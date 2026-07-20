"O maior crescimento da Moore Global ainda está por vir", afirma a nova CEO, Vivienne Muir

LONDRES, 20 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Moore Global anunciou hoje a nomeação de Vivienne Muir como presidente-executiva, em um momento em que a rede global de contabilidade e consultoria entra em sua próxima fase de crescimento e desenvolvimento internacional.

Muir assume o cargo após ter atuado como diretora de operações, ajudando a conduzir a rede em um período de expansão no qual a Moore alcançou mais de US$ 5,3 bilhões em receita combinada em 119 países.

Vivienne Muir, Chief Executive Officer, Moore Global

Desde que assumiu o cargo de CEO, Muir conduziu uma ampla rodada de consultas com as firmas-membro da rede para ajudar a definir o próximo capítulo da Moore.

"Tenho ouvido. "Ouvido atentamente as nossas firmas em todo o mundo e, igualmente importante, o que os clientes delas têm a dizer", afirmou Muir.

"Nos últimos meses, essas conversas nos ajudaram a entender como a profissão está mudando, onde novas oportunidades estão surgindo e o que a Moore precisa fazer para levar a rede a um novo patamar."

A estratégia resultante terá como foco acelerar o crescimento em toda a rede, fortalecer capacidades, apoiar as firmas diante da evolução das demandas dos clientes e criar conexões internacionais mais sólidas para ajudá-las a competir com sucesso em um mercado cada vez mais global.

Muir afirmou que a profissão está entrando em um período de mudanças significativas, impulsionadas pela transformação tecnológica, pela evolução das expectativas dos clientes e pela crescente demanda por serviços de consultoria.

"Agora estamos passando da escuta e do aprendizado à execução", afirmou. "O rumo está cada vez mais claro, e meu foco é transformar essa estratégia em oportunidades concretas para nossas firmas e seus clientes, sem abrir mão da cultura empreendedora e da independência que sempre estiveram entre os maiores pontos fortes da Moore."

Muir disse que a Moore inicia essa nova fase em uma posição de considerável solidez.

"Temos firmas de excelência, pessoas excepcionais, profundo conhecimento técnico e relações sólidas com clientes em todo o mundo", disse.

"Meu papel não é mudar quem somos. É ajudar a rede a explorar melhor o seu potencial."

Sobre a Moore Global

Na Moore, nosso objetivo é ajudcontribuir para o desenvolvimento das pessoas – nossos clientes, nossos profissionais e as comunidades em que vivem e trabalham. Somos uma família global de contabilidade e consultoria com mais de 37.000 profissionais em 568 escritórios de 119 países, conectando e colaborando para atender às suas necessidades nos âmbitos local, nacional e internacional.

FONTE Moore Global