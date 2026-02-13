El ícono artístico mundial de Uluṟu, "Field of Light", celebra su décimo aniversario con festejos públicos

La instalación original de Bruce Munro llega a 750.000 visitantes a medida que Ayers Rock Resort, Uluṟu, presenta nuevas obras de arte, experiencias para los clientes y colaboraciones culturales.

SÍDNEY, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Una de las instalaciones de luz a gran escala más reconocidas del mundo, Field of Light (Campo de luces) de Bruce Munro, celebra su 10.º aniversario en 2026 con eventos y colaboraciones en toda Australia.

Inaugurado en 2016 como una instalación temporal, Field of Light ha recibido desde entonces a más de 750.000 visitantes y se ha convertido en la obra de arte más antigua de Munro. La obra está ubicada en el desierto cerca de Uluṟu, abarca un tamaño como de siete canchas de fútbol y está conformado por 50.000 tallos con energía solar inspirados en las flores silvestres nativas después de la lluvia. La instalación se asienta suavemente en el país de Åangu, un lugar de importancia cultural continua que se remonta a decenas de miles de años.

Su influencia ahora se extiende por todo el mundo: Field of Light en Uluṟu ayudó a inspirar las instalaciones de Munro en Sensorio en California, Longwood Gardens en Pensilvania Freedom Plaza en Manhattan y Salcombe en el Reino Unido. Sin embargo, Uluṟu sigue siendo la expresión original y más duradera del concepto y atrae al público mundial al centro espiritual de Australia.

Ayers Rock Resort conmemorará el aniversario con un programa de eventos, que incluye un nuevo mural en Melbourne sobre el país Wurundjeri, cocreado por la artista africana Valerie Brumby y el muralista Wurundjeri Alex Kerr; noches VIP con Bruce Munro en Field of Light; sesiones de preguntas y respuestas de cortesía en el resort; y menús actualizados para experiencias gastronómicas de Field of Light, con ingredientes nativos e indígenas de Cooee Native Ingredients Australia, propiedad de las Primeras Naciones.

Matt Cameron-Smith, director ejecutivo de Voyages Indigenous Tourism Australia, operador de Ayers Rock Resort, declaró: "Se suponía que abriría por un año y ya han pasado diez. En la actualidad, Field of Light es una de las experiencias más queridas y fotografiadas de Australia. Nos enorgullece enormemente ver a esta obra alcanzar una década de exposición, brillando más que nunca. Este aniversario es una oportunidad para celebrar las obras de arte, el paisaje y las historias culturales que hacen que este lugar sea tan especial".

Bruce Munro agregó: "Field of Light comenzó como una respuesta personal a la belleza y la energía del desierto de Uluṟu. Nunca imaginé que se convertiría en una serie mundial de instalaciones. Aquí es donde la idea cobró vida y siempre será el hogar espiritual de la obra de arte. Crear esta obra fue un sueño hecho realidad y es una alegría personal verla aún brillando en el paisaje que la inspiró".

Valerie Brumby, una de las artistas más importantes del país, afirmó: "Hacer esta obra de arte, pintar la puesta de sol sobre Field of Light me hace sentir feliz y orgullosa. Esto es bueno para que lo vean los turistas, y estamos haciendo un mural para mostrarles a todos lo hermoso que es".

El año del aniversario también destaca la creciente colección de experiencias inmersivas de Ayers Rock Resort: Wintjiri Wiuu, una experiencia de drones y luz creada en colaboración con Ayangu que comparte un capítulo de una antigua historia de la creación y Sunrise Journeys, una experiencia de láser y luz dirigida por mujeres y cocreada por tres mujeres artistas de Ayangu.

