術家Valerie Brumby說：「創作這幅描繪『Field of Light』日落景致的作品，讓我滿心歡喜與自豪。這是獻給游客的禮物，我們正在繪制的這幅壁畫，就是要向所有人展示它的至美之境。」

十周年之際，艾爾斯巖度假村還推出更多沉浸式體驗項目：與阿南古族合作打造的無人機燈光秀「Wintjiri Wiṟu」，演繹古老創世故事的篇章；以及由三位阿南古族女性藝術家聯合創作、女性團隊主導的激光燈光體驗「Sunrise Journeys」。

有關詳情及預訂，請訪問ayersrockresort.com.au

